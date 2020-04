Három év múlva nyerne az Aston Martin

Nagyon komoly célokkal vág neki az F1-es szereplésnek az Aston Martin: a jövőre a britek gyári istállójává váló Racing Point csapatvezetője, Otmar Szafnauer kijelentette, egy hároméves terv keretén belül győzni szeretnének a királykategóriában.

Aston Martin (Fotó: Red Bull)

Otmar Szafnauer (Fotó: XPB)

A legendás brit márka legutóbb 1960-ban képviseltette magát a Forma–1-ben, 2021-ben viszont újra ott lesz a mezőnyben, a Racing Pointot is birtokló Lawrence Strollnak köszönhetően, aki nemrég a gyár legfőbb részvényesévé és egyben ügyvezető igazgatójává vált. A kanadai üzletember többször elmondta már, komoly tervei vannak a márkával.Szeretné mindenképp jövedelmezővé tenni, és elérni, hogy újra a legjobb luxusautógyártók között tartsák számon, miközben a Forma–1-ben is tényezővé óhajt válni (a célok összefüggnek, hiszen a márka láthatóságát az F1-es szerepléssel kívánja növelni).Ehhez persze időre lesz szükségük – ahogyan azt a jelenlegi csapatvezető, Otmar Szafnauer is elmondta az F1 hivatalos oldalának nyilatkozva. A „határidő” azonban nem túl hosszú, a csapat néhány év alatt beverekedné magát a legjobbak közé. „Valószínűleg hároméves terv lesz” – kezdte a tapasztalt sportvezető. „A gyárnak szüksége lesz néhány évre” – folytatta.„Ahhoz is évek kellenek, hogy megszerezzük a megfelelő embereket is, az átmeneti időszakban pedig sosem leszel száz százalékban ott, ahol lenni akarsz. Nagyon keményen kell dolgoznod, hogy minden összeálljon. Szóval, ez egy hároméves terv lesz, de eközben minden egyes szezonban javulnunk kell. Sosem léphetünk hátra. A cél az, hogy bekerüljünk a legjobb három közé, versenyképessé váljunk, esélyünk legyen a győzelemre, és rendszeresen dobogósok legyünk” – emelte ki.Kiemelte, az építkezés során nem azon lesz a hangsúly, hol foglal helyet a csapat az erősorrendben, hanem azon, hogy egy olyan istálló jöjjön létre, ami képes győzelmet aratni az F1-ben. „Akkor is elégedettek leszünk, ha nem vagyunk benne a legjobb háromban, mert például ez a hármas legjobb négyessé válik velünk, vagy legjobb ötössé úgy, hogy valaki még felzárkózik. Mi erre is sikerként fogunk gondolni” – hangsúlyozta.