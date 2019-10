Megússza a büntetést Vettel Japánban

Nem lesz hatással a két héttel ezelőtti oroszországi kiesés Sebastian Vettel szuzukai hétvégéjére, a versenyző elkerüli a büntetést.

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Sebastian Vettel 2018-ban Szuzukában (Fotó: XPB)

A négyszeres világbajnok az Orosz Nagydíj 27. körében kormányozta félre a Ferrariját. Sebastian Vettel autójában az MGU-K adta meg magát, ez teljesítményvesztéshez vezetett, és azonnal meg kellett állnia. A csapat akkori elmondása szerint a szigeteléssel adódott probléma, ezért a versenyzőnek és az autót eltávolító pályabíróknak is figyelniük kellett arra, hogy fennáll az áramütés veszélye.Mattia Binotto csapatfőnök már a történtek után előrebocsátotta, hogy a hiba forrását nem az MGU-K, hanem a központi elektronika jelentette, és emiatt nem számít csere miatti büntetésre Szuzukában. A csapat azóta elvégezte a vizsgálatokat Vettel erőforrásán, és az olasz Motorsport információi szerint bebizonyosodott, hogy Vettelnél nem lesz szükség bevetni az idei harmadik MGU-K-t, vagyis a német elkerüli a 10 helyes hátrasorolásos büntetést.A Scuderia csapatfőnöke Szocsiban emlékeztetett arra, hogy a vezérlő elektronika (melyből az MGU-K-hoz hasonlóan csak kettő használata engedélyezett egy évben) cseréje eközben nem okoz problémát Vettelnél, mivel a hockenheimi hétvégén az eleve rossz rajthelye miatt kapott egy büntetést érő harmadik példányt, vagyis most egy korábban már használt másik egységre válthatnak.Vettel várhatóan továbbra is a Ferrari Monzában debütált 3-as motorspecifikációját fogja használni, amely a hírek és az időmérős tapasztalatok alapján is jelentős teljesítményjavulást hozott a 2-es verzióhoz képest. Ennek a vörös autók a dinamikus szuzukai pályán is hasznát vehetik.A japán helyszín egyébként Vettel kedvencének számít. Eddig négy alkalommal nyert a pályán, 2009-ben, 2010-ben, 2012-ben és 2013-ban, a Ferrarival viszont csak egyszer állt a dobogón, még 2015-ös harmadik helye alkalmával.„Szeretem ezt a versenyt, mert ez egy nagyszerű pálya. Egy régi vágású pálya, amit nem módosítottak sokat azóta, hogy először versenyeztem rajta” – nyilatkozta a naptár egyetlen helyszínéről, amely keresztezi önmagát. „Amióta ismerem és a tévében először láttam ezt a pályát, nem sok minden változott rajta. Nagyon tempós, gyors kanyarokkal, a legjobb része az S-kanyaros első szakasz.”Vettel emellett a nagyszerű hangulat miatt is rajong Szuzukáért, a legkülönfélébb öltözékeket, jelmezeket is bevető japán szurkolók rendkívül lelkesek, ha F1-ről van szó. „A szurkolók nagyon szenvedélyesek, nagyon buzdítanak minket – ilyesmit az évben csak itt tapasztal az ember.”A ferraris most abban bízhat, hogy a különleges szuzukai élményt még különlegesebbé teszi a pályán jól működő Ferrarija. „Annál nagyszerűbb érzés nincs, mint amikor ezen a pályán igazán versenyképes autóban ülsz. Ezért is imádom annyira. Az egyes szektor, de a Spoon-kanyar és a Degner 1 is biztosan nagyon gyors lesz” – tekintett előre az idei szingapúri futam nyertese.