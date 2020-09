Elnémította vitatkozó versenyzőjét a Renault

Elhallgattatta az Olasz Nagydíj leintése után velük veszekedő versenyzőjét a Renault. Esteban Ocon később a sajtó előtt magyarázkodott.

Esteban Ocon (Fotó: XPB)

Meglett a francia siker, de nem úgy, ahogyan ők remélték. A Renault és Esteban Ocon a spái erős teljesítményük után úgy utazott Monzába, hogy abban bízott, az olasz erőpálya elhozhatja az idei legnagyobb esélyüket a dobogó megszerzésére. Ha csak az események alakulását nézzük, akár még sokkal nagyobb eredményre is lehetőségük lett volna, hiszen a nagyok botlásával közvetlen riválisaik, az Alpha Tauri, a McLaren és a Racing Point delegált versenyzőket a dobogóra. A Renault viszont – mint eddig gyári visszatérése óta mindig – most is képtelen volt kihasználni a váratlant, így újra lemaradt a pezsgőzésről.A mostanihoz hasonló káoszfutamok esetében ez már nem először történt meg velük. Hogy újabb esélyt szalasztottak el, azt a csapat francia versenyzője is érezte. Ocon nem is fogta vissza magát a leintés után, és a csapatrádión kezdett vitatkozni mérnökével. Az elszalasztott nagy lehetőség miatt panaszkodott, és ezt hallva a boxfal kétszer is kinyomta őt. Miután Ocon csak nem hagyta a dolgot, végül főnöke, Cyril Abiteboul hallgattatta el.Íme, a rádiózásuk:Rendben, Esteban, fantasztikus munka, jól csináltad! Nyolcadik lettél a tizenkettedik helyről, ez egyáltalán nem rossz. Daniel hatodik. Megint sok pont ez a csapatnak. Szép volt, pajtás!Igen, vettem. De nem értek egyet. Szerintem teljesen elszalasztottuk ezt a versenyt. Ez hatalmas lehetőség volt.Rendben, kérlek, tartsd meg ezt a rádión kívülre. Majd megbeszéljük az irodában!Nem, szembe kell néznünk a valósággal!Kérlek, ne beszélj a rádióban!Esteban, ne itt!Vettem.Kérlek, igyál sok folyadékot, amennyit csak tudsz. Emlékezz, mérlegelés lesz utána!Ocon a futamot követően már higgadtabban beszélt a csalódottságáról. „Egyszerűen annyi történt, hogy nem mellettünk állt a szerencse ma” – állapította meg a francia, aki egyébként részben azt nehezményezte, hogy a dobogón végző Stroll-lal ellentétben őt kihívták kereket cserélni a biztonsági autó idején. „A döntéshozás szempontjából úgy vélem, jól cselekedtünk. Ha kint maradtam volna, és nem a biztonsági autó alatt ejtjük meg a cserét, akkor a dolgok másképp alakulhattak volna. De összességében ha nincs a piros zászló, csak időt vesztettünk volna. Szóval ha visszatekintünk, összességében ez egy jó verseny volt. Csak azt sajnálom, hogy ilyen körülmények mellett kiáltunk, tudva, mi történt utána. A szerencse viszont forgandó” – magyarázkodott.Szavain érezhető volt, hogy a rádiózása és az interjúadás között elbeszélgetett az őt elnémító csapatával.De volt itt még más is. Ocon azon kevés versenyzők egyike volt (a két Alfa Romeó-s mellett), akik lágy keveréken vágtak neki a versenynek a megszakítás után. Alighanem ez is benne volt a dühös rádiózásában. „Természetesen a gumiválasztásnál gondoltunk a rajtra is, de sajnos a közepes szett nem állt készen, nem választhattuk volna azt, máskülönben amellett döntünk” – magyarázta a döntésük hátteréről. „Így az első két körben nagyon jó volt a tempóm, de a harmadikra elég jelentősen elkopott a lágy gumi. Nem voltam elégedett az autó egyensúlyával sem, és azzal sem, ahogyan a dolgok alakultak. Szóval ha újracsinálhatnánk, a közepest választanánk, de az sajnos nem állt készen, nem volt megfelelő állapotban” – utalt arra, hogy a csapat nem melegítette föl a sárga Pirelliket a kerékmelegítővel a második rajtig.Ennek tudatában nem meglepő, hogy a Renault elhallgattatta őt a rádióban, és arra kérte, hogy inkább személyesen vitassák meg a hibákat.A csapat Ocon nyolcadik helye mellett Daniel Ricciardo 6. helyét könyvelhette el Monzában, ami a versenyzők előzetes várakozásaihoz képest talán szerény eredmény. De még inkább annak tűnik a középmezőnybeli riválisok dobogója tükrében. Alighanem a helyszínen lévő elnöküknek, Luca de Meónak is szerettek volna több ponttal kedveskedni. A konszern vezetője ugyanakkor a jelek szerint nem hoz szerencsét nekik. Legutóbb Barcelonában sem azt kapták a vendégeskedésekor, amire előzetesen számítottak…