Erre a Ferrari sem számított a második félévben

Bajnoki vereség ide, alulteljesítős első félév oda, a Ferrari csapatfőnöke nem számított akkora fejlődésre 2019-ben, amekkorán végül keresztülment az idei autójuk.

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Mattia Binotto (Fotó: XPB)

Arról szólt az előző két idény a Ferrari számára, hogy nagy reményekkel nekivágtak a bajnokságnak, sokáig gyötörték és izzasztották a Mercedest, majd a nyári szünet utánra kipukkadtak, és műszaki, taktikai, valamint vezetői hibák hozzájárulásával már futamokkal a szezonzáró előtt elbukták a bajnoki címeket, tetőpont nélkül hagyva a bajnoki küzdelmet. 2019 ugyanezzel az eredménnyel zárult, ám idáig ellentétes úton jutottak el a vörösök: a vártnál sokkal gyengébb szezonkezdésüket egy erős javulás követte a nyári szünet után, zsinórban szerzett pole pozíciókkal és futamgyőzelmekkel, látványos formajavulással.A céljukhoz nem jutottak közelebb, a fejlődésük túl későn jött, ám Mattia Binotto csapatfőnök mégis talált pozitívumot az idei változásban. Bevallása szerint ő maga nem számított rá, hogy az SF90-essel olyan mértékű előrelépést tehetnek, mint amit végül tettek. „Ez csak azt mutatja, hogy a megnövelt leszorítóerő mennyit segíthet az autó teljesítményén. Ezen a gumin az autók nagyon érzékenyek a leszorítóerőre. Emiatt még ha csak kisebb előrelépést is érsz el, akkor is nagyobb javulást kapsz, mint amire talán számítasz” – magyarázta a szakember az Autosportnak.A Ferrari egy kis légellenállású aerodinamikai koncepciót választott 2019-re, ám ez melléfogásnak bizonyult azok után, hogy kiderült, a Pirelli idei gumijai még a tavalyiaknál is érzékenyebbek. A működési tartományuk (a gyártó törekvése ellenére) kicsi maradt, az ideális hőtartományuk viszont magasabbra kúszott, ami miatt nehezebbé vált a felmelegítésük és melegen tartásuk. Minél kevesebb leszorítóerővel rendelkezik egy autó, annál jobban szenved ezzel.A Ferrari ezt fölismerve Franciaországtól fokozatosan átalakította autója aerodinamikáját. Elsőre vakvágányra futottak az új padlólemezükkel, így az SF90-es ráncba szedése a vártnál hosszabb időt vett igénybe. A fejlesztési folyamat „zárókövét” a szingapúri újítások jelentették – ezek tették szinte minden pályán versenyképessé, a kanyarokban is erősebbé a vörös masinát. Hála a teljes leszorítóerő növelésének.Binotto szerint a zsinórban hat pole pozíciót és három futamgyőzelmet hozó szünet utáni időszakukban a fejlődésük azonban nemcsak az autó és a gumihasználat miatt lett ennyire szembeötlő. „Ez a versenyzők magabiztosságát is növelte. Ha jobban érzik a tapadást, ők is jobban teljesítenek” – mutatott rá arra, hogy Spától Charles Leclerc, aztán kicsit megkésve Sebastian Vettel is jelentős formajavulást kezdett mutatni.„Ez több dolog együtteséből adódik. Szingapúrban bevetettük az új csomagunkat. Nem ez volt az egyetlen, de az biztos, hogy jelentős volt. És ha megnézzük, mennyi időt nyertünk a következő versenyeken, túlszárnyaltuk kicsit a saját várakozásainkat.”Habár az ellenfelek úgy vélik, ezen ugráshoz a Ferrari motortrükkje is kellett, Binotto szerint a többiekhez mért teljesítményváltozásuk leginkább aerodinamikai jellegű. „Javítottunk az autónk kanyarteljesítményén, csökkentettük a lemaradásunkat a kanyarokban az ellenfeleinkkel szemben. Már sokkal közelebb vagyunk hozzájuk. Még mindig megvan az előnyünk az egyenesekben, és összességében a csomagunk egésze fejlődött. Az biztos, hogy az időmérőkön gyakran mi vagyunk a gyorsabbak, de a versenyeken is versenyképesebbek vagyunk már.”„Most már jobban értjük az autónkat, a beállítását és az egyensúlyát, és változtattunk a szemléletmódunkon is ezen a téren. A Szingapúrban bevetett aerodinamikai csomagunk jelentős előrelépést hozott, és ez segített a gumikat is jobban a működési tartományba vinni, valamint csökkenteni a kopást. Ennek tetejébe pedig jobban is értjük már ezeket a gumikat, vagyis képesek vagyunk a maximumot kihozni az autónkból – főleg az időmérőkön” – összegezte a vártnál nagyobb fejlődésük kapcsán Binotto.