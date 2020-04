Leclerc-éket meglepte, hogy ennyire izzasztó meló a szimulátorozás

Meglepte a Virtuális Nagydíj F1-es résztvevőit, mennyire megterhelő az e-versenyzés mentálisan. A győztes Charles Leclerc alaposan leizzadt a végére…

Charles Leclerc (Fotó: Ferrari)

Rajt-cél győzelemmel debütált vasárnap este Charles Leclerc a Forma–1 által szervezett Virtuális Nagydíj-sorozat ausztráliai (hivatalosan vietnámi) állomásán. A Ferrari versenyzője több F1-es kollégájával, George Russell-lel, Alexander Albonnal és Antonio Giovinazzival most kapcsolódott csak be a két hete életre hívott sorozatba, és a pole büntetés általi megöröklése után tulajdonképpen könnyen megnyerte a valós táv feléig tartó melbourne-i viadalt.„Készen vagyok. A térdeim… Mindent beleadtam” – közölte Leclerc Twitch-csatornáján a leintést követően szurkolóival. Noha nagy előnye azt sugallta, könnyű estéje volt, ő ezt másképpen érezte. „Könnyű? Határozottan nem volt az! Egy székben ülünk, nem érezzük a G-erőket, mint a valódi autókban, de mégis őrülten leizzadtam! Az izmaimat nyilván nem dolgoztatta meg, de a koncentráció miatt nagyon nehéz volt, teljesen leizzadtam. Nagyszerű verseny volt!”Adása végén Leclerc a többi F1-es kollégával közös WhatsApp-csoportjában még megbeszélte a történeteket, és egyetértettek abban, hogy az e-versenyzés megterhelőbb, mint gondolták – elsősorban fejben. Antonio Giovinazzi nevetve állította, ő három-négy kilót biztosan leizzadt, George Russell pedig azt mondta, most leginkább egy masszázsra vágyik. „Nagyon különleges masszázsra…” – tette hozzá. Leclerc arról számolt be, hogy fáj a térde, mivel annyira nyomta a gázt, hogy folyton beütötte.„Nehéz volt, mindenki nagyon gyors volt. A verseny előtt tudhattuk, hogy az fog nyerni, aki a legkevesebb hibát követi el, mivel a tempó tekintetében annyira közel vagyunk egymáshoz” – mondta a monacói, hozzátéve, külön örült annak, hogy aktív e-versenyzőket is le tudott győzni. „A versengés nagy, az időmérőn éreztük a nyomást. Boldog voltam, hogy nem kerültek elém.”A kétszeres futamgyőztes azt is elárulta, hogy egy hete kezdett csak el ismerkedni a Codemasters F1 2019-es játékával, de igen intenzív felkészülésen van túl. „Nyolc napja kezdtem, múlt szombaton. De egészen sok időt fektettem bele. Hogy pontosan mennyit, azt nem tudnám megmondani, de nagyjából minden nap legalább öt órát. A hét vége felé döntöttünk úgy George-dzsal és Alexsszel, hogy összejövünk és mindent közvetítünk élőben. Nagyon jó móka volt!” – összegzett, hozzátéve, a gyakorlással ellentétben ezúttal nem üvöltözött a verseny alatt… „Biztosra veszem, hogy a szomszédok most örülnek. Elég késő van, és ha ugyanúgy üvöltöznék most, mint legutóbb, nem örülnének…”Russell azért megjegyezte, ő a felkészülés versenyeit jobban élvezte, mint végül a főversenyt. Ettől függetlenül számíthatunk a részvételükre a két hét múlva esedékes kínai versenyen is. Máris előrebocsátották, addig még sokat fognak gyakorolni, együtt (persze csak virtuálisan), ahogy most is. Az internetes hiba miatt a futamról lemaradó Norris úgy fogalmazott, ő jobb híján „tesztelni” fog a jövő héten.„Folytatni fogjuk. Ezek most nehéz idők, mindenkinek otthon kell maradnia, és bízom benne, hogy képesek voltunk szórakoztatni az embereket odahaza. Remélem, a következő hetekben is így lesz” – mondta Leclerc, hozzátéve, bízik benne, hogy csapata menedzsere legközelebb is bizalmat szavaz neki…Talán csak virtuális versenyzés, de az F1 kezdeményezése kezd formálódni. Az első fordulóhoz képest mind a mezőny minőségében, mind a színvonalban nagy volt a javulás. Kíváncsian várjuk a sanghaji hétvégét, amelyről természetesen ismét élő közvetítéssel jelentkezünk.