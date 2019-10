Pérez: Most tökéletesek voltunk

Bár az eredmények szempontjából nem a vasárnapi volt Sergio Pérez legjobb Forma–1-es futama, a mexikói úgy érzi, teljesítmény tekintetében ez volt az egyik legerősebb mióta a királykategóriában versenyez.

Pérez nem fért be a legjobb 10 közé a szombati időmérőn, a futam rajtját követően azonban máris ott volt a pontszerzők között, sőt az igen előkelő hetedik helyig zárkózott az indulás utáni pillanatokban. Innentől kezdve őriznie kellett a megszerzett pozíciót, és menedzselni a futamot, hogy fontos egységeket szerezzen csapata számára.Végül sikerrel oldotta meg a feladatot, és bár voltak sokkal látványosabb versenyei (többször dobogóra tudott állni a középmezőny képviselőjeként), a leintést követően úgy érezte, teljesítmény szempontjából a szocsi viadal is a legerősebbek között lesz.„Nagyon elégedett vagyok, mert sikerült kihozni a lehető legjobb eredményt ebből a futamból” – kezdte a tapasztalt versenyző, aki 2011 óta erősíti a királykategória mezőnyét. „Azt hiszem, ez volt az egyik legjobb versenyem! Nagyszerű volt a rajt, minden etapot remekül tudtam menedzselni tudva, mikor kell harcolni, és mikor nem. Most egyszerűen tökéletesek voltunk” – magyarázta.„A biztonsági autóval eléggé peches voltam, de így is sikerült jó eredményt elérnünk, és fontos pontokat szereznünk. Nem sok értelmét láttam a Red Bull-lal való küzdelemnek” – utalt arra, hogy a mögüle érkező Max Verstappen és Alexander Albon ellen sem védte túl agresszíven pozícióját.„Nagyon erősek voltak. Főleg az új gumikon. Viszont mindent elkövettem, hogy legyőzzem a McLareneket és (Kevin) Magnussent. A nyári szünet óta sikerült előrelépnünk, főleg Szingapúrban. Előreléptünk, viszont a középmezőny nagyon szoros. De sokat kell még dolgoznunk az autó hátsó részén, mert ez egy körön eléggé nehezen kezelhető. Ha következetes a tempónk, akkor nem rossz, és ezúttal szerencsére az volt” – magyarázta.