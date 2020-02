Eldőlt: 2021-től Aston Martinként folytatja a Racing Point

Pénteken hivatalossá vált, a Racing Point tulajdonosa részesedést vásárolt a brit Aston Martin autógyárban. Ezzel párhuzamosan az is eldőlt, hogy az F1-es istálló 2021-től a brit gyártó nevén versenyez tovább.

Aston Martin (Fotó: Red Bull)

Lawrence Stroll (Fotó: XPB)

Múlt december óta rebesgetik, hogy a Force Indiát 2018 őszén felvásárló, s Racing Pointtá alakító milliárdos, Lawrence Stroll az Aston Martin részvényesévé kíván válni. Elsőként a Racefans és az Autocar magazin számolt be arról, hogy a divatiparban meggazdagodó milliárdos szolgáltathatja az utóbbi időben komoly veszteséget elkönyvelő és anyagi szempontból bajba kerülő brit márka számára létfontosságú tőkeinjekciót. Közben folyamatos találgatások zajlottak arról is, hogy Stroll az F1-be kívánja vinni az Aston Martint. Ennek kapcsán két elmélet is született: az egyik szerint a Racing Pointot nevezné át, a másik szerint Toto Wolff-fal a Mercedestől vennék át a gyári csapatot, amennyiben a német márka az F1-es kivonulás mellett döntene.Nos, pénteken hivatalossá vált, hogy Stroll az Aston Martin részvényese lett, s ezzel együtt az is kiderült, hogy az első forgatókönyv lép életbe, azaz a brit gyártó a Racing Pointtal tér vissza a Forma–1-be. Ezt a londoni tőzsde által kiadott dokumentumok erősítették meg, melyekből az derül ki, hogy Stroll 182 millió angol fontért cserébe 16,7%-os részesedésre tett szert konzorciumával az Aston Martinban, melynek egyúttal az vezérigazgatójává is választották. Az adásvétel lezárultával a jelenlegi elnök, Penny Hughes leköszön.Eközben arról is egyezség született, hogy 2021-től a Racing Point az Aston Martin gyári F1-es csapatává válik, s e néven versenyez tovább. Erről egy tíz évre szóló szerződést kötöttek, melynek értelmében a gyártó résztulajdont kap az F1-es csapatból. Ezzel párhuzamosan a mostani szezon végén véget fog érni az Aston Martin és a Red Bull F1-es szponzori kapcsolata, s az tulajdonképpen átszáll a Racing Pointra, amely a következő négy évben várhatóan a Red Bullnak fizetett 20 millió dolláros éves összeghez hasonló mértékű támogatást kap a gyártótól. A Red Bull és az Aston Martin a Valkyrie modell kapcsán eközben folytatni fogja a technológiai együttműködését a projekt lezárásáig.A hamarosan távozó Penny Hughes elmondta, miután az Aston Martin részvényeinek értéke a 2018-as tőzsdére lépésük óta jelentősen csökkent, s 2019-ben nehéz gazdasági évet zártak, nemigen volt választásuk, a változásra kellett voksolniuk. „A rossz 2019-es értékesítési eredményeink miatt komoly nyomás volt rajtunk gazdasági szempontból, ami nem hagyott választást a cégnek, mint jelentős gazdasági tőkét keresni. Enélkül nem lenne meg az a pénzügyi egyensúly, amely a csoport működéséhez szükséges. A gyenge értékesítés ellenére azonban az Aston Martin márkájának ereje és az autóportfóliójának széles köre elég vonzónak bizonyul az új partner, Stroll úr számára, aki segít elérni az üzleti fordulatot” – nyilatkozta az Aston eddigi vezetője.A márka ügyvezető igazgatója, Andy Palmer eközben arról beszélt, az F1-es lehetőség meghatározó szempont volt Stroll ajánlatának elfogadásában. „Ő szakértelmet hoz magával, valamint hozzáférést az F1-es csapatához. Már sokat beszéltünk az elmúlt években arról, hogy luxusmárkává akarunk válni – nos, Stroll úr rendkívül sokat tud a luxusról” – utalt arra, hogy a divatiparban luxusmárkákat futtatott fel.Lawrence Stroll megerősítette, összesen 500 millió angol fontos tőkeinjekciót biztosít az Aston Martinnak, miközben átveszi az irányítást az elnökségben. „Felülvizsgáljuk és fejlesztjük a cég egész működését, a marketingjét, és új modellekbe, technológiákba fogunk befektetni, miközben a gyártásban a kínálattal szemben a keresletet helyezzük előtérbe. Én és a partnereim hisszük, hogy az Aston Martin egy nagyszerű globális luxusautó-gyártó márka, és hogy a tőkének, valamint a motorsport-iparban és a sikeres globális márkák felépítésében szerzett tapasztalataim idővel segítenek beteljesíteni az Aston Martin Lagondában rejlő lehetőségeket” – fogalmazott a kanadai befektető és F1-es csapattulajdonos.Az Aston Martin korábban már megfordult az F1-ben, így nem nevezhető teljesen újoncnak a szériában. 1959-ben és 1960-ban összesen 11 nagydíjon vettek részt. Legjobb eredményüket az első évükben Angliában és Portugáliában elért hatodik pozíciójuk jelentette, melyeket Roy Salvadori érte el egy DBR4-es masinával.