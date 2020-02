Klónok támadása: a rózsaszín Mercedes és ami a vádak mögött áll

Minden irányból támadják az ellenfelek a Mercedes tavalyi autóját lemásoló Racing Pointot. A csapat részletesen elmagyarázta az irányváltását, a Renault viszont állítólag még az óvás lehetőségét is fontolgatja.

Nemes egyszerűséggel „rózsaszín Mercedesként” emlegeti a Racing Point idei autóját az F1-es paddock. A csapat nagy felhördülést keltett azzal, hogy a barcelonai tesztekre egy, a Mercedes 2019-es autójára kísértetiesen hasonlító géppel hajtott ki a pályára. A silverstone-iak a szoros együttműködésükkel magyarázták a hasonlóságot: rámutattak, hogy idén minden lehetséges alkatrészt és egységet a Mercedestől vásárolnak, így a felfüggesztéseket, a váltót, az erőforrást és a hidraulikus rendszereket. Szerintük ez és a tudatos másolás eredményezte, hogy az RP20-as a W10-es modellre hajaz. Mivel az alapok azonosak, logikus lépésnek tartják, hogy a bajnoki címet megnyerő gárda bevált megoldásait kövessék aerodinamikai szempontból is.„Ha másolsz, akkor a világbajnoki autót veszed mintának. Miért a második vagy a harmadik autót választanánk?” – érvelt Andrew Green technikai igazgató.A Mercedes mérnöke, Andrew Shovlin szerint nincs ebben semmi meglepő. „Az utóbbi években mindenki a Red Bullt próbálta másolni. Mi csodálkoztunk, hogy minket senki sem másol. Elvégre az autónk nyert pár bajnoki címet…”Hogy egy középcsapat autója kísérteties egyezést mutat egy élcsapat korábbi vagy aktuális modelljével, az önmagában nem újdonság. Már 90-es években láthattunk pályán "átfestett" Benettonokat, a 2003-ban a Sauber egy kék előző évi Ferrari volt, az utóbbi években a Haast csúfolták Ferrari-klónnak, a Toro Rosso/Alpha Tauri pedig 2019-től kezdett el ismét teljes egészében kész Red Bull-alapokra építkezni.A Racing Point most csak beállt ebbe a sorba, ám hogy mégis ekkora hullámokat kavart ezzel, annak megvannak az okai.A Racing Point és a Mercedes együttműködését az ellenfelek szemében bizonyos technikai jellemzők teszik gyanússá. Feltűnő, hogy az RP20-as nem csak azon részeken egyezik meg a W10-es Mercedesszel, amiket a szabályok értelmében készen lehet megvásárolni, például az orr kialakítása, de az autó hasmagasságának beállítása, az előredöntés mértéke is hasonló. Hiába vesz tehát készen a Mercedestől mechanikus elemeket a Racing Point, valójában az aerodinamikai koncepciója is mercedesessé vált.A legszembetűnőbb jelét ennek az autó előredöntöttség, vagyis a padlólemez úttal bezárt szögének módosulása jelenti. Miközben a csapat évekkel ezelőtt éles váltással állt át a Red Bull által követett meredek előredöntöttségre, idén a másik végletet jelentő Mercedes útjára lépett. Otmar Szafnauer csapatfőnök szerint ezt már két éve tervezgették, de anyagi okok miatt nem tudták véghez vinni, csak most. „Korábban nem volt elég pénzünk arra, hogy egy teljesen új dolgot építsünk. Ezért mindig arra kényszerültünk, hogy továbbvigyük az előző évi autó felét.”Hogy most mégis miért váltottak, azt Andrew Green technikai igazgató magyarázta el részletesen. „A Mercedes mindig is kis előredöntést használt. Ez a váltó kialakítását és a hátsó felfüggesztés bekötési pontjait is meghatározta, ennek megfelelően építették meg az egész hátsó részt. Nekünk olyan aerodinamikánk volt, ami nem passzolt a felfüggesztés geometriájához. Ez nem volt egy jó kompromisszum mechanikai és aerodinamikai szempontból.”A szakember a háttér feltárásával azt is részletezte, pontosan hogyan jutottak el a koncepcióváltáshoz. „Olyasvalamit akartunk megoldani, ami már évek óta kísértett bennünket. Ezt a koncepciót (ti. az előzőt – a szerk.) nagyjából 2014 körül kezdtük el fejleszteni. Azóta folyamatosan javult az autónk, de megvolt ez az alapvető hibája, amitől nem tudtunk szabadulni. Nagyon sok fejlesztéssel próbálkoztunk tavaly, és igen, az autónk javult is, de hiába küzdöttünk év végén a célt jelentő negyedik helyért a csapatok között, a fejlődésünk egyre csak lassult, miközben az autó alapjai nem változtak. Tavaly év közepén föltettük a kérdést, mit csinálunk és merre tartunk. Csak egy év maradt ebből a szabályciklusból, így bármit csinálunk idén, 2021-ben úgyis dobhatjuk el, mivel minden más lesz. Ebben mi egy lehetőséget láttunk. Föltettük a kérdést, mit csináljunk: folytassuk, amit eddig, vagy kezdjünk valami teljesen újba? Mindenki egyetértett, hogy valami újjal kell próbálkoznunk.”