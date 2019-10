Grosjean azt kéri, ellenfelei legyenek úriemberek

Miután Oroszországban néhány méter után véget ért a versenye, Romain Grosjean arra kéri ellenfeleit, viselkedjenek úriemberként a rajtok után. Ami a hétvégi incidenst illeti, az érzése szerint elkerülhető lett volna.

Romain Grosjean (Fotó: XPB)

A szocsi start után Antonio Giovinazzi találta magát „szendvicsben”, amikor az egyik oldalról Grosjean, a másikról pedig Daniel Ricciardo próbálta megelőzni. A hely végül kevésnek bizonyult hármuk számára, és a jelenetsor egy ütközéssel ért véget. A legrövidebbet a francia húzta, kinek autója a gumifalba csapódott, futama tehát azonnal véget ért.Ricciardo még folytatni tudta a versenyt, igaz, később ő is feladta azt, Giovinazzi pedig egészen a célig jutott. Az esetet versenybalesetnek minősítették, és a pilóták sem mutogattak egymásra, Grosjean viszont a történtek után több figyelmességet kért ellenfeleitől.Kiemelte, mindenkinek figyelembe kell venni az induláskor, hosszú futam áll még a mezőny előtt. „Ez szerintem elkerülhető lett volna” – mondta az incidens kapcsán. „Rengeteg helyet hagytam a jobb oldalon. Sosem fért be három versenyző egy kanyarba. Hogy ki volt a hibás? Meghagyom, hogy a másik két srác közül válasszanak egyet” – jegyezte meg keserűen.„Egész hétvégén mindent elkövetsz, hogy a lehető legjobb autód legyen, aztán a negyedik kanyarban kitesznek egy agresszív manőverrel az 54 körös futam elején. Persze, hogy nem vagyok túl boldog. Az esetet versenybalesetnek minősítették. Az első körökben általában mindenki agresszívebb. Lehet, úriembernek kéne lennünk, és belegondolni abba, hogy nagyon sok kör van még előttünk” – hangsúlyozta a tapasztalt francia.Az első körökben történt ütközésekért általában ritkábban szoktak büntetést osztani. Grosjean ezzel kapcsolatban elmondta: „Tavaly Austinban büntetést kaptam az első körért. De nem érdekel, mert most jó a versenyzés, és az FIA jó munkát végez. Persze, amikor kilöknek, dühös az ember, főleg, ha olyan helyzetben vagy, mint mi: nem tudhatod, mikor lesz legközelebb jó az autód.”„Kevin (Magnussen) jó versenyt futott, szóval megmutatta, hogy ezen a hétvégén tényleg jó volt a gép. Ez pedig jó hír a csapat számára. De ezt a kilökést nehéz megemészteni, hiszen az ember tudja, hogy versenyképes lehetett volna. Nem hibáztatok senkit, csak szerintem ez az ütközés elkerülhető lett volna, és néhányan kissé túl agresszívak voltak” – zárta gondolatát.