A héten a Renault-val tesztel az „éhes cápává” vált Alonso

Az első F1-es tesztjére készül Fernando Alonso a visszatérésének bejelentése óta, miközben egyre lelkesebben figyeli leendő csapata teljesítményét.

Fernando Alonso (Fotó: Renault)

Fernando Alonso (Fotó: Renault)

Úgy tűnik, Fernando Alonso számára a héten egy újabb nagy lépés következik a 2021-es F1-es visszatérés jegyében. Azok után, hogy a közelmúltban a Renault angliai és franciaországi gyárában is látogatást tett, sajtóhírek szerint kedden sort kerítenek a csapattal az újraegyesülésük bejelentése óta első közös tesztjükre is.Már a múlt héten híre ment, most az Autosport szaklap is megerősítette, hogy a kétszeres világbajnok a hét második napján Barcelonában lesz bevetésen egy filmes napon, amelyen az istálló aktuális autóját vezetheti. A szabályok értelmében összesen 100 kilométert teljesíthet.A katalán pálya megerősítette, keddre kibérelték a létesítményüket, ám hogy kik, azt az ügyfelük védelmére hivatkozva nem nevezték meg. A Renault eközben még nem erősítette meg a teszt tényét, Cyril Abiteboul csapatfőnök a nürburgringi verseny után csak annyival kommentált: „Sajnálom, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom.”A korábbi híradások alapján van rá esély, hogy Alonso 100 kilométernél többet körözzön. A csapat állítólag egy 2018-as autót is a helyszínre vihet, amellyel a szabályok értelmében korlátlan távot teljesíthet.Miközben Alonso gyakorlása még nem hivatalos, Abiteboul azt azért elárulta, leendő versenyzőjük egyre lelkesebben figyeli, mit nyújt a csapat a pályán. Az Eifel Nagydíjon Daniel Ricciardo jóvoltából megszerezték a 2016-os gyári visszatérésük óta első dobogós helyezésüket, és ez egyre éhesebbé teszi az ausztrál utódját…„A futam előtt, alatt és után is kaptunk üzenetet tőle. Lenyűgöző látni, mennyire érdeklődik. És mindezt úgy, hogy amikor csatlakozott a csapathoz, még azt kommunikálta, hogy őt csak 2022 érdekli. Ahogy halad előre a szezon, és ahogy fejlődik a csapat, az autó, annál jobban kezdi érdekelni 2021 is. Fernando olyan, mint egy nagy cápa: mihelyst érzi a vérszagot, támadni akar! Ezt látom nála, egy nagyon éhes cápát” – jellemezte a két évet kihagyó kétszeres világbajnokot.