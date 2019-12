Az F1-gyel hírbe hozott Aston Martin elismerte: befektetőt keres

Közleményben ismerte el az Aston Martin, hogy van esély az új befektetők érkezésére. Az F1-es Racing Point tulajdonosát hozták hírbe velük.

Aston Martin (Fotó: Red Bull)

A Racefans és az Autocar című lapok a múlt héten arról számoltak be, hogy a Racing Point tulajdonosa, Lawrence Stroll szeretne részesedést vásárolni az Aston Martinban, hogy F1-es csapatával a brit márka neve alatt folytathassák. A kanadai milliárdos már a Force India felvásárlásakor sem a Racing Point nevet szánta az istállónak, helyette valamilyen komolyabb múlttal és ismertséggel bíró nevet szeretett volna. Ennek jegyében többek között a Lola és a Brabham név használati jogának megszerzésével is próbálkoztak – hiába.Most az Aston Martin lehet az újabb terv. Miközben a cég ügyvezető igazgatója, Andy Palmer a pletykákra reagálva még cáfolta, hogy a jelenlegi többségi tulajdonosok megválnának a részvényeiktől, a gyártó nemrég egy hivatalos közleményt adott ki, melyben már megerősítették, hogy valóban új befektetőt keresnek.„A cégünk megerősíti, hogy vizsgálja a finanszírozási igényeket és a különböző finanszírozási lehetőségeket. Már potenciális stratégiai befektetőkkel is egyeztetéseket kezdeményeztek, melyek még a korai fázisban járnak. Ezek a hosszú távú partnerségekkel kapcsolatosak, melyeknek akár képezheti a részét tőkebefektetés is. További bejelentésre akkor kerül sor, ha szükséges” – írta a brit márka.Az Aston Martin nem véletlenül keresi a tőkeinjekció lehetőségét. Részvényei az utóbbi időben zuhantak, a gyáruk pedig 2019 első félévében 80 millió fontos veszteséget könyvelt el.Amennyiben Stroll lesz a „megmentőjük”, szinte biztosra vehető, hogy létrejön a jósolt kapcsolat az F1-es Racing Pointtal. Ez esetben várhatóan az Aston Martin Red Bull-lal kötött főtámogatói megállapodását sem fogják megújítani. Az 2020 végéig szól.