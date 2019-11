Steiner: Számomra 2019 meg sem történt!

A Haas csapatvezetője, Günther Steiner már örömmel továbblépne és el is felejtené az istálló számára kiábrándító 2019-es szezont. Ami a folytatást illeti, nem új fejezetet, új könyvet kezdene az alakulat történetében.

Günther Steiner (Fotó: XPB)

Günther Steiner (Fotó: XPB)

Günther Steiner (Fotó: XPB)

Valószínűleg fennállása leggyengébb eredményével zárja 2019-et a tavaly még bajnoki ötödik helyezést szerző Haas (ha nem történik váratlan fordulat, ezúttal csak kilencedikek lesznek). Ez többnyire gumikezelési problémáiknak köszönhető, melyeket sokáig megérteni sem tudtak, majd mire rájöttek, mi a gond, már kevés idejük maradt annak orvoslására.Éppen ezért a csapat már csak az év végét várja (Mexikó után Steiner egyértelműen kijelentette, az újabb gyenge hétvége legjobb híre az, hogy eggyel kevesebb futam maradt), és azt, hogy 2020-ban újult erővel indulhasson harcba, s elfeledtesse az idei botlást.„Számomra 2019 meg sem történt!” – kezdte némi öniróniával. „Nagyon remélem, hogy elfelejthetem ezt az évet” – tette hozzá a népszerű sportvezető, kinek csapata az autó kiszámíthatatlan viselkedése miatt számos fejlesztést is eltávolított a szezon során. „Ez a gép hihetetlenül temperamentumos. Két egymást követő edzésen is képes eltérően teljesíteni.”„Ez eddig inkább szombatról vasárnapra volt jellemző, most viszont már a harmadik edzés és az időmérő között is előfordul, nem tudjuk, mire számítsunk tőle. Változik egy kicsit a szélirány, vagy a hőmérséklet, és olyan, mintha teljesen más autónk lenne. Nem arról van szó, hogy egy kicsit változik az első szárny érzete, vagy változik valamelyest az egyensúly, nem, egyszerűen teljesen instabil lesz az autó” – bosszankodott.Nem meglepő tehát, hogy a 2018-as év egyik legpozitívabb meglepetését szállító alakult (ami idén talán pont az egyik legnagyobb csalódást keltette) már csak az idény végét várja. „Még le kell futnunk ezt a pár futamot, aztán vége. Aztán remélem, jövőre egy új könyvet kezdhetünk. Nem új fejezetet akarunk nyitni, hanem új könyvet kezdeni” – zárta gondolatát.