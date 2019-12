Változások 2020-ra: reaktivált kockás zászló és tiltott titkolózás

Egy év után visszatér a hagyományos kockás zászló; jövőre tilos lesz a titkolózás – újabb 2020-as változtatásokról döntött az FIA.

Fotó: XPB

2020-ban Barcelonában már nem bújhatnak paravánok mögé Sebastian Vettelék (Fotó: XPB)

Szerdán tartotta soros ülését az FIA Motorsport Világtanács, mely többek között a Forma–1-es bajnokságban is hozott pár új szabályt 2020-ra. Az egyik ezek közül a hagyományos kockás zászló „visszatérése”. A futam leintését jelző lobogó ugyan „nem ment sehová” 2019-ben sem, ám miután a 2018-as Kanadai Nagydíjon történt vele egy kis malőr, és a modell Winnie Harlow egy körrel hamarabb intette le vele a futamot, a szabályalkotók úgy döntöttek, háttérbe szorítják a zászlójelzést, és helyette a biztos kockás fényjelzés jelenti a versenyek hivatalos végét.Csakhogy az idei év bizonyította, ez sem olyan biztos, mint amilyennek hitték. Az idei Japán Nagydíjat utólag azért kellett megkurtítani egy körrel, mert az elektronikus jelzést kiadó rendszer a kelleténél korábban villantotta fel a „verseny vége” jelzést. Bár a mezőnyt ez nem zavarta meg igazán, az FIA-nak nem volt mit tennie, utólag törölnie kellett az utolsó kört. És ezzel változott is a sorrend, hiszen a befutó előtt nem sokkal kieső Sergio Pérez úgy szerzett pontot, hogy a valóságban célba sem ért…Sebastian Vettel már akkoriban jelezte, szerinte túlbonyolították a leintést, és miután sem a zászlós, sem a fényjelzéses megoldás nem nevezhető száz százalékig biztosnak, egyszerűbb lenne továbbra is a hagyományos zászlóra hagyatkozni. A Motorsport Világtanács a szerdai ülésén hasonlóan látta a helyzetet. Az FIA bejelentette, hogy 2020-tól ismét a zászlójel tekintendő a futam végének.A tanács egy tesztekkel kapcsolatos döntést is hozott. Miután a Liberty Media tervei között szerepel, hogy a téli előszezonnak is egyre nagyobb publicitást biztosítson (idén élő közvetítés is volt a tesztekről az F1 TV-n), szeretnék érdekesebbé, nyitottabbá tenni az ott zajló eseményeket. Ennek jegyében elérték, hogy az FIA megtiltsa a csapatoknak a titkolózást: jövőre Barcelonában már nem lesz mód paravánokkal és leplekkel eltakargatni az autókat és a garázsokat, nyílt lapokkal kell játszaniuk a résztvevőknek. Az FIA indoklása: „Meg kell előzni, hogy a csapatok eltakarják az autóikat a téli teszteken, hogy az eseményeket vonzóbbá tegyék a média és a szurkolók számára.”Ezeken kívül is született még pár döntés az ülésen. A technikai és sportszabályzat szövegének módosítását egyelőre nem részletezték, azt viszont jelezték, hogy jövőre szigorítanak az üzemanyag tesztelésére és mintavételezésére, valamint a csapatok ezzel kapcsolatos bejelentéseire vonatkozó előírásaikon. Ez a Ferrari abu-dzabi benzinügye miatt érdekes változás.De nemcsak 2020-ra, 2021-re vonatkozó döntésekről is hírt adott a szövetség. Közölte, hogy két év múlva a BBS lesz az F1 egységesített felniinek gyártója. Nekik már a 18 colos kerekekhez kell felnit gyártaniuk. Eközben az elsődleges üzemanyagpumpákat 2021-től a Magneti Marelli, a nagy nyomású üzemanyagpumpákat és csöveket pedig a Bosch fogja beszállítani minden csapatnak.