Hivatalos: idén is lesz F1-es Portugál Nagydíj

A Forma–1 pénteken hivatalosan is megerősítette, hogy a bajnokság idén is visszatér Portimaóba. Biztossá vált a májusi Portugál Nagydíj megrendezése!

Dátum Nagydíj Helyszín március 28. Bahreini Nagydíj Szahír április 18. Emilia-Romagna Nagydíja Imola május 2. Portugál Nagydíj Portimao május 9. Spanyol Nagydíj Barcelona május 23. Monacói Nagydíj Monte-Carlo június 6. Azeri Nagydíj Baku június 13. Kanadai Nagydíj Montreal június 27. Francia Nagydíj Le Castellet július 4. Osztrák Nagydíj Spielberg július 18. Birt Nagydíj Silverstone augusztus 1. Magyar Nagydíj Mogyoród augusztus 29. Belga Nagydíj Spa-Francorchamps szeptember 5. Holland Nagydíj Zandvoort szeptember 12 Olasz Nagydíj Monza szeptember 26. Orosz Nagydíj Szocsi október 3. Szingapúri Nagydíj Szingapúr október 10. Japán Nagydíj Szuzuka október 24. Amerikai Nagydíj Austin október 31. Mexikói Nagydíj Mexikóváros november 7. Brazil Nagydíj Sao Paulo november 21. Ausztrál Nagydíj Melbourne december 5. Szaúd-arábiai Nagydíj Dzsidda december 12. Abu-dzabi Nagydíj Abu-Dzabi

Egy bizonytalan pont volt még a Forma–1 legfrissebb 2021-es hivatalos versenynaptárában: a május 2-ai időpontnál a „megerősítésre vár” megjegyzés szerepelt futamnév helyett. A sorozat vezetői a csapatokat már az F1-bizottság múlt havi ülésén tájékoztatták arról, hogy a járványhelyzet miatt fölmerült aggályok ellenére az üres időpontot Portugáliának szánják, most pedig hivatalossá vált Portimao visszatérése a programba.„A Forma–1 örömmel jelenti be, hogy a Heineken Forma–1 Portugál Nagydíj Portimaóval visszatér ebben a szezonban április 30-a és május 2-a között, a rekordhosszúságú, 23 versenyen 2021-es Forma–1-es világbajnokság részeként” – közölte a királykategória kereskedelmi jogainak birtokosa.A Portimao közelében fekvő Algarve-versenypálya a tavalyi rendhagyó bajnokságban kapott először helyet az F1 programjában a 2008-as megépítése óta, és bár a csúszós új aszfaltja nem aratott osztatlan sikert, a mezőny összességében hamar megkedvelte az új helyszínt, többen megjegyezték, rendszeresen versenyeznének a hullámvasútszerű pályán.A múlt évben a Lewis Hamilton futamgyőzelmét hozó verseny azon kevesek közé tartozott, amelyeket a lelátókon is nézők követhettek figyelemmel. Még Portugália újbóli bezárkózása előtt rendezték a nagydíjat, és összesen 27 ezer néző tekinthette meg azt. Hogy idén lesz-e közönség, az az F1 tájékoztatása szerint még nyitott kérdés.„Szorosan együttműködünk a szervezőkkel és a portugál kormánnyal a látogathatóság témájában. A prioritást a személyzetünk, valamint a meglátogatott közösség biztonsága élvezi. Tavaly bizonyítottuk, hogy tudunk biztonságban versenyezni a világjárvány idején. A nézőkről való döntést a hatóságok fogják meghozni a következő hetekben, és tájékoztatást adunk erről, amint többet tudunk” – közölte az F1.A 2021-es bajnoki program ezzel tehát hivatalosan is teljessé vált – legalábbis jelen állás szerint az F1-nek megvan a 23 versenyes menetrendje.Stefano Domenicali, a Forma–1 elnöke elmondta: „Izgatottan jelentjük be, hogy a Forma–1 a tavalyi verseny óriási sikere után idén újra versenyez Portimaóban. Szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek és a portugál kormánynak a kemény munkájukért és elhivatottságukért! Magabiztosan és izgatottan vágunk neki a 2021-es szezonunknak, mivel tavaly már bizonyítottuk, le tudunk bonyolítani tizenhét versenyt biztonságosan, és képesek vagyunk izgalmas versenyekkel szolgálni a sok millió szurkolók számára a nehéz időkben. Reméljük, Portimaóban újra biztonságos módon fogadhatjuk a nézőket. A szervezőkkel még ki fogjuk dolgozni a tervek részleteit.”Rita Marques, Portugália turisztikáért felelős államtitkára hozzátette: „A nagy események megtartása az országunkban nagyon fontos, mert általa nemzetközileg turisztikai célállomásként népszerűsíthetjük Portugáliát – ez igaz a nagy érdeklődésre számot tartó 2021-es Forma–1-es versenyre Algarvéban. Szeretnék köszönetet mondani az FIA-nak és az F1-nek, hogy hisznek Portugáliában, Algarvéban, az Algarve International Racetrackben, és hogy minket választottak az F1-es versenynaptáruk egyik állomásának! Eltökélt szándékunk nagy sikerré tenni ezt.”Az F1 2021-es szezonja március 28-án a Bahreini Nagydíjjal rajtol, Portugália a bajnokság harmadik állomása lesz. A téli tesztet a jövő hétvégén, március 12-e és 14-e között rendezik Bahreinben.