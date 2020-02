Red Bull: Ha gyanús lesz a Ferrari, idén hamarabb lépünk

Egyelőre a Mercedes és a Red Bull is elégedett azzal, hogy az FIA 2020-ra új szenzor használatára kényszerítette a mezőnyt, elejét véve a Ferrari vélt 2019-es trükközésének. Helmut Marko azonban figyelmeztetett: idén keményebbek lesznek, ha gyanút fognak.

Charles Leclerc (MON) Ferrari SF90 and Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF90 in qualifying parc ferme. 28.09.2019. Formula 1 World Championship, Rd 16, Russian Grand Prix, Sochi Autodrom, Sochi, Russia, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com - copy of publication required for printed pictures. Every used picture is fee-liable. © Copyright: Batchelor / XPB Images

Mattia Binotto és Andy Cowell (Fotó: XPB)

Charles Leclerc (Fotó: XPB)

Hiába nem volt igazi bajnokesélyes, 2019-es szezon hajrájában a Ferrari így is a riválisai tűzvonalába került. Egész évben meglévő látványos motorfölénye sem a Red Bullnak, sem a Mercedesnek nem tetszett, így Austintól közös erővel indítottak támadást ellenük. Úgy vélték, az olaszok az üzemanyag-átfolyást mérő szenzort kijátszva trükköznek: kihasználva, hogy az csak pulzálva mér, az üres fázisokban extra mennyiségű benzint juttattak a rendszerbe, így jutva plusz lóerőkhöz egy-egy időmérős körön és a versenyen kulcspillanataiban. Legalábbis ez volt az elmélete az ellenfeleknek.Vádjukat sosem erősítette meg az FIA, ám több technikai direktívát is kiadott, 2020-ra pedig egy szabálymódosítást is bejelentett, melyek mind a vélt trükközést hivatottak ellehetetleníteni. Az idei regula kimondja, a csapatoknak az elmúlt hat szezonnal ellentétben már nemcsak egy, hanem két mérőszenzort kell az autójukba építeniük, melyek a rendszer két végén ellenőrzik, hogy az üzemanyag áramlási sebessége mindig 100 kilogramm/óra alatt marad-e. A módosítás miatt egyébként az utolsó pillanatban még az idei autók minimumtömegét is megemelték egy kilogrammal, a csapatok kérésére.A Mercedes motorrészlegét vezető Andy Cowell úgy véli, az FIA lépése elegendő lesz ahhoz, hogy megállítsák az esetleges trükközőket. A brit nem nevesítette a Ferrarit. „Ez egy olyan változás a szabályzatban, amely biztosítja, hogy a száz kilogramm per órában maximált üzemanyag-átfolyási sebességet ne lépje túl senki. Az FIA a 2014-es első verseny óta sokat javított a mérőszenzoron, sokat dolgoztak azon, hogy megfelelően betartassák az üzemanyag átfolyási sebességének maximumát. A második mérőszenzor egy jelentős lépés a felügyelet terén, mely biztosítja, hogy a csapatok ne haladhassák meg a száz kilogramm per órát.”„A második mérőműszer működési elve ugyanaz, mint az elsőé, és szintén az üzemanyagcellában található. Van viszont egy lényeges eltérés: miközben a csapatok az első műszer mérési eredményeit láthatják, a másodikét csak az FIA figyelheti” – magyarázta a motormérnök.A rivális Red Bullnál is elégedettek az FIA reakciójával, teljesen ugyanakkor nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a Ferrari vagy mások később is próbálkozni fognak bizonyos kiskapuk kihasználásával. „Elégedettek vagyunk, mert az FIA reagált” – nyilatkozta Helmut Marko tanácsadó. „Azért fordultunk hozzájuk kérdéssel, mert volt egy feltevésünk arról, hogyan lehetséges extra teljesítményhez jutni. Az ötletünket egyértelműen elutasították, közölték, hogy az ilyesmit nem engedélyeznék. Jelen állás szerint most már két mérési pont, két üzemanyag-szenzor van, amivel mindent tisztáznak.”Az osztrák szerint nyilvánvaló, hogy a Ferrari trükközött tavaly – más magyarázatot nem tud bizonyos furcsaságokra. „Az előzések, ahogyan Leclerc megelőzte Maxot Austinban, vagy előtte Spában a Mercedest, egészen hihetetlenek voltak. Ezek olyan esetek voltak, amiket csakis egy bizonyos számú lóerőre lehet visszavezetni” – érvelt.Hozzátette, nekik az is gyanús, hogy a Ferrarinak az évzáró abu-dzabi verseny után is egy üzemanyaggal kapcsolatos ügyük volt. Akkor Charles Leclerc autójában nem annyi benzin volt, amennyiről a csapat előzetesen tájékoztatta az FIA-t. A történtekért a szövetség 50 ezer eurós pénzbírsággal sújtotta a vörösöket, de Leclerc megtarthatta dobogós helyét. Marko szerint az ügyet „elmismásolták”, a hivatalos ítéletnél pedig még csak nem is taglalták az ügy részleteit.Akárhogy is, a Red Bull jelezte, 2020-ban a Ferrari nem úszhatja meg ennyivel, ha ismét szürke területre téved: Marko ígérte, 2019-cel ellentétben hivatalos óvást fognak benyújtani a Scuderia ellen, ha szükséges lesz. „Jelen állás szerint elégedettek vagyunk. De a Forma–1-es mérnökök nagyon kreatívak. Az biztos, hogy most sokkal éberebbek leszünk, és hamarabb fogunk reagálni, ha kirajzolódik, hogy valaki nem felel meg a szabályoknak.”A Ferrari mindvégig tagadta, hogy bármilyen trükköt alkalmazott volna motorjánál, az FIA-direktívákat követő feltűnő egyenesbeli lassulásukat pedig a nagyobb leszorítóerővel és légellenállással, autójuk eltérő beállításával magyarázták. Hogy a télen újratervezett motorral fölszerelt autójuk mennyire lesz ütőképes az egyenesekben, az hamarosan kiderül. Mattia Binotto csapatfőnök azt mindenesetre előre jelezte, hogy a leszorítóerő növelésére törekedtek az SF1000-es modellel, ami egy kicsit a végsebességük kárára ment. Magyarázat tehát máris van arra az esetre, ha idén nem húznak el úgy a többiektől a padlógázas szakaszokon.