„Mindent eldobtunk, tiszta lappal indultunk. Mivel indítottuk ezt? Nos, a Mercedes motorját és váltóját használjuk. A váltónál mindig egy évvel a Mercedes mögött járunk, a 2019-es váltójukat használjuk. Ez meghatározza, mit tehetsz az autód hasmagasságával. A hátsó felfüggesztést alapvetően a Mercedeshez tervezték, akik az alacsony előredöntés filozófiáját követik. És ők ezt a mi kedvünkért nem fogják megváltoztatni semmi pénzért. Ezért úgy döntöttünk, mi csatlakozunk hozzájuk, megnézzük, mit hozhat ez nekünk. Mindent félretettünk, amit a meredeken előredöntött autóról tudtunk, és az egészet újrakezdtük, hogy lássuk, hol kötünk ki. Ez kockázatos volt. Nagy kockázatot jelent, hogy átveszed valaki más koncepcióját, mert azt meg is kell értened, fejlesztened kell.”Azon csapatok, akik hasonló együttműködésben érintettek, a részegységek átvételét önmagában nem tartják rossz ötletnek. A Haas, a Toro Rosso és a Red Bull sem talált kivetnivalót ebben a módszerben, noha megjegyezték, furcsállják, hogy az eddig a függetlenségére oly büszke Racing Point lépett erre az útra. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko ugyanakkor célozgatott arra, hogy a Mercedes és a Racing Point kooperációja talán a Red Bull és az Alpha Tauri, valamint a Ferrari és a Haas együttműködésén is túlmutathat. „Mi egészen becsületesek voltunk az együttműködésünkkel. A Racing Point most megmutatta, milyen messzire lehet még elmenni” – fogalmazott.Miután a Mercedest irányító Toto Wolff és a Racing Point tulajdonosa, Lawrence Stroll köztudottan jó barátok, többen azt gyanítják, hogy több is történhetett puszta másolásnál, adat- és információcserét, a koncepció részletes megosztását sejtik a háttérben. Az pedig a szabályzat szerint nem megengedett.Green fölháborodottan cáfolta e vádat. „A mi modellünk nem összehasonlítható a Ferrariéval. Ott nyomon lehet követni, ahogyan mérnökök ingáznak a két csapat között. Náluk nyilvánvaló információcsere történt, ami nem megengedett. Mi viszont teljesen önerőből építettük a saját autónkat” – dobta vissza a labdát.Szafnauer hozzátette: „Csak fotók álltak a rendelkezésünkre. Az autónkat száz százalékig mi fejlesztettük. Mindenki másol más csapatokról, mi a legjobb autót vettük mintának. Mi ebben a rossz? Láttuk, hogy mit csinálnak, lőttünk róla fotókat, megpróbáltuk megérteni az elgondolásokat a szélcsatornában, aztán megcsinálni ugyanezt magunknak. Ez mind saját tervezés, saját fejlesztés, a saját szélcsatornás modellünk, a saját koncepciónk.”Green is állítja, nem titkos információcsere, pusztán alapos másolás történt. „Kategorikusan kijelenthetem, hogy minden egyes dizájn a Racing Pointtól ered. Semmilyen információáramlás nem történt. Ők sosem terveztek ilyesmit, mi sosem kértük őket, mindenben megfeleltünk a szabályoknak, sosem próbálkoztunk semmilyen módon a szabályok megkerülésével. Amit most látunk, azt az embereink rajzolták meg a Mercedes képei alapján. Ugyanezt bárki más is megtehette volna. Hogy őszinte legyek, szerintem remek munkát végeztünk. Csak kihasználtuk, amit lehet. A csapatok nagyon érzékenyek a fotózásra, de a boxutca tele van fotósokkal, és mindet a csapatok alkalmazzák, hogy készítsenek fényképeket más csapatok autóiról. Mi csak annyit tettünk, hogy kihasználtuk ezeket az információkat. Azokat az információkat, amikkel mi rendelkeztünk, de amik mindenki más számára is rendelkezésre álltak.”Fájdalom, hogy az ellenfelek ezt nem veszik be. A Renault általános technikai igazgatója, Marcin Budkowskinak meggyőződése, csak úgy lemásolni egy teljes autókoncepciót, ahogyan azt a csapat állítja, lehetetlen. „Bizonyos részleteket le tudsz másolni fotók alapján, de egy egész koncepciót nem. A Racing Point az autó döntöttségével