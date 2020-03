Horner szerint idén közelebb lesz a középmezőny

A Red Bull csapatvezetője, Christian Horner úgy érzi, 2020-ban csökken a különbség a három élcsapat és a középmezőny között, ez ugyanis elkerülhetetlen, amikor a szabályok hosszabb ideig változatlanok maradnak.

Az elmúlt években két részre szakadt a királykategória mezőnye: az üldözők hiába próbálták utolérni az első hármast, azok előnye behozhatatlannak tűnt. A sportág vezetői többek között ezt a problémát is orvosolni szeretnék a 2021-es szabályokkal, a Red Bull csapatvezetője viszont úgy érzi, már idén, komolyabb változások nélkül is zárulhat az olló.Kiemelte, a stabil szabályozások általában végül oda futnak ki, hogy a mezőny tagjai egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a teszteken pedig több középcsapat is biztató eredményeket ért el (például a testvércsapat, az Alpha Tauri, valamint a Racing Point is).„Szerintem elkerülhetetlen, hogy a mezőny egy kicsit szorosabb legyen, ez pedig egy egészséges változás az F1 számára” – kezdte a csapatfőnök. „Úgy vélem, a különbség csökkent. Ez történik, ha stabilak a szabályok. Ha stabilitás van, a tervek egyre hasonlóbbak, és így egyre közelebb kerülünk egymáshoz” – magyarázta.Megkérdezték, jobban oda kell-e figyelniük a követőkre, Horner viszont jelezte, a Red Bull egyelőre csak a közvetlen ellenfelek utolérésére akar összpontosítani. „Nekünk az a legfontosabb, hogy csökkenteni tudjuk a Mercedes előnyét. Ez a cél, mivel ők a mérce számunkra” – mondta.Noha továbbra is a Mercedest érzi favoritnak, a saját felkészülésükkel is elégedett volt – ez pedig motivációt ad számukra, hiszen a fő cél az volt, hogy simábban és eredményesebben induljon az év, mint 2019-ben. „Elég sokat teszteltünk, főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy most minden versenyző csak három napot tölthetett az autóban. Nagyon kevés idő, de nagyon sok tesztet sikerült belepréselni. Eredményesek voltunk” – fogalmazott.Csapatán túl a motorpartnerben, a Hondában is bízik, remélve, a japánok erőforrása fölveszi majd a versenyt a Mercedesével. „A 12 hónappal ezelőttihez képest jelentősen megnőtt a pályán töltött idő. Jobban fel tudtunk készülni erre a szezonra, mint a tavalyira. A kapcsolatunk érettebb a Hondával. Szerintem egész jó formában vagyunk” – hangsúlyozta.