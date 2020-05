Tovább dolgozik a 2022-es bemutatkozáson az új ázsiai F1-es csapat

Hiába a szabályváltozások elhalasztása és az F1 tervmódosítása, az ázsiai új csapat továbbra is a mezőnyhöz való csatlakozást tervezi.

Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari SF71H leads Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1 W09 at the start of the race. 21.10.2018. Formula 1 World Championship, Rd 18, United States Grand Prix, Austin, Texas, USA, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com - copy of publication required for printed pictures. Every used picture is fee-liable. © Copyright: Charniaux / XPB Images

Fotó: XPB

A múlt nyáron nagy figyelmet kapott több olyan formálódó csapat, amely bejelentkezett, hogy újoncként szeretne bemutatkozni a megújuló Forma–1-ben. Azóta nem sok hír érkezett róluk, ám a Panthera nevű ázsiai gárda most életjelet adott magáról, és megerősítette, továbbra is napirenden az érkezésük. A tervük az volt, hogy már 2021-től, a nagy megújulás eredetileg tervezett időpontjától csatlakoznak a mezőnyhöz, aztán az F1 főnökei jelezték, ők nem látnak esélyt arra, hogy 2022-nél korábban bővüljön a résztvevők listája. Ross Brawn ezt azzal indokolta, hogy az új szabályoknak szüksége van egy évre ahhoz, hogy kiforrják magukat, ennyi idő kell ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire reális, vagy éppen milyen feltételekkel valósulhat meg az új csapatok bemutatkozása.Azóta kiderült, az új autók 2021 helyett csak 2022-ben érkeznek, ám a Panthera főnöke, Benjamin Durand az Autosportnak nyilatkozva megerősítette, e módosítás nincs hatással a terveikre, ők továbbra is a 2022-es bemutatkozásra készülnek. „Ez egy igazi hullámvasút volt, de még mindig életben vagyunk, a projektünknek nem lett vége” – jelentette, hogy sem a reformok késése, sem a koronavírus miatti gazdasági nehézségek nem fogtak ki rajtuk. „Megvolt az a csoportunk, amely az autón dolgozott, elvégeztek pár előzetes munkálatot aerodinamikai fronton, és továbbra is együttműködünk a befektetőkkel.”Az, hogy az F1 a nehéz helyzetre reagálva megszorításokat szorgalmaz, és például az eredetileg tervezettnél alacsonyabb költségvetési plafont tervez bevezetni, akár még kedvezhet is az új csapatok érkezésének. A terv most az, hogy 2021-ben az eredeti 175 millió helyett 145 millió dollárra csökkentik a költségvetési plafont, mely 2022-re 140, 2023-ra 135 millióra módosulna. A sportág ugyanakkor most még amiatt is aggódik, hogy életben tudja-e tartani a már meglévő csapatainak mindegyikét. A Panthera Team Asia főnöke elismeri, az ő programjukat is körüllengi némi bizonytalanság.„Meglátjuk, mi történik az F1-ben, csak ezt követően mondhatunk többet ennél. Szó van arról, hogy talán teljes autókat is lehet majd vásárolni – meglátjuk, mi történik” – utalt a korábban az orosz SMP sportautós programjában is részt vevő Durand, utalva Christian Horner kliensautós javaslatára, melynek megvalósulására nem mutatkozik nagy esély.A szakember elmondta, mielőtt kitört volna a világjárvány, már előkészítettek egy megállapodást a leendő motorbeszállítójukkal, valamint bizonyos készen vásárolható alkatrészek gyártóival.A Panthera mellett más csapatok is bejelentkeztek az F1-nél 2019-ben. Fölmerült korábban egy orosz csapat indulásának lehetősége is, miközben az alsóbb kategóriákból ismert spanyol Campos is beharangozta, hogy a királykategóriába vágyik. Az FIA ezzel szemben viszont azt nyilatkozta októberben, hogy „egyetlen komoly érdeklődő” sem tűnt föl a láthatáron. A mezőny bővítése márpedig csakis akkor jöhet szóba, ha a szövetség hivatalos pályázatot ír ki az új csapatok érkezésére – ez továbbra sem történt meg.