az egyik végletből a másikba ment át: a magasra emelt hátsó részről a leengedett hátsó részre váltott. Az ilyesmihez egy év tanulási időszak kell, ha rosszul csinálod, akár kettő. Hacsak nem kapsz tanácsokat egy csapattól, amely az alacsonyabb előredöntöttség koncepcióját követi…” – vádaskodott finoman.Helmut Marko jelezte, ők a Red Bull-lal kimaradnak ebből a vitából, ugyanakkor megjegyezte, a Renault-nak és a McLarennek érdekében állna nem ennyiben hagyni ezt az ügyet, hiszen ők a tesztek alapján egyelőre a középmezőny legjobbjának tűnő Racing Pointtal szeretnének megvívni a konstruktőri negyedik helyért. „Miért nem idegeskedik még jobban a Renault és a McLaren? Pérez idén meg fogja cibálni a fülüket” – figyelmeztette őket.A két csapat közül egyelőre a Renault tűnik idegesebbnek. Ha hinni lehet a német Auto Bild értesülésének, a franciák fontolgatják, hogy az első adandó alkalommal, vagyis az Ausztrál Nagydíjon óvást nyújtanak be a Racing Point ellen, hogy kivizsgáltassák, történt-e tiltott információcsere. Ez a versengésük mellett egyfajta visszavágás is lehetne részükről, hiszen tavaly Japánban a Racing Point feljelentése után zárták ki a Renault-t a régóta használt, de csak ekkor szabálytalannak minősített fékrendszere miatt.Cyril Abiteboul csapatfőnök már a múltban is aggályait fejezte ki az A- és B-csapatok együttműködései kapcsán. „Egyszerűen jobbnak kell lennünk a Racing Pointnál. Mit tehetnénk? Már rég figyelmeztettünk a Ferrari és a Haas modelljének veszélyeire. Most látható, hogy a gyakorlatban ez hová vezethet. Kinyílt egy ajtó, amit már nehéz lesz becsukni. Az FIA-nak gyorsan lépnie kell, hogy visszatérjünk a normál feltételekhez. A Haas jelentette a kezdetet, a Racing Point pedig továbbvitte ezt. Mi jön még? Nem elég felállítani a vonatkozó szabályokat, azokat be is kell tartatni. Ami szinte lehetetlenség. A csapatok egyre jobban összefonódnak, és előnyt fognak kovácsolni belőle” – figyelmeztetett.A McLarent vezető Andreas Seidl is a szabályozás szigorítását szorgalmazza. Őt nem a másolás és a kész alkatrészek vásárlása bosszantja, hanem az, hogy ennek révén az érintett gárdák több szélcsatornás és CFD-időt nyernek. „Először is azt kell megakadályozni, hogy az érintett csapatok az együttműködésen keresztül ne osztozhassanak a forrásaikon, és ne tudjanak pénzt spórolni, amit aztán a fejlesztésre költhetnek el. A jövőben a motormódoknál is csak egy változatot kellene engedélyezni, mert ez a legegyszerűbb módja az egyenlőség megteremtésének.”Abiteboul szerint a költségplafon jövő évi bevezetésével még nagyobb előnyt fog jelenteni az efféle együttműködés. Sokan úgy vélik, a Mercedes és a Racing Point a 2021-es felkészülés terén is profitál a közös munkából. Az A-csapat az idei fejlesztés egy részét partnerére bízza, így nem von el forrást a másik projektjéről. A B-csapat eközben készen kap egy nagy ugrást jelentő autót, aminek működésre bírásába és fejlesztésébe nem kell annyi energiát ölnie, mint ha a saját koncepcióját kellene kigyomlálnia, így hamar 2021-re fordíthatja a korlátozott forrásait.Habár Green nagy kockázatot emlegetett a másolásuk kapcsán, valójában részükről ez tűnik a könnyebb és biztosabb útnak. Egy bevált autót másoltak le, amely a jelek szerint már most remekül működik, így nem kerül extra erőfeszítésükbe a megismerése, működtetése. Ezzel máris nyugodtabb szívvel fordíthatják a figyelmüket 2021-re.Hogy ez is állhat az irányváltásuk mögött, azt erősíti, hogy a szakember a klónvitától függetlenül előrebocsátotta, az RP20-asra aligha fog sok újítás fölkerülni. „Melbourne-ben érkezni fog egy csomag, de hogy utána mi történik, azt még nem tudom. Jó esély van arra, hogy a teljes figyelmünket 2021-re fordítjuk. Reméltük, hogy nagy előrelépést teszünk meg az új autóval, és így nem kell már annyit fejlesztenünk idén. Ha olyan autónk van, amely kezdettől gyors, anélkül hogy nagy fejlesztéseket kéne rá fölpakolnunk, az nagyszerű” – jelentette ki.És ezzel lényegében teljessé is tette a képet, miért volt szükség valójában „kockázatot vállalniuk” a kockázatosnak kicsit sem tűnő „tavalyi Mercedesszel”…