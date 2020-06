Az exferraris Sainznak: Növessz vastag bőrt! Szükséged lesz rá!

A Ferrarinál tíz évet dolgozó mérnök, Rob Smedley szerint vastag páncélzatra lesz szüksége Carlos Sainznak ahhoz, hogy sikeressé váljon a Ferrarinál…

Carlos Sainz (Fotó: XPB)

Felipe Massa és Rob Smedley (Fotó: XPB)

A csapattól év végén távozó Sebastian Vettel helyét a Ferrari Carlos Sainznak adja 2021-ben. A spanyol számára minden szempontból új fejezet következik ezzel, hiszen amellett, hogy vált, először lesz tagja egy élcsapatnak, ráadásul mindjárt a mezőny legnépszerűbb márkájánál ugrik fejest a mély vízbe, amely arról is híres, hogy kuktafazékként helyezi nagy nyomás alá a versenyzőit.Hogy milyen a Ferrarinál dolgozni, arról a csapatnál egy évtizedet eltöltő Rob Smedley bőven tudna mesélni. Ő az a versenymérnök, akinek hangján elhangzott a „Fernando gyorsabb nálad” csapatutasítás, és ő az a barát, aki Felipe Massa oldalán megélte a Ferrarinál a legnagyobb mélységeket és magasságokat, az azok után érkező dicshimnuszokkal és kritikaáradattal együtt.A brit egyszerű tanácsot adott Sainznak, amikor a Forma–1 F1 Nation című podcastja arról kérdezte, mire lesz leginkább szüksége a spanyolnak az új csapatánál. „Növessz vastag bőrt! Egy igazán vastag bőrt! Szükséged lesz rá!” – hangzott a javaslata.„Aki sokáig van a csapatnál, annak a részévé válik a Ferrari. És vannak csodálatos, igazán elképesztő dolgok a Ferrarival kapcsolatban, de vannak igazán szörnyűek is. A Ferrarinál nincs második legjobb. A második legjobb soha nem elég. Ez a fajta szemléletmód a Mercedesnél is kialakult idő közben, de a Ferrarinál határozottan ott van extra teherként a média és a szurkolók. Ez egy nemzeti intézmény, egy vallás. Még amikor elhagyod a gyárat, és beülsz egy étterembe vagy kávézóba, akár nem is kell, hogy ez Maranello közelében legyen, akkor is felismernek, és az emberek megosztják a határozott véleményüket, mit is gondolnak a Ferrariról, rólad. Ők már csak ilyenek, és a nyomástól soha nem szabadulsz.”Smedley Felipe Massával hol jobban, hol rosszabbul kezelte ezt a nyomást, a csapat helyzetéről pedig sokat elmond, hogy a 2008-as konstruktőri bajnoki címük óta képtelenek voltak újabb címet szerezni. A csúcsra Fernando Alonsónak, de a jelek szerint Sebastian Vettelnek sem sikerült felvinnie a maranellóiakat, ami megmutatja, mennyire nehéz feladat boldogulni ebben a közegben.„A Ferrari szépsége, hogy mindig a Ferrariról szól minden, sosem az egyénekről. A győzelem iránti vágyuk szempontjából pedig könyörtelenek és kegyetlenek. Ha viszont képes vagy kiállni ezt a nyomást, az egyfajta teszt. Biztos vagyok benne, hogy Carlos esetében is ki fog derülni, képes-e erre, vagy sem. Nem ismerem jól Carlost, de nekem olyan fickónak tűnik, aki képes jól boldogulni egy ilyen közegben. És ha így lesz, szeretni fogja” – jósolta a Ferrarit Massával együtt 2013 végén elhagyó mérnök.