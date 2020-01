Repülős részlege segítségével oldotta meg F1-es motorgondját a Honda

A cég repülőkkel foglalkozó vállalata segített a Hondának megoldani az F1-es motorjával kapcsolatos, éveken át meglévő problémákat – derült ki egy új dokumentumfilmből.

Nagyot fordult a világ a Hondával azóta, hogy hátat fordított a McLarennek és összeállt a Red Bull csapataival. Miközben visszatérése után évekig céltáblái voltak a wokingiaknak, a szakmának és a szurkolóknak is a megbízhatatlanul és gyengén teljesítő erőforrásaik miatt, ma partnerük már büszkén állítja, hogy teljesítmény tekintetében nagyjából utolérték a Mercedest, és töretlenül hisznek benne, hogy 2020-ban a fejlődésüknek köszönhetően bajnokesélyesek lehetnek.A Honda hibrid turbómotorjának számos problémája volt az első években. Miután belátták, hogy elsőre alulméretezték a turbójukat, újabb konstrukciós gubanc hátráltatta őket: állandó erős vibráció mellett működött a hajtóegységük, köszönhetően a percenként 125 ezres fordulatszámon pörgő, MGU-H-hoz kapcsolódó tengelyüknek. A McLarennél állandóan panaszkodtak is a versenyzők e jelenségre, amire igazi megoldása nem volt a gyártónak. A vibrálás több hajtóegységüket tönkretette, és ez arra kényszerítette őket, hogy visszafojtsák a teljesítményt, így óvva a technikát.Mint most egy újonnan bemutatott japán dokumentumfilmből kiderült, a végső megoldásban a Hondát egy testvércége, a repülőgyártással foglalkozó Honda Jet segítette ki szakértelmével. A Racefans beszámolója szerint az F1-es gyár fordult segítségért a repülősökhöz, mivel ők hasonló nehézségekkel szembesülnek motorjaikkal, melyeknél létfontosságú, hogy maximálisan biztonságosan működjenek a levegőben.A közös munka hatására a Honda végül módosította a kérdéses tengely méretét és alakját is, így vetve véget az addigi zavaró vibrációnak. E lépés nagy ugrást jelentett a hajtóegységük megbízhatósága szempontjából is.A Honda a Toro Rossóval teljesített első szezonjában, 2018-ban máris meggyőzőbb formát mutatott, mind az erő, mind a megbízhatóság tekintetében. 2019-re pedig elérték azt a szintet, hogy egyetlen motorhiba miatti kiesésük sem volt két csapatukkal (Red Bull és Toro Rosso) a versenyeken, miközben ezzel párhuzamosan minimálisra csökkentették a Mercedesszel szembeni lóerőhátrányukat.Új partnerük már 2018-ban dicsérte a Honda munkáját. A Red Bull és a Toro Rosso akkoriban külön kiemelte a japánok szemléletváltását, utalást téve arra, hogy hajlandóak voltak külsős segítséget is igénybe venni, csak hogy sínre kerüljön végre a projektjük. Korábban az Ilmor cég szakembere, Mario Illien is segítette a munkájukat, ám mint az kiderült, a komolyabb áttörést a márkán belülről kapott tanácsokkal érték el.