A paddockot is meglepte: miért pont Grosjean?

A Forma–1-es búcsú felé közelít Nico Hülkenberg azok után, hogy a Haas helyette Romain Grosjeant választotta. A paddockban sokan nem értik, miért a furcsa hibáiról híres francia lett a befutó, ám a többség a teljes képet nem látja.

Romain Grosjean (Fotó: MTI/EPA)

A Haas a Szingapúri Nagydíj hétvégéje előtt jelentette be, hogy szerződést hosszabbított 2020-ra Romain Grosjeannal. A döntésük meglepetés volt, hiszen a pletykák arról szóltak, a Renault által szabaddá tett Nico Hülkenberg lesz a befutó. Ha csak a két versenyző renoméját nézzük, ugyancsak furcsának hathat Günther Steinerék választása. Hülkenberget sokra tartja a szakma, és sokak szerint többre képes, mint amit pályafutása során elért (dobogója sincs még). Grosjeanról eközben visszatérő balesetei, gyakori panaszkodása és bizarr bakijai miatt nincs feltétlenül jó véleményen a paddock.A francia kiszámíthatatlan versenyző. Jó napjain elképesztően gyors tud lenni, ám van, hogy csak csetlik-botlik, a boxutca kijáratánál, esetleg biztonsági autó mögött csapja falnak autóját, vagy csak egyszerűen minden létező dolgot kritizál önmagán kívül. Hullámzó teljesítménye a vezetési stílusával van összhangban: mindig teljes gázzal megy, és ha klappolnak a feltételek, gyors is így, ám ha porszem van a gépezetben, akkor blokkol és megpördül, és észre sem veszi, hogy ha néha lassítana és változtatna, talán autógondokkal is előrébb jutna.Hogy milyen véleménnyel vannak róla az F1-ben, arra láthattunk példát többek között a tavalyi szezon eseményeit feldolgozó Drive To Survive című dokumentumfilmben, melyből kiderült, a McLarennél Barcelonában még fogadást is kötöttek a garázsban arra, Grosjean okoz-e balesetet. De most, a szerződéshosszabbításának fogadtatása is beszédes volt.„Én pár nappal korábban még azt hallottam, hogy a Forma–E-be megy. Azt gondoltam, elhagyja az F1-et. Főleg a tavalyi szezonja volt eléggé hullámzó. Ezért most meglepődtem. De ha lehetőséged van az F1-ben maradni, az mindenképpen jobb” – kommentálta csodálkozva Daniel Ricciardo a Haas bejelentését.A Red Bull főnöke, Christian Horner nyíltabban fogalmazott. „Én nem értem, miért folytatják vele. De ez az ő döntésük, nekik állt a rendelkezésükre minden adat és információ. Kívülről szemlélve eléggé ’érdekes’ választásnak tűnik” – tette egyértelművé, hogy ő aligha habozott volna Hülkenberget alkalmazni a francia helyett.Hogy Grosjean nem hibátlan, azt főnöke is pontosan tudja. Amikor arról kérdezték, mire jutott a versenyző erényeit és gyengeségeit mérlegre téve, Günther Steiner viccesen rávágta: „Gyengeségek? Nos, hol is kezdjem…”Steiner azt mesélte, egyik reggel ébredéskor döntötte el, hogy Grosjeant választja, csak úgy, spontán. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy döntését a hasára ütve hozta meg. „Romain régóta velünk van már. Megvizsgáltuk a helyzetünket, és megállapítottuk, hogy jelenleg nem a versenyzők jelentik a problémát, hanem az autónk. Úgy döntöttünk, inkább erre összpontosítunk, a többi tényezőnél pedig megtartjuk a stabilitást. Ezért írtunk alá Romainnal újabb egy évre. Tudatában vagyunk a gyengeségeinek. Mindenki tudja, hogy nagyon magas csúcspontjai és nagyon nagy mélypontjai is voltak. Remélem, hogy most változás jön. A következő talán egy jó éve lesz.”Ez a reménykedés persze önmagában még elég kevés. Steiner a szerződéshosszabbítást azzal is indokolta, hogy Grosjean nagy segítséget jelent a csapat számára a pályán kívül elvégzett munkájával. Miközben a kívülállók csak azt látják, hogyan koccan össze ellenfeleivel, vagy vét el egy-egy kanyart, a csapata azzal is tisztában van, mennyiben járul hozzá a fejlesztésekhez, a problémáik megoldásához.Csapattársa, Kevin Magnussen ebből a szempontból egy másfajta képet festett Grosjeanról, mint a kritikus külső szemlélők. Rámutatott, a franciának kulcsszerepe volt az idei fejlesztési félresiklásuk és az aktuális autójuk problémáinak beazonosításában. „Romain már Barcelonában mondogatta, hogy nincs megelégedve az autó második verziójával. Miközben én kevésbé aggódtam a vezethetőséggel kapcsolatos érzéseim miatt, én sem voltam biztos benne, hogy ez gyorsabb autó, mint az előző verzió. A szélcsatornában látott adatok azt sugallták, hogy gyorsabb, de később Romain visszatért a korábbi verzióhoz, és jobb volt nálam az időmérő két versenyen is” – mesélte a dán, emlékeztetve arra, hogy a régi autó újbóli bevetése tulajdonképpen Grosjean ötlete volt, és ez segített összerakni a csapatnak, mi is a gondjuk pontosan.Ezek alapján mindjárt másképp fest a Haas azon érvelése, hogy Hülkenberggel csak bizonytalanságot hoztak volna az istállóhoz, mert a németnek nincs előismerete a mostani autójuk és a problémáik kapcsán.Grosjean tehát nem önmagában a pályán nyújtott teljesítménye miatt kapott újabb esélyt, hanem egy kicsit annak ellenére. Hogy ezzel valóban jól választott-e a Haas, az viszont csak 2020-ban derül ki – a jelenlegi gondjaikra végső megoldást idén már aligha fognak találni.Van azonban olyan személy is a boxutcában, aki nem lepődött meg Grosjean maradásán: Jacques Villeneuve, aki szerint elég gyenge felhozatalból kellett válogatnia a Haasnak... „Romain és Nico az a két versenyző, aki a legtöbb futamot teljesítette győzelem nélkül. És Hülkenberg még dobogón sem állt soha. Miért változtattak volna bármin is? Ha Grosjeant le akarták volna cserélni, akkor vagy egy fiatalra kellett volna megtenniük, vagy egy futamgyőztesre, amilyen mondjuk Daniel Ricciardo”– érvelt 1997 világbajnoka.