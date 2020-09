Mugello üzenete: az F1-nek újra kell tanulnia, mitől jó egy pálya?

Példaként állítaná a Forma–1 elé a mugellói versenypályát Carlos Sainz és Sebastian Vettel. Szerintük több szempontból is ebbe az irányba kéne kanyarodniuk a modern létesítményekkel.

Egyhangú sikert aratott az F1-es versenyzők körében Mugello. Most először versenyeztek rajta a királykategóriában, és nem csalódtak benne, a tempós vonalvezetése mellett a kavicságyas és füves bukóterek is elnyerték a tetszésüket. Többen megjegyezték, minden évben versenyezniük kéne ott, mert olyan kihívást jelent számukra a pálya, amilyenre mindig vágytak.Carlos Sainz is nagy rajongója lett Mugellónak, ám szerinte az ott tett látogatás a visszatérés kérdésétől függetlenül is hasznos lehet az F1 számára. „A pálya önmagában nagyon élvezetes. Egy kicsit talán sok benne az ismétlődés, hiszen ugyanolyanok a kanyarjai, de igazán szórakoztató. De igazán két dolog fogott meg benne. Az egyik, hogy kavicságyak vannak. Jó látni, hogy visszatérnek, és talán ez arra bátorítja majd az FIA-t, hogy merjen ilyen bukóterekkel védekezni a pálya határainak problémájával szemben, amiket más pályákon láthatunk. A másik dolog pedig – és ezt nem szabad lekicsinyelni – a kanyarok dőlése.”Utóbbi sajátosság szerinte különösen elgondolkodtathatja az F1-et, ugyanis ez akár az előzéssel és a csatázással kapcsolatos problémákra is megoldási lehetőséget kínálhat. „Ha megnézzük az F3-as és az F2-es versenyeket, az autók nagyon más íveket használtak a nagyon hosszú kanyarokban. Ez csakis a döntésnek köszönhető, hiszen ez teszi lehetővé, hogy a kanyarba lejjebb vagy feljebb menj be, mindkét helyen ugyanolyan jó a tapadás” – mutatott rá a spanyol még az F1-es vasárnapi verseny előtt.Sebastian Vettel nem érti, a modern pályákról miért hiányoznak a befelé döntött kanyarok. „Versenyzőként kedveled a döntött kanyarokat, de utálód a kifelé dőlő kanyarokat. Ezt a pályát nem Tilke (Hermann Tilke – a szerk.) tervezte, így nem volt annyi kifelé dőlő kanyar. A kifelé dőlésnek általában az az alapindítéka, hogy könnyebb a vízelvezetés rajta. De véleményem szerint más megoldások is lennének erre. Én emiatt mindig a befelé dőlő kanyarokat fogom kedvelni, mivel az nagyobb tapadást biztosít, és izgalmasabb is” – foglalt határozottan állást a négyszeres világbajnok.Sainz szerint is el kéne gondolni a kanyarok megdöntésén a modern létesítményeknél is. „Nem tudom, az F1 miért fordult el a döntött kanyaroktól, és kreál egészen unalmas versenyeket. Itt nagy dőlésszögűek a kanyarok, és ez lehetővé teszi, hogy a versenyzők más íveken menjenek. Ezzel lehetőség van arra is, hogy kitérj az elöl haladó aerodinamikai hatásai elől, és ez javítja a műsort, jobbá teszi a versenyzést. Szerintem tanulni kéne ebből. Nem hiszem, hogy nagyon sokat javítana az F1-ben, mivel még így is nehéz lenne követni, de a döntött kanyarok egyértelmű segítséget jelentenek” – hívta föl a figyelmet.Az F1 számára nem újdonság a spanyol fölfedezése. Az idén végül mégsem visszatérő, de a versenyre előzetesen készülő Zandvoort pályáját is döntött kanyarok jellemzik, és bizonyos szakaszokon éppen azért hajtottak végre módosítást, és tették meredekebbé a fordulókat, hogy javítsák az előzési lehetőségeket. Ross Brawn F1-es sportigazgató korábban elismerte, ott nyert tapasztalatok bizonyos szempontból felnyitották a szemüket, vizsgálataik pedig oda vezettek, hogy létrejöhetett a meredeken döntött utolsó kanyar, amely az amerikai oválpályákat idézi. Az elgondolás lényege ez esetben is az eltérő ívek használata és az előzési lehetőségek növelése volt.Miközben az F1 csupán kényszerből, a koronavírus-járvány miatti nehézségek következtében tévedt Mugellóba, a versenyzők lelkesedése figyelmeztetés is a sportág vezetőinek. Nyilvánvaló, hogy sokkal jobban kedvelik az efféle régi stílusú pályákat, mint Hermann Tilke által tervezett szupermodern, nagy, aszfaltozott bukóterekkel ellátott, többféle kanyart használni próbáló, de talán éppen emiatt sablonos és jellegtelen létesítményeket.A korábbi F1-es versenyző, Jolyon Palmer BBC oldalán megjelent írásában felhívta a figyelmet: ez a fajta viszonyulás talán nem véletlen. „A Tilke-pályáknak megvannak ugyan az egyedi vonásai, de összességében többnyire nagyon hasonló karakterűek: lassú kanyarok, nagyon hosszú egyenesek, lassú kanyarok. Ez jelenti a modern standardot, mivel úgy vélik, ez a legjobb módja annak, hogy előzéseket idézzenek elő: csúcstempóról kell biztosítani a kifékezés lehetőségét. Mégis kétlem, hogy a Tilke által tervezett pályák a versenyzők kedvenceinek listájára kerülnének. Ők mindig inkább az olyan pályákat fogják választani, mint Spa, Silverstone, Monaco, Szuzuka – a klasszikus, folytonos pályákat. Amilyen Mugello.”Palmer rámutatott, az olasz ring szembemegy a Tilke-elvekkel, és éppen emiatt kedvelik annyira. Előzési lehetőségei kapcsán ugyan voltak aggályok, összességében jobbnak tűnt a helyzet, mint előzetesen várták. És noha a vasárnapi versenyt elsősorban a balesetek tették izgalmassá, a brit szerint a hosszú célegyenes remek előzési lehetőséget kínált. „Való igaz, az első kanyar volt az egyetlen komoly előzési pont a pályán, amit akár lehetne problémának is nevezni. De ha megnézzük, a pályák többségén ez a normalitás, mivel az F1-ben manapság annyira nehéz előzni a mostani autókkal” – jegyezte meg, kiemelve, számos pályán megfigyelhető, hogy csak egy kedvelt előzési pont van, és az F1 mégis együtt tud élni ezzel.Hogy az F1 visszatér-e még valaha is Mugellóba, az kérdéses. Ám ha nem is teszi, az ott rendezett nagydíjából mindenképpen tanulnia kell, hiszen bebizonyosodott, a folyton emlegetett „show” szempontjából nemcsak az számít, hány előzést „kreálnak” a nézők számára, legalább ennyire fontos a hangulat szempontjából, hogy a résztvevők élvezzék az adott helyszínen való versenyzést. Mégiscsak ez ad lelket az egésznek...