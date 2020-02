Javultak a Miami Nagydíj esélyei

Nőttek a 2021-re tervezett, eddig meglehetősen hányatott sorsú Miami Nagydíj megrendezésének esélyei az illetékesek legutóbbi szavazását követően, igaz, a futam ellenzői továbbra sem tettek le arról, hogy megakadályozzák annak létrejöttét.

Az eredeti pályaterv részét képező Biscayne Boulvardon 2018-ban már tartottak egy F1-es parádét Miamiben (Fotó: Red Bull)

Miami városa (Fotó: MTI/EPA)

Hosszú hónapok óta egyeztetnek már a Miami Nagydíjról, és bár az F1 vezetői és néhány helyi befektető is mindent elkövet az esemény megszervezéséért, néhány helyi szervezet erősen ellenzi azt. A felek eddig nem jutottak dűlőre: a futam ellenzői elérték, hogy a szervezők ne az eredetileg tervezett helyszínnel (a kikötővel) számoljanak, azóta viszont kijelöltek egy új nyomvonalat.Ez a Miami Dolphins NFL-csapatának stadionja körül kanyarogna, és bár kevesebb helyi szervezet emelt szót ellene, továbbra is vannak, akik ellenzik a kialakítását. A versennyel kapcsolatos szerdai szavazáson azonban előrelépést történt.Noha az eredmény 6-6 lett, a szavazást inkább a szervezők könyvelhetik el sikerként, az eredmény értelmében ugyanis nincs szükség megyei jóváhagyásra. Miami polgármestere, Carlos A. Giménez kiemelte, számos kedvezményt hoztak a helyi lakosok érdekében, a vonalvezetésből kivették például a 199-es utat, és garantálták, nem lesznek pályaesemények éjszaka és iskolaidőben sem.A szavazást követően a Miami Dolphins vezérigazgatója, Tom Garfinkel is pozitívan nyilatkozott, kiemelve, hamarosan útjára indítják a pálya kialakításának folyamatát (ez egy komolyabb magánbefektetésből történik majd).A versenyt ellenző lakosokat képviselő Barbara Jordan viszont jelezte, továbbra sem tett le arról, hogy megakadályozza a Miami Nagydíj létrejöttét, vagyis a szavazás eredményétől függetlenül is folytatni fogja a futam ellen irányuló kampányát. Megjegyezte, minden tőle telhetőt elkövet majd, hogy elérje célját.