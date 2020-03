A MotoGP lefújta, az F1 megtartja szezonnyitó versenyét

A MotoGP elhalasztotta az első két versenyét, a Forma–1 viszont nem látja akadályát az első három nagydíjának megrendezésére. Az ausztráliai szervezők megerősítették, minden a terv szerint halad.

A 2019-es Ausztrál Nagydíj rajtja (Fotó: XPB)

Fotó: XPB

Fölösleges zavarkeltésnek nevezte az F1 elnöke, Chase Carey azon feltételezéseket, hogy a koronavírus terjedése miatt akár a május eleji Holland Nagydíj is válhat az F1-es szezon első futamává. Az amerikai már a múlt heti barcelonai teszten megerősítette, a Kínai Nagydíj áprilisi időpontjának törlése után nincs tervben további futamok elhalasztása, a beutazással és a járványveszéllyel kapcsolatos aggályok ellenére Ausztráliába, Bahreinbe, majd Vietnámba is ellátogat a sorozat.Hogy a májusi évkezdés víziója nem is volt annyira elrugaszkodott, azt most a MotoGP mutatta meg. A gyorsasági motorosok bajnoksága 24 órán belül két versenyének törléséről adott hírt. Előbb azt jelezték, hogy elhalasztják a szezonnyitó katari hétvégéjüket, miután az ország korlátozta az olasz és japán állampolgárok beutazását a koronavírus-járvány miatt – előbbi ország tagjait a megérkezésük után 14 napi karanténra kötelezi. A sorozat két kisebb kategóriája, a Moto2 és a Moto3 a tesztjei miatt már eleve Katarban van, az ő versenyüket így meg is fogják tudni rendezni március 8-án.Ezek után az eredetileg március 23-án versenyt rendező Thaiföldről érkezett a hír: a kormány úgy döntött, el kell halasztani az ország MotoGP-versenyét a vírusveszély miatt, így a sorozatot szervező Dorna nem tehetett mást, mint az idény második futamát is lemondta. Azt a tervek szerint októberi időpontban megtarthatják, amennyiben a járvány addig visszaszorul.Mindezek után ismét az F1-re irányul a figyelem. A MotoGP esete megmutatta, bárhogy is tervez egy adott sorozat, a számításait bármikor keresztülhúzhatják egyes országok, kormányok döntései. A Dorna Thaiföld kapcsán nemrég még azt nyilatkozta, megtartják a versenyt, a mostani döntést viszont a thai vezetők hozták meg helyettük. Katar esetében pedig azok a beutazással kapcsolatos szigorítások jelentették az akadályt, amelyekre utalva a múlt héten a Ferrari csapatfőnöke biztosítékokat kért az F1 vezetőitől, hogy ha útnak indulnak egy helyszínre, akkor garantáltan be is utazhassanak az országba és versenyezhessenek ott, karantén vagy hazaküldés nélkül.A március 13-a és 15-e között rendezendő Ausztrál Nagydíj főszervezője, Andrew Westacott szerint az esetükben továbbra sincs ok az aggodalomra, az F1-es szezonnyitó nincs veszélyben. „A Forma–1 megerősítette, hogy az Ausztrál Nagydíjat megtartják, és már várjuk Melbourne-be a csapatokat a következő egy-két hétben” – fogalmazott az ügyvezető a pletykák kapcsán kiadott közleményében. „Az Ausztrál Grand Prix Corporation az egészségügy, a biztonság és a vészhelyzetkezelés terén is be van biztosítva minden eseménye előtt, és továbbra is együtt fogunk működni az egészségügyi szervezetekkel, a kormánnyal, hogy megoldásokat találjunk a problémákra. Folyamatosan figyeljük a helyzet alakulását a nagydíjhétvége előtt, és tanácsokat kérünk a szakértőktől, beleértve Victoria állam egészségügyi tárcáját és az Ausztrál Egészségvédelmi Bizottságot.”Westacott felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégén gond nélkül lebonyolították a Superbike-világbajnokság első versenyét Philip Islanden, ami bizonyíték arra, hogy nincs veszély. „Sok olasz csapatunk és versenyzőnk volt, sok japán motor és mérnök, és sokan érkeztek a világ egyéb tájairól is, és be tudtak jönni az országunkba, nem volt semmilyen probléma. Ameddig észszerű óvintézkedéseket hajtunk végre és követünk minden orvosi és kormányzati iránymutatást, az emberek jó helyzetben vannak, le lehet bonyolítani az eseményeket. A Superbike egy globális esemény, és a főszervező Dorna körültekintően járt el. Dohában teszteltek, és biztosították, hogy egyes csapatok és szerelők ne térjenek vissza Olaszországba, a fertőzött területekre.”Az ausztrál kiemelte, szombaton ismét egyeztetett az F1 vezetőivel, és nyomatékosították, hogy megtartják az év első három versenyét. Vasárnapig sem módosultak e tervek, és mint mondta, a sportág felszerelésének egy jelentős része már meg is érkezett Melbourne-be. „Már üzemelik be a tévés és közvetítő felszereléseket, a pálya logisztikáját, az optikai kábeleket, a telemetriai felszereléseket, az elektronikát. A hét második felében a csapatok felszerelése is meg fog érkezni, jönnek az autók is, amiket itt fognak összeszerelni. Mi már az utolsó simításokat végezzük a pályán, és alig várjuk, hogy megnyithassuk a kapuinkat a közönség előtt” – adott helyzetjelentést.A múlt héten az ausztrál kormány felhívta a figyelmet, nincs szükség fölösleges pánikkeltésre a vírusjárvány és az F1-es futam kapcsán sem, amíg nem súlyosbodik a helyzet (Ausztráliában 29 megbetegedésről adtak hírt), nem látják értelmét lefújni a nagy tömeges rendezvényeiket. Az F1-es jegyeladásokon egyelőre nem látszik a járvány miatti aggodalom, a szervezők szerint jobban állnak, mint tavaly, amikor 2005 óta a legtöbb nézőt regisztrálták a három napjuk során.Brendan Murphy professzor, az ausztrál kormány legfőbb egészségügyi tanácsadója egyelőre nem látja indokoltnak az olaszok beutazásának további szigorú korlátozását, ugyanakkor elismerte, a járvány bármikor bárhol gyors terjedésnek indulhat, így a helyzet akár óránként változhat, a szabályozás terén is. Ez az a veszély, amit az F1 sem tud elhárítani, és ami az utolsó pillanatig kérdőjelként lebeg a futamai fölött.Miközben a szezonnyitó tehát egyelőre nincs veszélyben, az továbbra is kérdéses, mi lesz a március 22-ei bahreini és az április 5-ei vietnámi versenyekkel. Előbbi országban 47 fertőzött beteget regisztráltak, nemrég pedig lefújtak egy filmfesztivált. Vietnámban 16 betegről adtak jelentést hivatalosan, ám aggodalomra ad okot, hogy egy tollaslabda-verseny közelmúltban történt elhalasztása után legutóbb a helyi focibajnokság mérkőzéseit kellett zárt kapuk mögött lejátszani. A helyiek ugyanakkor állítják, az F1-es futamukat az eredeti tervek szerint megtartják.Kérdés, a királykategória meddig lesz szerencsésebb az egyéb motorsportos sorozatoknál. A MotoGP mellett már más bajnokságok programját is érintette a vírusjárvány miatti káosz. Legutóbb a Japán Super Formula jelezte, hogy mind a március 9-10-ére tervezett szuzukai előszezoni tesztjüket, mind a március 21-22-ére tervezett, szintén szuzukai szezonnyitójukat elhalasztják, és egyelőre a további versenyeik, valamint a Super GT-sorozat áprilisi évnyitójának sorsa is bizonytalan.