Leclerc előbb lesz bajnok Verstappennél?

A Ferrari korábbi versenyzője szerint sokan még a sikerei után is alábecsülik Charles Leclerc idény nyújtott teljesítményét. Őt lenyűgözte a monacói.

Charles Leclerc és Max Verstappen (Fotó: XPB)

Felipe Massa és Charles Leclerc (Fotó: XPB)

Max Verstappan jókora egérutat nyert a kortársaival szemben azzal, hogy több lépcsőfokot is kihagyva, már 17 évesen F1-es nagydíjhétvégén vett részt. Bár még ma is csak 22 esztendős, a holland már rutinosnak mondhatja magát a királykategóriában, ahol a mostani az ötödik éve, s ahol már négy éve a Red Bull élcsapatát erősíti.Éveken át ő volt az igazi nagy durranás a fiatalok közül, ám a helyzete idén megváltozott: már nincs egyedül. A vele szinte azonos korú Charles Leclerc ugyan jóval később, „csak” 21 évesen debütált az F1-ben, ős is hamar a sorozat élmezőnyébe katapultált azzal, hogy második évében máris szerződtette őt a Ferrari. Azóta nyert két futamot és szerzett hét pole pozíciót, több hétvégén Verstappennel is kiélezett küzdelmet vívott, és talán többször volt a reflektorfényben a jövő reménységeként, mint a holland.A Ferrari korábbi versenyzője, Felipe Massa nem lepődne meg, ha Leclerc hamarabb érne révbe is, és még a Red Bull-os előtt feljutna az F1 csúcsára. „Ő egy nagyon tehetséges fickó. De leginkább az nyűgöz le benne, hogy milyen erős fejben és mennyire jól kezeli a nyomást. Azt nem tudom, hogy gyorsabb-e vagy lassabb Verstappennél, de az első ferraris évében szerzett hét pole pozíciója sokat elmond róla.”„Követett el pár hibát, de figyelembe kell vennünk, milyen korlátozott mennyiségű tapasztalata van az F1-ben, és hogy ez az első éve egy élcsapatnál. Ő a jövő világbajnoka, és szerintem nem kell sokat várni arra, hogy ténylegesen bajnokká váljon. Még azt sem zárnám ki, hogy hamarabb elérje ezt a célt Verstappennél” – elmélkedett a brazil.Ez lenne csak az igazi pofon Verstappennek, aki debütálásakor szinte minden „a valaha volt legfiatalabb” kezdetű rekordot újraírt, és akinek feltett szándéka, hogy minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka is legyen. Erre már csak 2020-ban van esélye (addig lesz fiatalabb a 2010-es Sebastian Vettelnél). Ugyanerre viszont a nála 16 nappal fiatalabb Leclerc-nek is meglesz a sansza jövőre – a Ferrari és a Red Bull egymás elleni idei formáját elnézve semmiképpen sem kisebb, mint neki. Leclerc a pole pozíció-szerzésben máris megelőzte Verstappent: új rekordot ugyan nem tudott fölállítani bahreini első szombati elsőségével, de így is besorolt a rangsorban az első pole-jára az idei Magyar Nagydíjig váró Verstappen elé.Massa szerint Leclerc idei eredményeit csak még értékesebbé teszi, hogy a Ferrarival érte el őket, a csapattal, amelynek versenyzőire a legnagyobb nyomás nehezedik. „Sok szempontból felkészültnek kell lenned. Meg kell tanulnod kezelni a média nyomását, a szurkolókét, valamint azt a nyomást, amit magadra gyakorolsz amiatt, hogy a Ferrari versenyzője lettél. Ez nem könnyű, de Charles tökéletesen kezeli ezt. Jó srác, és sokkal okosabb annál, mint amennyire elismerik őt.”