Mostantól „besúgókkal” védi ki a csalásokat az FIA

Eljött a besúgók ideje? A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egy új, a szabálysértések jelentésére szolgáló informátori forródrót létrejöttét jelentette be.

Fotó: XPB

Jo Bauer, az FIA technikai delegáltja (Fotó: XPB)

A szabályozási folyamat szempontjából érdekes újítást jelentett be az FIA. Létrehoztak egy etikai forródrótot, amelyen keresztül mostantól a szövetség zászlaja alatt futó sorozatok bármely résztvevője jelenthet, ha bárkinél bármilyen szabálysértés gyanújára bukkan.Az online rendszeren keresztül az FIA etikai elveinek megsértésétől a doppingvétségeken át a sport feddhetetlenségével és a versengés manipulációjával kapcsolatos bármilyen problémára ráirányíthatják az FIA figyelmét, de a jogi, gazdasági és szabályozási kihágásokra is. A szövetség e füleseket teljesen bizalmasan fogja kezelni, nem fölfedve az informátorok kilétét.„Az FIA küldetésének része a motorsport és a mobilitás feddhetetlenségének és hírnevének védelme. A helytelen magatartás terén a zéró tolerancia elvét követve jutottunk arra, hogy létrehozzuk az FIA Etikai és Szabálybetartási Forródrótját” – jelentette be az FIA.A rendszerhez létrehoztak egy online oldalt, amelyen az informátoroknak előbb bizonyos kérdésekre kell válaszolniuk, hogy kategorizálják bejelentésüket, majd összegyűjtik a rendelkezésre álló tényeket, bizonyítékokat. Az FIA kiemelte, a jelentések hátterében a jó szándéknak kell állni, és ha valaki e csatornához fordul, alapos okkal, bizonyítékokkal felvértezve kell, hogy megtegye. Mások vélelmeken alapuló tudatos befeketítése vagy megzavarása nem lehet az indíttatás. Amennyiben ez történik, a szövetség akár civil pert is indíthat a rossz szándékú fél ellen.Az FIA szabályozói tevékenységében már eddig is nagy szerepet kaptak az úgynevezett fülesek, de nem ennyire formális módon. A Forma–1-ben gyakran egy-egy ellenfél irányítja a szövetség figyelmét mások bizonyos technikai szabálysértéseire, de olyan is sokszor előfordul, hogy egy csapat vagy egy átszerződő, vagy egy még mindig ott dolgozó személytől kap információkat egy szabályokat kijátszó gárda trükkjéről.A pletykák szerint utóbbi történt tavaly, amikor a Red Bull és a Mercedes részletes elemzésekkel hívta föl az FIA figyelmét arra, hogy a Ferrari erőforrása talán nem felel meg a szabályoknak, és az olaszok az üzemanyag-átfolyásmérő kijátszásával tehetnek szert jogtalan teljesítményelőnyre. A két gárda állítólag egy elégedetlen Ferrari-alkalmazottól szerezhette a bizonyítékot. Erre egy korábbi interjúban az FIA elnöke, Jean Todt is tett utalást. Ennek döntő szerepe lehetett abban, hogy az FIA nem tudta kétséget kizáróan rábizonyítani a szabálysértést a Ferrarira, és eljárás helyett inkább bizalmas megállapodást kötött a vörösökkel: a „besúgótól” származó információ egy hivatalos jogi eljárás során nem tekinthető bizonyítéknak, ha arra ipari titkok jogtalan kiszivárogtatásával tettek szert.Az FIA az új forródróttal elejét veheti az efféle patthelyzeteknek, hiszen amennyiben egy-egy informátor nem egy riválisát keresi föl a gyanújával, hanem közvetlenül a szabályozó testületet, az jogszerűen járhat el az így szerzett bizonyítékok birtokában, mivel ipari titkok átadásáról ilyen esetben nem lehet beszélni.Az FIA egyébként a Ferrarival kötött megállapodás keretében a télen azt is jelezte, a vörösök segíteni fogják a szabályozói munkájuk hatékonyabbá tételét. Ez a maranellóiak nem hivatalos büntetésének volt a része.Az új rendszer a Forma–1-ben a technikai szabályok betartatása mellett a 2021-től életbe lépő költségvetési plafon, de akár a fejlesztési és eszközhasználati (szélcsatorna- és CFD-idő) korlátozások, és még a kötelező gyárleállások betartása szempontjából is hatékony fegyver lehet az FIA kezében.