Grosjean: Egy sportnak igazságosnak kell lennie, de az F1 nem az

Az élmezőny hatalmas előnyét látva az üldözőkkel szemben, Romain Grosjean már kétségbe vonja, valóban sportnak számít-e a Forma–1, egy sportnak ugyanis érzése szerint igazságosnak kellene lennie, egyenlő feltételek között kellene zajlania, ez pedig az F1-re nem igaz.

Romain Grosjean (Fotó: XPB)

A hibridérában csak a három nagycsapat, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull nyert versenyt, miközben az is egyre inkább ritkaságszámba megy, hogy valamelyik üldöző egyik pilótája dobogós helyezést szerez. Ezt látva a középmezőny több versenyzője is elkönyvelte már, 2014 óta két részre szakadt a királykategória mezőnye, ők pedig az „alsóházban” küzdenek.Grosjean 2014 és 2019 között egyszer, pályafutása korábbi szakaszában pedig kilencszer állt dobogóra a Lotus versenyzőjeként, nyerni viszont egyszer sem tudott. Ami a későbbi győzelmi esélyeket illeti, lassan kezdi elfogadni, hogy F1-es siker nélkül fog visszavonulni.A hatalmas szakadékot látva pedig abban is kételkedik már, sportnak tekinthet-e egyáltalán a Forma–1-re. „Még megtörténhet” – mondta a futamgyőzelemre. „Megtörténhet. Úgy értem, elég szerencsés voltam már ahhoz, hogy tízszer dobogóra állhattam. Úgy érzem, kétszer nyernem kellett volna, de a dolgok nem nekem kedveztek” – tette hozzá.„Az F1-et sportnak nevezzük. Valóban sport? Nem vagyok benne annyira biztos. Show, a sportnak pedig tisztességesnek kellene lennie, míg az F1 nem az. Fizikailag nagyon megterhelő az F1-es autók vezetése. Nehéz. Megterhelő, mindenkinek komoly erőfeszítéseket kell tennie. De olyan, mintha arra kérnénk Roger Federert, hogy játsszon ping-pong ütőkkel. Sportnak neveznénk a teniszt, ha nem egyforma ütőkkel űznék? Vagy az egyik térfél hosszabb lenne, mint a másik? Döntsék el!” – folytatta.Kiemelte, Daniel Ricciardo tavalyi csapatváltása – a győzelemre esélyes Red Bulltól a mezőny közepében harcoló Renault-hoz igazolt – jó példa arra, hogy egy tehetséges versenyző a középmezőnyben milyen nehezen tudja megmutatni, mire képes. „Ha csak a Renault-nál töltött idejét nézzük, akkor dobogóra sem állt. De ő egyébként futamokat nyert, egy nagyszerű versenyző, aki sokszor volt a dobogón. Minden attól függ, milyen autót kapsz” – fogalmazott.„Lehet, hogy sosem fogok futamot nyerni. Mindent megteszek, hogy a jövőben is legyenek esélyeim. Most sok versenyző lesz szerződés nélkül az év végén. Lehet, lesznek olyanok is, akik visszavonulnak. Szerintem hamar döntés születik majd. A szezon fele, vagy háromnegyede után majd látjuk, én akarok-e még folytatni. Látni fogjuk, van-e bennem elég szenvedély, akarok-e még utazni, miközben távol vagyok a családomtól. Látom, hogy egyszer visszavonulok, és máshol folytatom. Ez másokkal is megeshet, ami pedig lehetőségeket nyit. Sosem tudhatod” – zárta sejtelmesen.