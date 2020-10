Verstappen szerint csak az izgalmak miatt kellet a biztonsági autó

A Mercedes versenyzői után ezúttal Max Verstappen gyanakodott arra, hogy az FIA a verseny felrázására használja a biztonsági autót.

Nem volt hiány akcióból a vasárnapi Eifel Nagydíjon, és a korábbi mozgalmasra sikerült versenyekkel ellentétben ehhez most még csak piros zászlókra és biztonsági autós megszakításokra sem volt feltétlen szükség. Utóbbiból így is kijutott egy: miután Lando Norris félrekormányozta motorproblémák miatt leálló McLarenjét, némi hezitálás után az FIA pályára küldte Bernd Mäylandert.Többen is voltak, akik nem értették ezt, hiszen nem történt baleset, nem volt szükség törmelékeket eltakarítani, sem gumifalat helyreállítani. „Valójában ezt egy virtuális biztonsági autóval el lehetett volna intézni” – vetette föl Otmar Szafnauer, a Racing Point csapatfőnöke, aki valószínűleg azért nem örült a verseny „neutralizálásának”, mert Sergio Pérez ezzel elveszítette a 12 körös gumielőnyét a 3. helyen haladó Daniel Ricciardóval szemben, és a hajrában azonos gumin már nem tudta levadászni az ausztrált.Nem ő volt azonban az egyetlen, aki furcsállotta a biztonsági autó bevetését. Max Verstappen azt gyanítja, hátsó szándék állhatott mögötte. „Nem hinném, hogy szükség volt a biztonsági autóra. A virtuális biztonsági autóval is el lehetett volna intézni ezt. De ők újra egy kicsit izgalmasabbá akarták tenni a versenyt, mert kialakultak különbségek” – állapította meg a tempó visszafogásából egyébként profitáló holland.Nem ő az első, aki mostanság ilyesmivel vádolja az FIA-t. Az elmúlt hetekben a Mercedes versenyzői vetették föl, hogy feltűnően könnyelműen adja ki a biztonsági autós és piros zászlós jelzéseket a versenyirányítás, Lewis Hamilton úgy érezte, a konkrét cél ezzel a domináns csapatuk visszafogása.Michael Masi versenyigazgató akkor is, most is határozottan tagadta ezt, és elmagyarázta, miért volt szükség egy ártalmatlannak tűnő esetnél a biztonsági autóra. „Az egyik dolog az volt, hogy Lando autója füstölt és égett. A másik, hogy elsőre nem volt egyértelmű, hogy az autót ki lehet-e vinni a korlát megnyitásánál, mivel elég szűk volt. Emiatt inkább így döntöttünk, pályára küldjük a biztonsági autót. Ezzel egyszerre tudtunk reagálni a két dologra, azonnal. Ilyen helyzetekben ez a legbiztonságosabb út” – magyarázta.Hozzátette, a bizonytalanságuk a korlát megnyitása kapcsán a tapasztalatlanság miatt volt. „Régen versenyeztünk már a Nürburgringen.”Verstappen azt is kifogásolta a biztonsági autó kapcsán, hogy túl sokáig volt a pályán, és a gumik teljesen lehűltek ez idő alatt. Emiatt többek között Lewis Hamilton is panaszkodott. „Annyira hideg van itt, hogy a gumikat muszáj volt valahogy fölmelegíteni. És elég veszélyes volt. Az is gond, hogy három-négy autó folyamatosan a biztonsági autó mögött megy, miközben a többiek megelőzhetik, és fölmelegíthetik a gumikat, mert nyomhatják. Ez jogtalan előny a hátul haladónak” – érvelt a Red Bull-os.Masinak viszont a fázis elnyúlására is volt magyarázata. „A sportszabályzat előírja, hogy a lekörözötteket el kell engedni. A hatodik pozíciótól tíz-tizenegy autónak kellett visszavennie a körét. Emiatt húzódott el a biztonsági autós fázis, tovább, mint amire általában számít az ember.”