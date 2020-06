Most a brit kormányt bírálja Hamilton

Miközben tovább folytatja a rasszizmus elleni harcát, Lewis Hamilton most a brit kormányt is kiosztotta a koronavírussal kapcsolatos intézkedései miatt.

Versenypályára még nem léphet, így Lewis Hamiltonnak mostanság marad a politikai hadszíntér – ott pedig egyre gyakrabban hallatja hangját. Nemrég maga is felszólalt a világban rasszizmus ellenes tüntetéseket elindító eset, George Floyd rendőri túlkapás során történt megölése kapcsán, és bírálta a témában hallgató Forma–1-es sztárokat, hogy szó nélkül hagyják az efféle igazságtalanságokat. Közösségi oldalán közzétett posztja hatásos volt: arra reagálva versenyzőtársai sorra csatlakoztak hozzá, és foglalkozni kezdtek az amerikai eseményekkel.Hamilton a témában még ezt követően is jelentkezett pár gondolattal, azóta pedig annyira belejött a politizálásba, hogy legutóbbi Instagram-bejegyzésében már egyszerre két témát is boncolgatott.Elsőként a brit kormánynak ment neki, és őket bírálta annak kapcsán, ahogyan a koronavírus-járványt kezelték. rámutatott, szerinte túlságosan későn jött a hétfőn életbe lépő rendelet, miszerint 14 napos karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki külföldről lép Nagy-Britannia területére. „Megdöbbent, ahogyan a brit kormány a COVID-járványt kezeli. Már hónapokkal ezelőtt le kellett volna zárni a határokat. Hogyan hagyhatták úgy berepülni az embereket különböző országokból, hogy nem is tesztelték őket? Ez érthetetlen. Ezrek életét menthettétek volna meg. Jobb vezetőkre lenne szükségünk!” – ment neki nyíltan a Boris Johnson által vezetett kormányzatnak a hatszoros világbajnok, akinek szülőhazájában (egyébként Monacóban él) már meghaladta a 40 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.Ez egyébként nem az első hasonló megnyilvánulása volt mostanság. Egy hete az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot is élesen kritizálta, őt George Floyd esete kapcsán. „Százezren haltak meg, negyvenmillióan munkanélküliek, városokat támadnak erőszakkal a rendőrök. Amikor az országnak vezetőre lenne szüksége, Donald Trump lekapcsolja a villanyt, és elbújik a bunkerjében” – írta akkor.Mostani bejegyzéseinek második része eközben ismét a diszkrimináció elleni kampánnyal kapcsolatos. Bristolban a hétvégén a feketék egyenjogúságáért szervezett megmozdulás során a tüntetők ledöntöttek és a folyóba hajítottak egy XIX. század végén készült szobrot, amely a kereskedő parlamenti képviselőnek, a hazájában számos iskolát, kórházat és templomot építtető Edward Colstonnak állított emléket. A XVII. században élő Colston többek között rabszolga kereskedelemmel is foglalkozott, ezért vált most a tüntetés célpontjává a szobor.„Láttam a nap híreit, hogy tegnap ledöntötték a szobrot! Ha ezek az emberek nem döntötték volna le a rasszista rabszolga-kereskedőnek emléket állító szobrot, akkor sosem tűnt volna el onnan. Most azt mondják, múzeumba kerül. Annak a szobornak ott kéne maradnia a folyóban, ahogyan a húszezer afrikainak is kellett, akik meghaltak az út során és a tengerbe dobták őket, mindenféle temetési szertartás nélkül. Ő ellopta őket a családjuktól, az országukból – nem kéne őt ünnepelni! A szobra helyén inkább az általa eladottaknak kéne emléket állítani, azoknak, akik az életüket vesztették” – javasolta a Mercedes versenyzője.Egy másik bejegyzésében eközben azt írta, a világ összes hasonló szobrát el kellene tüntetni. „Arra bátorítom a világ minden kormányát, hogy lépje meg ezeket a változtatásokat, és békés módon tüntesse el ezeket a rasszista szimbólumokat” – szólította föl a világ vezetőit az F1-es versenyző.