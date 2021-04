„A sprintkvalifikációk nem fognak több nézőt vonzani”

A Francia Nagydíj szervezőbizottságában dolgozó korábbi csapatvezető, Éric Boullier nem hiszi, hogy a sprintkvalifikációk növelni fogják a jegyeladásokat, a szurkolók ugyanis nem a formátumra, hanem magára a Forma–1-re kíváncsiak.

A tervek szerint idén három helyszínen is kipróbálják a sprintkvalifikációkat, vagyis a klasszikus időmérőt egy rövidebb futam váltja majd föl, és annak eredménye határozza majd meg a vasárnapi viadal rajtrácsát. A sportág vezetői abban bíznak, az új formátum izgalmasabbá teszi a hétvégéket és fokozza a szurkolók érdeklődését.Korábban elhangzott, azokon a helyszíneken, melyeken próbára teszik a sprintkvalifikációt (Silverstone, Monza és Interlagos ha nem változnak a tervek), valamelyest nőtt az érdeklődés a Forma–1-es hétvége iránt.A Lotus és a McLaren korábbi csapatvezetője, a ma szervezőként dolgozó Éric Boullier szerint azonban ez nem fog tendenciává válni, a szurkolókat ugyanis nem az új formátum érdekli, hanem maga a Forma–1, főleg miután lecseng az idén debütáló újítás iránt most még tapasztalható kezdeti lelkesedés.„A nézők elsősorban a Forma–1 miatt érkeznek” – jelentette ki a Gazzetta dello Sportnak nyilatkozó szakember. „Nem hinném, hogy kifejezetten egy időmérő vagy egy sprintfutam miatt jönnének” – tette hozzá.„Amikor majd elmúlt a kezdeti kíváncsiság, nem tudom, hogy a szervezők több jegyet adnak-e majd el a sprintversenyes formátumnak köszönhetően” – emelte ki a szakember, aki 2019 elején csatlakozott a Francia Nagydíj szervezőbizottságához, melynek tagjaként ő maga is dolgozik azon, hogyan lehetne fokozni a futamok iránti érdeklődést.