Eldőlt: dobogós Sainz és a McLaren!

Káosz volt a Brazil Nagydíj hajrája, de kaotikusan alakult annak utójátéka is. Miután Lewis Hamilton Max Verstappen és Pierre Gasly társaságában a verseny harmadik helyezettjeként kedélyesen locsolta a pezsgőt a díjátadón, az FIA 5 másodperces büntetéssel sújtotta őt Alexander Albon utolsó előtti körös megtorpedózásáért. A brit a 7. helyig csúszott vissza a végelszámolásnál, ám az ezzel még nem vált világossá, hogy a harmadik helyezését ki örökli.Mögötte bő 2 másodperces lemaradással Carlos Sainz ért célba, ám hamar kiderült, még ellene is zajlik egy vizsgálat. A kavarodás teljes volt, az FIA-nak előbb az egymással ütköző Ferrarik esetét is tárgyalniuk kellett, így hivatalos dokumentumot sem adtak ki Sainz ügyéről. Később kiderült, valójában nemcsak ellene, egyszerre hat versenyző ellen vizsgálódnak. Az ok mindenkinél ugyanaz volt: DRS-t használtak sárga zászlós jelzésnél.Hogy ki volt ez a hat versenyző, arról sem lehetett biztosat tudni, ám annyi kiderült, Sainz köztük volt, a két Alfa Romeó-s viszont nem. Mindez azt jelentette, hogy büntetés esetén a 3. pozíció a Sainz mögött célba csapó Kimi Räikkönenre is szállhatott. Volna.Órákkal a verseny vége után az újságírók nagy tömegben tömörültek az FIA döntésére várva. A spanyol média munkatársai várakoztak a legfeszültebben. Magyar idő szerint 22 óra után aztán a McLaren előállt, és megerősítette: Sainz megúszta a DRS-ügyet, így övé a dobogó. Pályafutása első F1-es pódiuma, amit ugyan a valós emelvényen nem ünnepelhetett meg, de csapattársaival már igen. Még az eredetileg Hamilton kezébe nyomott trófeát is átadták neki. Nem is volt hajlandó elereszteni többé.A McLaren ezzel a 2014-es melbourne-i Ausztrál Nagydíj óta első top 3-as eredményét könyvelte el. Érdekesség, hogy akkori versenyükből azért lett kettős dobogó, mert Daniel Ricciardót utólag kizárták. Jenson Button így Sainzhoz hasonlóan nem pezsgőzhetett a pódiumon.Sainz számára az teheti igazán édessé a sikert, hogy a szombatja után még csak nem is álmodozhatott róla. Akkor az időmérő edzést motorprobléma miatt mért idő nélkül, utolsóként zárta. A versenynek az FIA külön engedélyével vághatott neki, és egy teljesen új erőforrással, amit vasárnapra építettek az autójába egy súlytalan büntetés fejében.A spanyol remekül zárkózott föl. Lágy gumin rajtolt, amit a 29. körben cserélt közepes keverékre, és egyetlen kiállással teljesítette a távot, mely lehetővé tette számára számos kereket cserélő rivális átugrását. „Mindent megtettünk, és mindent jól csináltunk, amit lehetett. Ami a mi kezünkben volt, azt jól csináltuk” – mondta még a dobogós helyezésének hivatalossá válása előtt. „Az előzéseim Pérez ellen és az Alfák ellen is sikeresek voltak. Teljes gőzzel támadtam, mindent megcsináltam. Ez egy olyan verseny volt, amikor az embernek minden összejön. Boldog vagyok.”„Mi voltunk az egyetlen autó, amely egy kiállással ment végig. Ez nagyon sebezhetővé tett az utolsó biztonsági autós fázis után. Nem volt meleg a gumim, és harminc körös is volt már, nem melegedett valami jól. Kimi volt mögöttem, Galsy pedig előttem a lágy gumin. Amikor a biztonsági autó jött, tudtam, hogy ez mindent vagy semmit lesz.”„DOBOGÓ! Egy kissé furcsa, hogy nem voltam ott a futam után, de még így is rendkívül boldog vagyok. A mai verseny hihetetlen volt. Az egy kiállásos stratégia nehéz volt, de kifizetődött. Gratulálok az egész csapatnak” – írta később a Twitteren a versenyző.Miközben Sainzot a szintén első dobogóját szerző Pierre Gasly megelőzte az egyéni bajnokságban, továbbra is a 7. helyet foglalja el, mivel a nullázó Alexander Albon mögé került. Közöttük még nyílt lesz a verseny Abu-Dzabiban. Az viszont már biztos, hogy a McLaren a három élcsapat mögött a negyedik helyen zár a konstruktőröknél.Ez és az 5 év óta első dobogó a fellegekbe repítette a nehéz időszakon túljutó gárdát. „Büszke vagyok erre a McLaren-csapatra” – reagált az örömhírre Zak Brown, a McLaren ügyvezető igazgatója, aki a csapattal első dobogós helyezésének örülhet. „Az első dobogónk ez a 2014-es Ausztrál Nagydíj óta, és bebiztosítottuk a konstruktőri bajnokság negyedik helyét. Ez a legjobb eredményünk 2012 óta. Köszönet minden egyes emberünknek, a szuper versenyzőinknek és a hihetetlen szurkolóinknak!”Andreas Seidl csapatfőnök büszkén nyilatkozott a Motorsportnak. „Ez egy nagy eredmény, nagyon boldog vagyok az egész csapat miatt, akik nagyon sokat és keményen dolgoztak itt, a pályán és a gyárban is. Nagyszerű dobogósnak lenni, és ez az első volt Carlos pályafutásában, ahogy nekünk is az első hosszú idő óta. Ez hatalmas motivációt jelent, és keményen fogunk dolgozni, hogy a jövőben is dobogós helyezésekért harcolhassunk.”