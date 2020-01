Räikkönen sorsára juthat Vettel a Ferrarinál?

Egy összecsapás, ami elől Sebastian Vettel biztosan nem menekülhet. A szakértők véleménye megoszlik arról, milyen jövő vár a németre Charles Leclerc csapattársaként.

Sebastian Vettel (Fotó: MTI/EPA)

Charles Leclerc és Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

A 2020-as Forma–1-es szezon egyik nagy kérdése, lefelé vagy fölfelé vezet-e az előző évben csapattársa által legyőzött Sebastian Vettel útja. A múlt idény egyfajta pofont jelentett a négyszeres világbajnoknak azok után, hogy az előző években a Ferrari vezéreként küzdött a bajnoki sikerért. Charles Leclerc megérkezése után hamar fölvette a ritmust, és a lényeges mutatókban felül is tudta múlni kollégáját, akit ezek után sokan máris elkezdtek leírni.Az összképet nem javította, hogy Vettel nem csupán vereséget szenvedett a fiatal monacóitól, de olyan hibákat is vétett a volán mögött, amik egy többszörös bajnoktól szokatlannak hatnak. Martin Brundle F1-es szakkommentátor szerint kikezdte őt az idő vasfoga. „A kerék a kerék elleni csatáknál a helyzetfelismerés sosem volt az erőssége. És minél idősebb lesz, ez annál rosszabbá válik” – állapította meg nemrég egy podcastbeszélgetés alkalmával.A korábbi versenyző szerint véglegesen még hiba lenne leírni az esélyeit, ám Vettel már túljutott a zenitjén. „A sebessége még mindig megvan. Az időmérős körei mesések. A Ferrari helyében én nem cserélném le őt. De annak is egyértelműnek kell lennie, hogy a legjobb évei már mögötte vannak” – állapította meg.Vettel Red Bull-os elődje, David Coulthard ennél nyíltabban fogalmazott. Az őt korábban tanácsokkal is segítő skót úgy véli, nincs már messze a lezárás Vettelnél. Ő legalábbis nem biztos abban, hogy a szerződése 2020-as lejárta után jönni fog a ferraris hosszabbítás. „Sebnek szerintem jelenleg kevesebb van hátra a pályafutásából, mint korábban hihettük. Sok múlik majd az idei éven” – utalt a Leclerc elleni párharcának alakulására. „Ha Charles folyamatosan az élen lesz, a Ferrarinak anyagi szempontból nem éri meg egy csomó pénzt fizetni olyasvalakinek, aki akár igazi második számúként is végezheti.”A 13-szoros futamgyőztes ezzel elsütötte a ferrarisok esetében gyakran emlegetett mágikus kifejezést. Miközben a csapat állítja, két első számú versenyzője van, azt ők is elismerték, alakulhat úgy a 2020-as párharcuk, hogy a végén választaniuk kell, ki mögé álljanak be. Márpedig Coulthard szerint a tendencia Vettel szempontjából vészjósló. „Pillanatnyilag Vettel egyenlő első számú. De tavaly kiemelt első számúként vágott neki az évnek, és ebből váltak egyenlővé. Innen csak egy lépés, hogy még egyet visszaessen, ahogyan azt láthattuk Kimi Räikkönen esetében is” – utalt arra, hogy hiába a szép közös múlt a csapattal, a finn világbajnok is csak szárnysegéd volt az utolsó ferraris éveiben.Vettelre tehát vízválasztó év várhat, akár a Ferrarinál meglévő helyzete, akár az F1-es jövője szempontjából. Korábbi Toro Rossó-s csapatfőnöke, Gerhard Berger szerint azonban mindenekelőtt az ő terveitől függ, hogy mi is a pontos tétje 2020-nak. „Mi számít döntő évnek? Azt nem tudhatjuk, hogy ő milyen személyes döntést hozott. Ezt ő maga fogja meghatározni. Ez lesz az utolsó éve, és szeretne egy szép búcsút? Megállítja Leclerc-t? Az biztos, hogy Leclerc kemény dió csapattársként, és ez elől nem menekülhet” – állapította meg az osztrák az Auto Motor und Sportnak adott interjújában.Hozzátette, ezzel a kihívással Vettelnek mindenképpen szembe kell néznie az idősebb generáció képviselőjeként. „Mindegy, hogy a Ferrarinál, a Mercedesnél vagy a Red Bullnál van, mindig egy kemény dió lesz melletted. Ez az élcsapatoknál mindig is így volt. Ők két alfa hímet ültetnek egymás mellé, akik addig viaskodnak, amíg csak egyikük marad állva. Amikor én a McLarenhez mentem, Sennával találtam szembe magam. Az ilyesmi elől nincs menekvés.”A DTM jelenlegi első embere mindettől függetlenül hiszi, hogy Vettel egy erősebb évvel és jobb autóval 2020-ban visszavághat az egyre jobb Leclerc-nek. „Vettel az előző szezon utolsó harmadában bizonyította, hogy képes rá. Nem kérdés, Leclerc-é a jövő, és még tovább fog fejlődni. Sebastian eközben a pályafutása utolsó szakaszában jár. De rendkívüli tapasztalattal rendelkezik, négyszer volt már világbajnok, öt éve van a Ferrarinál. Ezekre lehet építeni, le lehet győzni vele a fiatal rámenősségét. Érdekes párharc lesz, melynek végkimenetelét nem tudnám megjósolni.”