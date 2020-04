Sainz: Megterhelő lesz a visszatérés

Carlos Sainz szerint fizikailag roppant megterhelőek lesznek a szezon első versenyei, hiába edzenek ugyanis otthon az F1-es pilóták, a hosszú kihagyás, és az, hogy hónapok óta nem ültek autóban, mindenképpen éreztetni fogja hatását.

A 2020-as idény a jelenlegi tervek szerint július elején indulhat az Osztrák Nagydíjjal, vagyis majd’ négy hónappal az eredetileg szezonnyitónak szánt Ausztrál Nagydíj után. Bár a versenyzők igyekeznek formában maradni a kényszerpihenő alatt, és többen elmondták, folyamatosan edzenek otthonaikban, a McLaren spanyolja szerint a kihagyás így is érezhető lesz.Hiába végeznek ugyanis kemény edzéseket, az F1-es autóban őket érő erőhatásokat nem tudják szimulálni – ezek esetében a legjobb edzés a folyamatos versenyzés (mivel „kiesnek a gyakorlatból” a versenyzőknek sokszor a téli tesztek is megterhelőbbek fizikailag).„A hosszabb kihagyás főleg a nyakra van hatással” – kezdte Sainz. „Nem számít, mennyit edzel otthon, olyan G erőket lehetetlen generálni, mint amilyenek az autóban érnek. Sokat számít majd, melyik pályát választják a szezonnyitó helyszínének, hiszen ez is befolyásolja majd, mennyire szenvedik majd meg a versenyzők a kihagyást. Egy biztos, kemény kihívás lesz” – tette hozzá.Ami a jelenlegi terveket, és az ausztriai kezdés illeti, Sainz szerint a Red Bull Ring egy jó helyszín lehet, hiszen fizikailag annyira nem megterhelő, ezért megfelelő lehet a visszarázódáshoz. „Fizikai szempontból nem ez a legkeményebb pálya, de a gyors kanyarokban azért szenvedi fogunk. Ha az első futam Magyarországon lenne, vagy Szingapúrban, akkor biztos, hogy lennének versenyzők, akik elájulnak, miután befejezték a futamot” – hangsúlyozta.„Az emberek el sem tudják képzelni, mennyire megterhelő a szervezet számára az F1-es autók vezetése, mennyire megszenved a testünk ezzel egy futam alatt. Egyetlen módon lehet az ember elég fitt ahhoz, hogy F1-es autót vezessen, úgy, hogy folyamatosan az F1-es autót vezet” – magyarázta.Végül kiemelte, a jelenlegi helyzetben mindez eltörpül a személyzet jóléte mellett, a legfontosabb ugyanis még mindig az, hogy csak akkor induljon el a szezon, ha az már biztonságos. „Az F1-nek és a csapatoknak is nagyon óvatosnak kell lenniük a személyzet utaztatása során. Nem mozgathatnak minket úgy, hogy az ésszerűnél nagyobb biztonsági kockázatot vállalnak, mind az F1, mind az adott ország lakói számára. Persze mind gyorsan vissza akarunk térni a megszokott kerékvágásba, de nem minden áron” – fogalmazott a McLaren versenyzője.