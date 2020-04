Kvjat úgy érzi, a dobogó volt pályafutása legjobb eredménye

Az Alpha Tauri orosz versenyzője, Danyiil Kvjat úgy érzi, a tavalyi Német Nagydíjon elért dobogós helyezése eddigi pályafutása legnagyobb eredménye, noha Forma–1-es bemutatkozása előtt bajnoki címet is nyert a GP3-ban.

Danyiil Kvjat (Fotó: XPB)

A 2019-es év egyik, ha nem a legizgalmasabb, legváltozatosabb és legkaotikusabb futama volt a németországi, ahol több nagyágyú is hibázott, ezzel pedig a középmezőny versenyzői számára is lehetőség nyílt arra, hogy odaérjenek az első háromba – ez pedig a hibridérában igazi ritkaságszámba megy. Az eséllyel végül Danyiil Kvjat tudott élni, aki harmadikként ért célba.A viadalnak a tizennegyedik helyről nekivágó orosz nemrég a Pirelli sportigazgatójának, Mario Isolának adott nyilatkozatot közösségi oldalán keresztül, a beszélgetés során pedig pályafutása eddigi legnagyobb eredménynek nevezte a németországi harmadik helyezést.„Annyi versenyem volt már, hogy nem is emlékszem tisztán mindegyikre” – kezdte az orosz. „A gokartos időkben voltak jó versenyeim, amikor az időmérőn gondjaim voltak, és ezek miatt nem tudtam indulni, aztán a versenyen hátulról kellett indulnom, mégis sikerült nyernem. A gokartban vannak selejtezős versenyek, ezek által visszakerülhetsz a fő futamokba, és ezeket végül sikerült megnyernem. Ez az egyik legszebb emlékem, persze a gokartos korszakból” – tette hozzá.„Ami a juniorkategóriákat illeti… nehéz megnevezni a legjobbat. Volt pár erős versenyem a GP3-ban, ezekre nagyon jól emlékszem. Aztán a Forma–3-ban, Zandvoortban nyertem egy futamot, az nagyon menő volt még. De ott volt a Forma–Renault is. Sok futamom volt a kisebb kategóriákban, és néhány ezek közül tényleg remek volt” – emlékezett vissza.„Egyszer a 20. helyről indultam Barcelonában, ahol azért annyira nem könnyű előzni, és még az aszfalt is száraz volt, de mégis sikerült harmadikként célba érnem. Például erre is nagyon jól emlékszem” – folytatta.„A Forma–1-ben aztán teljesen egyértelmű, hogy mindenki nagyítóval figyel. Mindenki ismeri a futamaid. Azokra nem emlékszik mindenki, amiket a kisebb kategóriákban teljesítettél. Az F1 esetében is nehéz megválaszolni, melyik volt a legjobb, mert vannak napok, amikor csak kilencedik, vagy tizedik vagy, mégis lehet, hogy aznap ez az eredmény volt a lehető legjobb számodra. Nagyon erős volt a dobogóm tavaly a Toro Rossóval. Ezt emelném ki, mint a legjobb eredményem” – hangsúlyozta.