Véglegessé vált a 2020-as F1-es program: több futam, kevesebb teszt

Véglegesítette a Forma–1 2020-as programját az FIA. Jövőre minden eddiginél több verseny, de a megszokottnál kevesebb teszt lesz.

Az Ausztrál Nagydíj rajtja (Fotó: XPB)

Időpont Verseny Helyszín március 15. Ausztrál Nagydíj Melbourne március 22. Bahreini Nagydíj Szahír április 5. Vietnámi Nagydíj Hanoi április 19. Kínai Nagydíj Sanghaj május 3. Holland Nagydíj Zandvoort május 10. Spanyol Nagydíj Barcelona május 24. Monacói Nagydíj Monte-Carlo június 7. Azeri Nagydíj Baku június 14. Kanadai Nagydíj Montreal június 28. Francia Nagydíj Le Castellet július 5. Osztrák Nagydíj Spielberg július 19. Brit Nagydíj Silverstone augusztus 2. Magyar Nagydíj Mogyoród augusztus 30. Belga Nagydíj Spa-Francorchamps szeptember 6. Olasz Nagydíj Monza szeptember 20. Szingapúri Nagydíj Szingapúr szeptember 27. Orosz Nagydíj Szocsi október 11. Japán Nagydíj Szuzuka október 25. Amerikai Nagydíj Austin november 1. Mexikói Nagydíj Mexikóváros november 15. Brazil Nagydíj Sao Paulo november 29. Abu-dzabi Nagydíj Abu-Dzabi

Pénteken tartotta soros ülését az FIA Motorsport Világtanács, mely a Forma–1-et érintő témák közül a 2020-as idény menetrendjéről határozott. Az F1 már korábban közzétette jövő évi rekordhosszúságú naptártervezetét, melyet most a legmagasabb döntéshozó testület változtatás nélkül véglegesített.A következő bajnokság 22 versenyből fog állni, március 15-én Ausztráliában rajtol, és november 29-én Abu-Dzabiban zárul. Két új/régi új helyszínre is ellátogat a mezőny. Az F1 történetének első Vietnámi Nagydíját április 5-én rendezik Hanoiban, az év harmadik futamaként, míg a visszatérő Zandvoort egy futammal később, május 3-án ad otthont a Holland Nagydíjnak.A Magyar Nagydíjat július 31-e és augusztus 2-a között rendezik, azt ezúttal egy üres hétvége előzi meg, utána viszont következik a megszokott nyári szünet.Miután a versenyprogram hosszabb lesz, a szervezők a kieső időt a téli teszteknél igyekezett visszanyerni. A Világtanács véglegesítette a felkészülési programot is. Az új idényben az eddig megszokott két négynapos teszt helyett két háromnapos tesztre kerül sor, vagyis a minden eddiginél hosszabb naptárhoz minden eddiginél rövidebb felkészülés társul. A helyszín a megszokott, Barcelona, ahol először február 19-e és 21-e, aztán február 26-a és 28-a között fognak körözni az új autók.Az FIA a pénteki ülésén az fordított rajtrácsú kvalifikációs futamok 2020-as kipróbálásáról is tárgyalt, ám döntés erről egyelőre nem született. Még a csapatokkal is egyeztetnek a témáról, szavazni pedig elektronikus úton fognak róla.február 19-21. – Barcelonafebruár 26-28. – Barcelona