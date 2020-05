Kísértésbe esik-e Ricciardo a Ferrarival?

Daniel Ricciardónak a saját kezében van a sorsa a folytatást illetően Alain Prost szerint. A Renault-vezér tisztában van azzal, hogy csábító lehet a ferraris lehetőség versenyzőjük számára.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Alain Prost (Fotó: Renault/XPB)

Hónapok óta nincsenek versenyek, így a versenyzőpiac is megtorpant. Több csapat és több versenyző tervezte azt, hogy az év első futamainak alakulása alapján kezd csak el gondolkodni a jövőn, miután kezd körvonalazódni, kitől mi várható rövidebb távon. Daniel Ricciardónak és a Renault-nak is hasonlóak voltak a szándékaik. Előbbi azt akarta látni, hogy csapata jó irányba tart-e az építkezésben, és reális-e felemelkedést várni tőlük a következő szabályciklus kezdetével; utóbbi pedig az ausztrál teljesítményét és a lehetőségeit szerette volna felmérni.Futamok híján ez a méricskélés elmaradt, ám mivel az év nem áll meg, a szerződésekről előbb-utóbb mindenképpen dönteni kell. A Renault tanácsadója, Alain Prost a francia Canal+ tévécsatornának azt nyilatkozta, futamgyőztesük esetében meg van kötve a kezük. „Danielnek 2020 végéig szól a szerződése, szóval szabadon mehet, ahová csak akar. Nincs opciós jogunk a hosszabbításra 2021-re vonatkozóan, szóval a saját kezében van a sorsa” – állapította meg.Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is próbálnak tenni a megtartásáért. „Egyeztetünk. A piac most megállt a jelenlegi helyzet miatt, de az idő halad tovább. Valószínűleg a megtartása lesz a célunk, mivel egy ilyen bizonytalan időszakban fontos a stabilitás a csapatok számára” – tette egyértelművé.Ricciardót folyamatosan hírbe hozzák a Ferrarival. Már amikor a Red Bull-os szerződése közeledett a végéhez, is várta az olaszok ajánlatát, ám igazán komolyra nem fordult az ügyük. Most az a kérdés, a Scuderia megtartja-e Sebastian Vettelt, illetve a német marad-e velük, ha megfelelőnek tartja a feltételeket.Prost tisztában van azzal, hogy a Ferrari elveheti tőlük Ricciardót. „Nyilvánvalóan kísértést jelent számára a Ferrari ajánlata. Ugyanakkor Daniel nekünk azt mondta, hogy szeretné velünk folytatni, és szeretné végigcsinálni azt, amit közösen célul tűztünk magunk elé. Meglátjuk” – mondta a négyszeres világbajnok.Prostot a szezonkezdésről is kérdezték. Úgy érzi, az ausztriai rajt lehetséges lesz, és talán az azt követő silverstone-i folytatás is. „Hogy mi jön utána, majd meglátjuk. Tizenöt futamunk lehet még, ha bizonyos országokban kedvezően alakul a helyzet. De amikor tizenöt futamot mondok, nem arra gondolok, hogy tizenöt helyszínünk is lesz. Egy pályán több futamot is tarthatunk” – bocsátotta előre.