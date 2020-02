Saját „fia” felé hajlik-e a Ferrari keze?

A Scuderia sportigazgatója elismerte, speciális helyzetben vannak az akadémiájukról kikerült Charles Leclerc-rel – de mennyiben változtatja ez meg Sebastian Vettel helyzetét?

Charles Leclerc és Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Charles Leclerc monzai győzelme (Fotó: Ferrari)

Sebastian Vettel (Fotó: Ferrari)

Grafika: Boxutca

Amikor 2015-ben csatalakozott a Ferrarihoz, Sebastian Vettelt a csapat megmentőjeként, Michael Schumacher örököseként emlegették Maranellóban, azt remélve, kivezeti őket abból a nyeretlen korszakból, amiből Fernando Alonsóval nem találtak kiutat. Az első szezonokban úgy tűnt, minden esélyük meg is van erre. Aztán jött a fordulat. 2018-as megingásai nemcsak a bajnoki esélyeit rontották, megágyaztak annak is, hogy 2019-ben megkapja csapattársnak a fiatal és ambiciózus Charles Leclerc-t, aki aztán első nekifutásra le is győzte őt.Úgy tűnt, a monacói nemcsak Vettel skalpjára vadászik, a csapaton belüli pozíciója is kell neki, és tavaly több helyzetben is úgy érződött, kezdi háttérbe szorítani rutinos kollégáját. Monzai győzelme több szempontból is szimbolikus volt. Miközben Vettel csúnya baklövést követett el (megpördült, majd belehajtott Lance Strollba), ő kiállta a két Mercedes támadásait, s a nyomást jól kezelve első nekifutásra megszerezte a vörösöknek a hazai győzelmet, amit Vettel négy évig hajszolt hiába. Diadala után aztán Leclerc olaszul köszöntötte az őt hősként ünneplő tifosit – győzelmével és e gesztusával belopva magát a szívükbe. És azt a benyomást keltette, hogy benne megvan mindaz, ami Vettelből eddig hiányzott a végső sikerhez.Kérdés, a remeklése után a Ferrari is hasonlóképpen látja-e a helyzetet. Azt beszélik, a monacói menedzserén, Nicolas Todton keresztül már eleve komoly befolyást szerzett Maranellóban (állítólag a francia kényszerítette ki azt is, hogy versenyzője a Vettel által marasztalt Kimi Räikkönen helyére érkezzen), helyzetét pedig az is csak erősíti, hogy Vettellel ellentétben ő saját nevelésű versenyzőjük, az utánpótlás-akadémiájuk első olyan tagja, aki eljutott a Ferrari üléséig és jó eséllyel bajnokká is válhat benne. A 2024-ig szóló új szerződése is azt sugallja, a Scuderia benne látja a jövőjét, miközben az egykor jövőt jelentő Vettel esetében még az is kérdéses, mi lesz a sorsa 2020 után.Ezek tükrében a Ferrari sportigazgatójának, Laurent Mekies-nek föltették a kérdést, mennyiben könnyíti meg a Leclerc-rel való munkájukat, hogy saját „fiukról” van szó, nem egy „örökbe fogadott gyermekről”. „Úgy vélem, könnyebb. Az embereknél természetes, hogy így van. A kapcsolatok évek alatt alakulnak ki. Ha egy kapcsolat már jóval a Forma–1-be érkezés előtt kezdetét vette, abból mindenki csak profitál. Ha már régóta ismeritek egymást, épp úgy van, ahogy a hétköznapi életben is: sokkal intenzívebb és szorosabb lehet a kapcsolatotok” – ismerte el a francia.Vettel szempontjából ez nem tűnik túl kecsegtetőnek. A 2019-es ingadozásai mögött kiérezhető volt, hogy némiképp megrendült a bizalma a csapatában, miután nem érezte ugyanazt a támogatást, mint addig. Nem arról volt szó, hogy a Ferrari elfordult tőle, csupán arról, hogy már nem csak rá összpontosította a figyelmét.Mekies szerint azonban szó sincs arról, hogy Leclerc vált volna a Ferrari kedvencévé, ők továbbra is vezérüknek tekintik Vettelt. „Ez nem befolyásolja a tényt, hogy egy négyszeres világbajnokkal dolgozunk együtt. Vettel egy ösztönös vezér, ez benne van a génjeiben. Egy központi figurája a projektünknek, aki mindig megtalálja a megfelelő szavakat, higgadt és motiváló. Ő is kivételes” – méltatta a németet.Emellett hangsúlyozta, Vettellel is komoly múltjuk van már. A rutinos versenyző valójában egy évvel hamarabb került a Ferrarihoz, mint Leclerc a csapat akadémiájára. „Elméletben minél több időt töltesz egy versenyzővel, annál többet profitálsz belőle. Ez Vettelre is igaz, hiszen már jó régóta nálunk van” – emelte ki.A Ferrari tehát továbbra is állítja, két „fia” teljesen egyenlő, Vettelnek nincs miért aggódnia. De vajon a magát Leclerc előtt még „a” vezérnek tudó, ma viszont már csak az egyik vezérnek számító Vettel is így érzi?