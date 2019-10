Räikkönen: Nevetséges, hogy ma már nem mehetünk esőben

A tájfun szombatra jósolt érkezése apropóján Kimi Räikkönen kihasználta az alkalmat, és elmondta őszinte véleményét az esős versenyzést szerinte szinte teljesen ellehetetlenítő Pirelli-gumikról…

Minden jel arra utal, hogy szombaton eléri Japánt a Hagibis nevű trópusi tájfun, és jó eséllyel meghiúsítja az időmérő edzés hagyományos időpontban történő megrendezését. Bár az időjárás ilyen szempontból rendkívülinek ígérkezik, Kimi Räikkönen szerint manapság nem szükséges nagy vihar és sok eső ahhoz, hogy megbénítsa az F1-et, és ez nincs így rendjén.A mezőny legrutinosabb versenyzője úgy véli, nem is lesz kérdés, pályára hajthatnak-e szombaton Szuzukában. „Ha rossznak tűnik a helyzet, talán egyből törlik is az egészet, még mielőtt megérkezne. Tisztában vagyunk vele, hogy sajnos ezeknek a gumiknak megvannak a korlátai. Nem szükséges sok eső, vízátfolyások keletkeznek, és ez a fő probléma. Ilyenkor már nem tudsz irányítani” – állapította meg az Alfa Romeo versenyzője.Az utóbbi években megfigyelhető tendencia volt, hogy a mezőnyt sokszor olyan időjárási viszonyok esetén is visszafogták, amelyeknél régebben probléma nélkül hagyták volna versenyezni őket. Miközben a nagyobb forgatónyomatékkal rendelkező erőforrások is felelősek azért, hogy a jelenlegi autógeneráció nem használható olyan jól az esőben, mint a korábbiak, Räikkönen szerint a legfőbb gondot az esőgumik jelentik.Neki márpedig van viszonyításai alapja, hiszen 2001-ben mutatkozott be az F1-ben. „Amikor még új voltam, még az igazán erős esőzések sem jelentettek problémát. Egyértelmű, hogy a gumik nem a legjobbak, amikor áll a víz a pályán, de sajnos ez van. Nem néz ki jól, amikor sok víz van a pályán, és sokszor eléggé nevetségesnek tűnik, hogy emiatt nem versenyezhetünk. De ez van” – állapította meg a veterán, aki hosszú pályafutása során használta a Birdgestone, a Michelin és a Pirelli abroncsait is, és versenyzett a gumiháború, de az egységesített gumik időszakában is.Nem ő az első, aki panaszkodik a Pirelli esős teljesítményére. Szuzukában Nico Hülkenberg is megállapította, hogy a jelenlegi helyzetben „nem szükséges sok eső ahhoz, hogy ne legyünk biztonságban”, és többen már az előző években is bírálták az olasz gyártót. Például a 2016-os interlagosi versenyt követően, amikor többen még a célegyenesben is meg tudtak pördülni a vízátfolyások miatt. A kritikák után 2019-re a Pirelli újra is tervezte az esős abroncsait, ám Räikkönen szerint ez nem oldotta meg az alapproblémát.„Amikor patakban folyik a víz a pályán, egyáltalán nem tudod irányítani az autókat. Meglátjuk, lesz-e most akkora eső, mint jósolták, de véleményem szerint egyértelműen nem fogunk versenyezni. Meglátjuk, mit tehetünk” – összegzett a finn.