Belelendült a Renault – Ricciardo kezdheti bánni a távozását?

Csak a Mercedes szerzett több pontot az utóbbi versenyeken a Renault-nál. A csapat áttörést ért el, és eséllyel pályázik a bajnoki bronzra. Fernando Alonso a tenyerét dörzsöli – de mit szól ehhez az önként távozó Daniel Ricciardo?

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

A várva várt dobogójukat ugyan továbbra is hiába üldözik, a Renault az utóbbi időben így is egyre sikeresebb. Két versenyzőjük az előző négy versenyen 63 pontot gyűjtött, és ezzel a Mercedest leszámítva valamennyi csapatnál bőségesebb volt a termésük. Még a konstruktőri bajnokság második helyén álló Red Bullt is megelőzték (Max Verstappen két olaszországi kiesésének hála), valamint a monzai káoszfutamból profitáló két, már dobogót is ünneplő csapatot, a McLarent és a Racing Pointot is. A bajnoki tabellán egyelőre az 5. helyen állnak, de előbbi csapattal szembeni 7, illetve utóbbival szembeni 5 pontos lemaradásuk nem tűnik ledolgozhatatlannak.Az idén már három 4. helyet számláló Ricciardo szerint ahhoz, hogy meglegyen nekik a csapatfőnök, Cyril Abiteboul tetoválását érő (egy fogadásuk folyományaként) dobogójuk, továbbra is szerencsésnek kéne lenniük. „Nem vagyok pesszimista, de szerintem egyszerűen nincs még meg ehhez a tempónk. A Mercedes nem érhető utol, és Max is nagyon jól vezet, jól boldogul az autójával. Szóval szükség lenne valamilyen megbízhatósági problémára, vagy egy első körös kavarodásra. A megbízhatósági dolog jobb lenne kicsivel, mivel senkinek sem kívánok balesetet. Szóval ha valaki hibát akar, miközben én negyedik vagyok, akkor az klassz lenne, elfogadnám” – jelentette ki az ausztrál, hozzátéve, tökéletes munkát végezve is csak a két élcsapat (Mercedes, Red Bull) mögött zárhatnak.A Renault ugyanakkor komoly fejlődésen ment keresztül. Miközben korábban csak bizonyos pályatípusokon tudtak a Racing Point és a McLaren elé ugrani, a mugellói és szocsi teljesítményük alapján úgy érzik, rendbe tették annyira az autójukat, hogy az már mindenhol versenyképes lehessen.Így látja ezt Alan Permane sportigazgató is. „Ez részben annak köszönhető, hogy helyre tettük az autó beállításait. Részben pedig annak, hogy Szocsiba vittünk pár komoly fejlesztést, ami mindkét autón fent volt szombaton és vasárnap, és jól működött. Ráadásul nagyon más pályán, min Spa vagy Mugello. Itt nem voltak olyan nagy tempójú nyújtott kanyarok, mint Mugellóban, sem olyan leszorítóerő-szint, mint Spában, amely pálya feküdt nekünk. Szóval most már elhihetjük, hogy az autónk bármelyik pályán működőképes” – állapította meg.A Renault nagy utat járt be idáig. Éveken át a legnagyobb problémájukat a nyújtott kanyarok jelentették, amelyekben autójuk aerodinamikája nem működött. Ennek következménye volt, hogy a múlt év végén kirúgták technikai igazgatójukat és aerodinamikai vezetőjüket, és előbbi pozícióba idén Pat Fry-t, utóbbiba Dirk de Beert ültették, miközben az R.S.20-as modellel aerodinamikai koncepciót is váltottak. A csapat az év első versenyein még így is hullámzóan teljesített, és egyértelműen elmaradt a McLarentől és a Racing Pointtól. Aztán előbb rátaláltak egy Ricciardo által varázsütésnek nevezett beállítási útra, majd jöttek a fejlesztések, és autójuk a jelek szerint igazán életre kelt. Fejlődésüket jelzi, hogy a jelenlegi 99 pontjuk kétharmadát az utóbbi négy hétvégén gyűjtötték.