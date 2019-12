Leclerc elérte: új alapfelállással indít jövőre a Ferrari

A Ferrari csapatfőnöke megdicsérte a várakozásokat felülmúló Charles Leclerc-t, és jelezte, 2020-at más házon belüli szabályokkal fogják kezdeni, mint 2019-et.

A héten megrendezett abu-dzabi teszt szimbolikusan zárult a Ferrari számára: kedden Sebastian Vettel keveredett incidensbe Sergio Pérezzel, szerdán Charles Leclerc balesete zárta a le a tesztprogramjukat. Balul elsült manőverekből és hibákból egyik oldalon sem volt hiány 2019-ben. A különbség annyi, hogy miközben Vettelnek ezt a rutinja és múltbeli eredményei miatt a szemére vetik, Leclerc esetében lényegesen elnézőbb a külvilág.A Ferrari az év egészét tekintve talán inkább volt második erő a Mercedes mögött, mint a Red Bull, ám a bajnoki végelszámolásnál így sem az ő versenyzői, hanem Max Verstappen zárt Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mögött a harmadik helyen. Ez egyszerre kritika a Scuderiának, de a versenyzőinek is.Mattia Binotto ettől függetlenül elégedett volt Vettel és Leclerc munkájával. És még ha ezt így nem is mondta ki: főleg Leclerc-ével… „Elégedettek vagyunk a versenyzőinkkel. Van egy fiatal versenyzőnk, Leclerc, aki nagyon tehetséges, és együtt nőtt fel velünk. Ő a mi befektetésünk. Biztosra veszem, hogy nagyon fontos fejezeteket fog írni a Ferrari történetébe a következő években. Már most is megtette, hiszen a Ferrari valaha volt legfiatalabb győztese lett, és ő a legfiatalabb pole-szerzőnk, leggyorsabb kört futónk is. Hét szenzációs pole-ja van, négyet egymás után szerzett. Ilyen mutatókat Schumacher óta nem láttunk egy szezonon belül. Az eredmények azt mutatják, megtérült a befektetésünk. Sebastian is sokat javult idén, és meghatározó volt számára, hogy egy olyan csapattársa van, mint Charles. Elégedett vagyok velük.”Hogy a főnöki értékelésben hét mondat jutott Leclerc-nek, és csak kettő Vettelnek, az nem véletlen. Az ifjú monacói az egész F1 figyelmét magára irányította lendületével, gyorsaságával, agresszivitásával és korát meghazudtoló stabilitásával. Ezzel terelte rossz útra Vettel idényét is. És ezzel vívta ki a csapata tiszteletét, bizalmát. Ez utóbbi téren szintén zajlik egy verseny közte és márkatársa között.Binotto elismerte, Leclerc első közös idényükben túlteljesítette a várakozásaikat. „Charles mindenkit meglep, nemcsak engem. Nagyon gyors, bizonyította, hogy állja a nyomást, tudja kezelni a teljes szezont, jó a csatákban, a versenyzésben. Nagyon elégedettek vagyunk vele, a szezonja kiemelkedő volt. A legelső évében hétszer indult a pole pozícióból és két futamot nyert, a bajnokságban pedig Sebastian előtt végzett. Ez nagy eredmény!”A legjobb tulajdonságát is megnevezte. „A győzelem iránti éhsége. Imád vezetni, de mindenekelőtt nyerni. Ez az alap. Beül az autóba, és azzal az egyértelmű céllal teszi, hogy az élen legyen. Ezt láttuk is a szezon alatt. A legjobb hétvégéin mindenki előtt volt az összes edzésen. Mindennek utána néz, és nagyon éhes a sikerre.”Vettelről eközben csak a megszokott közhelyeket tudta elmondani. „Vettel egy nagy bajnok, nagyon gyors. A tapasztalata mellette szól. Tudja, hogyan kell kezelnie a gumikat a verseny alatt. És még mindig sokat tanulhat” – nevezte meg az ő erősségeit.A Ferrari 2019-nek egyszerű játékszabályokkal vágott neki: kétes helyzetekben Vettelé az elsőbbség, a puszta rutinja miatt. Ezt az elvet az első futamokon a kiadott csapatutasítások formájában a gyakorlatba is átültették a vörösök. Ám mindez kevés volt Leclerc feltartóztatásához (nem mintha céljuk lett volna feltartóztatni). A monacói eltökélte, hogy jó teljesítményével fordít a házon belüli helyzeten, és így is lett.Binotto előrebocsátotta, ezek után 2020-nak már teljesen más játékszabályok szerint fognak nekivágni: kezdettől megadják Leclerc-nek a támogatást. „Az idei szezon kezdetekor teljesen más volt a helyzet: egy újoncunk volt egy tapasztalt versenyző oldalán. De ha az utolsó versenyeket nézzük, már szabadon küzdhettek egymással, és jövőre innen fogunk indulni. Az egy más év lesz, mint a mostani. A körülmények mások. Idén Charles az első évét futotta velünk, a következő már a második lesz neki, lesz mögötte kellő tapasztalat. Tudja, hogy mennyire gyors. Mindketten azonos célokkal kezdenek: meg akarják nyerni a bajnokságot. Ezzel számolnunk kell, és meg is tesszük. Beszélni fogunk velük, ha eljön az ideje. Más helyzetre számítok, mint a mostani év elején” – bocsátotta előre a csapatvezető.Ez fenyegető előjel Vettel számára. Miközben idén év elején még kapott egyfajta védettséget a csapattól, 2020-ban védőháló nélkül kell ügyeskednie, számolva azzal, hogy ha hibázik, a földön fog koppanni… Lehet, hogy a Ferrari ezzel teremtette meg az abszolút egyenlőséget a csapaton belül, ám Vettel szempontjából mindez veszteségnek, Leclerc oldaláról pedig nyereségnek tűnik az előzmények után. A bizalmi mérleg nyelve talán középre került, de ehhez Leclerc irányába kellett mozdulnia. És a két versenyző esetében e tendencia meghatározóbbnak tűnik, mint a csapat elvi egyenlősége.