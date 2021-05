Hét ezred döntött, Bottas nyerte az időmérőt

A Q3 első gyorskörei döntöttek a portugáliai időmérőn, miután az erősödő szélben senki sem tudott már komolyabbat javítani. Az élről így Valtteri Bottas indulhat majd, aki hét ezreddel futott jobb kört Lewis Hamiltonnál. Max Verstappen egy pole pozíciót érő kört veszített pályaszélesítés miatt…

A szabadedzések alapján a Portugál Nagydíj időmérője is izgalmasnak ígérkezett, hiszen a bahreini és az imolai hétvégéhez hasonlóan a Mercedes és a Red Bull között újra minimális volt a különbség: a hétvége legjobb körét a kvalifikáció előtt Max Verstappen futotta, de csak két tizeddel előzte meg a címvédőt, Lewis Hamiltont.

A körülmények keveset változtak az utolsó szabadedzés óta, a szél azonban némileg erősödött, ez pedig újra másféle kihívások elé állította a mezőnyt, a jelenlegi autók közül ugyanis több érzékeny a szél erejének változására.

Az első „menetet” a két nagycsapat közül a Mercedes nyerte, Valtteri Bottas volt ugyanis a leggyorsabb a Q1-ben, igaz, az élcsapatok versenyzői – ahogyan azt már megszokhattuk – itt csak azért hajtottak, hogy biztosan továbbjussanak, nem a legjobb pozíciókért harcoltak.

Az első etap végén Lando Norris állt a második helyen, majd Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Carlos Sainz és Sergio Pérez jött. Verstappen „csak” tizenegyedikként jutott tovább.

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Ami a kiesőket illeti, a Haas két versenyzője mellett Nicholas Latifi búcsúzott még a Williamsszel, valamint Lance Stroll és nem kis meglepetésre Daniel Ricciardo, aki tehát továbbra sem vette még föl teljesen a McLaren ritmusát.

Ami a két élcsapat harcát illeti, annak második fordulóját is a Mercedes vitte, Hamilton futotta meg ugyanis a leggyorsabb kört a Q2-ben, Bottas pedig második volt, míg Verstappen ötödik, Pérez pedig nyolcadik lett a Red Bull-lal. A holnapi futamnak mind a négyen a közepes keverékkel vághatnak majd neki, hiszen ezzel jutottak be az utolsó etapba, akárcsak Charles Leclerc a Ferrarival (a vörösök versenyzői közül csak a monacói jutott tovább a sárga oldalfalú abroncsokon).

A szezont döcögősen kezdő Sebastian Vettel a Q1-ben és a Q2-ben is jól teljesített, beverekedte magát az utolsó etapba, ahol a 2020-as Brit Nagydíj óta nem járt. A négyszeres világbajnok tehát két nehezebb hétvége után végre megvillant új csapatánál, az Aston Martinnál.

Nem jött össze a továbbjutás George Russellnek, aki azonban így sem lehet elégedetlen, hiszen a tizenegyedik helyről indulhat majd a Williamsszel, tehát újra harcba szállhat a pontszerzésért. Kiestek az Alfa Romeo versenyzői is, valamint Cunoda Juki, és Fernando Alonso is, noha a kétszeres világbajnok a szabadedzéseken is jól ment, csapattársa, Ocon pedig negyedik volt a Q2-ben.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

Az utolsó etapot Verstappen kezdte legjobban, illetve kezdte volna 1:18,2-es körét ugyanis pályaszélesítés miatt törölték. Ez különösen fájó volt a holland és a Red Bull számára, Verstappen ugyanis az első körök után az élen állt volna körével.

Így azonban Bottas volt az első a várt tűzijéták előtt, hét ezreddel megelőzve a csapattársat. Őket Pérez követte, majd Sainz, Norris és Leclerc jött. A véghajrát a Mercedes és a Red Bull közötti taktikai különbség is megfűszerezte, a csillagosok ugyanis a közepes, a bikások pedig a lágy abroncsokon vágtak neki az utolsó menetnek. A felerősödő szél miatt azonban elmaradt a tűzijáték, az élmezőnyből senki sem tudott ugyanis javítani addigi legjobbján. Bottas tehát megszerezte idei első pole pozícióját!

Egyedül Verstappen módosított az álláson, egyetlen hivatalos gyorskörével ugyanis fölugrott a harmadik helyre, a holland tehát a második sor elejéről indulhat majd. Mellőle a csapattárs, Pérez várhatja a startot, majd Sainz, Ocon, Norris és Leclerc jön.

Az M4 Sport természetesen a 16 órakor startoló futamot is élőben közvetíti majd vasárnap. De megéri már 15:30-kor leülni a képernyők elé, a felvezető műsor ugyanis akkor kezdődik!