„Már a téli teszteken is jobb volt az autó valamivel, mint vártuk, de nem hagytuk el valami magabiztosan Barcelonát. A fejlesztések, amiket Ausztriában vetettünk be, aztán jelentős előrelépést hoztak” – mesélte Ricciardo. Csapattársa, Esteban Ocon hozzátette: „Idén folyamatosan javultunk, és ez jó érzés. Az újításainkból talán nem tudtunk mindent azonnal kihozni, de versenyről versenyre jobban megértettük őket. Ez volt a kulcs. Az utóbbi versenyeken azt is megértettük, milyen beállításokra van szükség ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki az autóból. És ha ma térnénk vissza Budapestre vagy Barcelonába (ti. a két gyenge pályájuk volt idén – a szerk.), akkor sokkal jobbak lennénk ott.”Ricciardónak meggyőződése, hogy az év hátralévő részében már tartani tudják az utóbbi hétvégéken látott szintet, és mindenütt versenyképesek lehetnek. „A mostani hétvége után magabiztosabb vagyok a jövőt illetően. Nicónak (Hülkenberg) tavaly ugyan jól ment Szocsiban, de az biztos, hogy nem ez volt a legjobb pályánk. És személy szerint nekem sem. Hogy most ilyen jó eredményt értünk el, az szerintem sok mindent elmond. Hogy top ötös autónk van-e, azt nem tudom, de az biztos, hogy a hátralévő versenyeken a Q3-ban lehetünk minden alkalommal, a pályatípustól függetlenül.”A fentiekből úgy tűnik, a Renault-nak sikerült kiküszöbölnie a tavalyi talán legnagyobb problémáját: képes jó ütemben fejlődni és hatékonyan fejleszteni. Ricciardo szempontjából viszont furcsamód ez akár bökkenőnek is tekinthető. Az ausztrál már a mostani szezon júliusi kezdete előtt eldöntötte, hogy a Renault helyett a McLarent választja 2021-re. Döntése hátterében pedig éppen az állt, hogy 2019 és a téli tesztidény tapasztalatai alapján nem érezte a csapatban ezt az erőt, és a McLaren tűnt az összeszedettebb, hatékonyabb csapatnak.Most, hogy a Renault kezd összeállni, utódja, Fernando Alonso máris dörzsöli a tenyerét. „Hiszem, hogy a csapatnak mindene adott, ami a jövőhöz kell. Az utóbbi versenyek biztatóak voltak mindenki számára, beleértve engem is. Még hosszú az út, a középmezőny nagyon szoros, de szerintem hihetetlen munkát végeznek a pályán” – mondta a spanyol még a Szocsi előtti gyárlátogatásakor.Ricciardónak eközben újra és újra szembesülnie kell a kérdéssel, nem kezdi-e bántani, hogy Alonsóra hagyja az idén elvégzett munka gyümölcseinek leszüretelését. „Nem bántam meg. Ez nem tiszteletlenség a Renault irányába, de nem bántam meg semmit. Boldog vagyok-e, hogy fejlődünk? Teljes mértékben! Ha ez azt jelenti, hogy jövőre a McLarennél a Renault komoly ellenfél lesz, az csak motivációt fog jelenteni számunkra. Szóval ez mindenki számára jó” – állapította meg a hétszeres futamgyőztes. „Nem bántam meg, és nem is vagyok elégedetlen amiatt, hogy fejlődtünk. Szeretnék az élen harcolni, minden verseny fontos az F1-ben. és minden lehetőségnek örülök, amit kapok erre. Minél hamarabb, annál jobb!”Ricciardo azt is kiemelte, hogy válásuk nincs rossz hatással a kapcsolatukra. „Örülök, hogy a része lehetek ennek a javulásnak. Ez számomra a versenyzőként való fejlődésem szempontjából is fontos. Semmiből sem zárnak ki, szimulátorozok és hasonlók. Jó velük dolgozni, de természetesen néhányan sajnálják, hogy jövőre már nem leszek itt.”