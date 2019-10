Elbeszélgettek a háborgó versenyzőkkel az F1 vezetői

A heves tiltakozásuk és kritikus megjegyzéseik után az F1 vezetői úgy érezték, beszélniük kell a versenyzőkkel a jövőbeli tervekről. A mezőny tagjai nyugodtabb hangnemre váltottak.

Fotó: XPB

Chase Carey és Ross Brawn (Fotó: XPB)

Kevin Magnussen (Fotó: XPB)

Nem kímélte a Forma–1-es szabályokról döntést hozókat a jelenlegi mezőny mostanság. Az utóbbi két hétvégén slágertéma volt, hogy 2020-ban kísérleti jelleggel több versenyen kipróbálnák, milyen lenne hagyományos időmérő edzés helyett a bajnoki pontállás fordított sorrendje szerint indított sprintversenyekkel határozni a vasárnapi rajtsorrendről. A versenyzők csípőből elutasították a csak médián keresztül megismert javaslatot. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen és sokan mások csak látszatintézkedésnek, a hagyományok fölösleges felrúgásának tartották az ötletet, többen igen éles kritikával illeték az ötletgazdákat.Az F1 sportigazgatója, Ross Brawn már Szingapúr után kiadott egy közleményt, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy még semmi sincs kőbe vésve, és csupán kísérletezésről lenne szó, ám mivel Oroszországban ismét sok versenyző támadta őket, Brawn az F1 elnöke, Chase Carey társaságában úgy érezte, személyesen is el kell beszélgetni a résztvevőkkel.Hogy a szocsi pénteki versenyzői eligazításon megejtett találkozójukon pontosa mi hangzott el, arról nem beszéltek, ám a versenyzők nyilatkozataiból kiderült, hogy mindenekelőtt ott is a kísérleti jelleget hangsúlyozták, és ezzel próbálták megnyugtatni a résztvevőket. Carey ezenkívül rámutatott, hogy más sportágakban is kipróbálnak újításokat – példaként a futball videóbíróját említette, amely még ma sem számít minden esetben használt megoldásnak.„Talán lesznek bizonyos kísérletezések, de azt nem állították, hogy szombaton lesznek versenyek” – nyilatkozta az egyeztetésükről Max Verstappen. „Szerintem jó, hogy eljöttek hozzánk elmagyarázni ezt. A találkozónk tulajdonképpen erről szólt, nem közölték, hogy ’ezt és ezt fogjuk csinálni'. Ezek csak ötletek, eljöttek hozzánk, és elmagyarázták, hogy ez történik vagy történhet, csak hogy tudjunk róla, ők mindent elkövetnek a sport jobbá tételéért.”„A versenyzők tudják igazán, hogy mi történik az autóban, vagy hogy mi hiányzik. Szerintem jó lenne, ha jobban bevonnának minket ebbe.”Valtteri Bottas hozzátette: „Volt egy jó beszélgetésünk Chase-zel és Ross-szal, akik elmagyarázták, milyen elgondolás áll az egész mögött. Csak végigmentek az ötleteken, a lehetőségeken, és mi pedig arra kértük őket, hogy beszéljenek erről, mert jó rálátásunkban arra, mi tehetné jobbá a versenyzést. Megígérték, hogy mielőtt döntést hoznak, beszélnek velünk is, és kikérik a véleményünket. Ez jó, mert a versenyzők szeretnék elkerülni, hogy a tudomásuk nélkül szülessenek döntések olyasmikről, amikről mi már előre tudjuk, hogy nem fognak működni.”Kevin Magnussen is fontosnak tartja, hogy a folytatásban legyen szavuk az efféle ügyekben. „Jó, hogy Ross és Chase eljött hozzánk. Mi már kezdettől fogva úgy gondoljuk, hogy gyakrabban kéne találkoznunk, és a sportág érdeke is azt kívánja, hogy összefogjunk. Értünk bizonyos dolgokhoz, jobban látjuk őket, és mi vagyunk az egyetlenek, akik ebből a nézőpontból szemlélik őket, miközben a döntéshozók sosem ültek versenyautóban. Most rajtunk a sor, hogy visszajelzést adjunk nekik, és remélem, hogy a jövőben a versenyzőnek is nagyobb beleszólásuk lesz a dolgokba. Ingyen van, nem kell érte fizetniük, csak ki kell kérniük a véleményünket, Nem hagyhatják figyelmen kívül a mi tapasztalatainkat.”Az eddig kritikus Hamilton már a versenyt követően beszélt az F1 vezetőivel való találkozójukról. „Hatalmas lépésnek tartom, hogy minket is bevontak, és az is hatalmas lépés, hogy az összes versenyző egységes. Egy új, jobb kapcsolat van épülőben az FIA-val. A GPDA és az FIA kommunikál, és egészen nyitottnak mutatkoznak. Sok mindent nem látnak a mérnökök, és sok mindenen lehetne javítani” – állapította meg a címvédő.Ő azt is elárulta, a 2021-es új autókról is esett szó közöttük. „Megmutatták, mennyit veszít jelenleg egy autó a másik mögött, és megmutatták, hogy a szimulációik alapján mekkora leszorítóerőt veszít az új autó. Nagyszerűnek tűnik, és azon leszek, hogy még itt lehessek, és kipróbálhassam az új autókat. Azt viszont természetesen nem akarom, hogy az autók lassabbá váljanak. Azt mondták, két-három másodpercet fognak lassulni, és remélem, hogy ez csökkenthető lesz. És a tömeg növekedése sem tetszik, de ez az irány. Viszont tudom, hogy nagyon keményen dolgoznak.”