Mugellóban tesztel a Ferrari

A versenyrendezésre is pályázó mugellói pályán tesztel 2018-as autójával a Ferrari. A jövő héten rendezendő gyakorláson mindkét aktuális versenyző, vagyis Charles Leclerc és Sebastian Vettel is pályára gurulhat.

Sebastian Vettel a 2018-as Ferrarival (Fotó: XPB)

Mugello (Fotó: Ferrari)

Miután hivatalossá vált, hogy július elején elstartolhat a 2020-as szezon, a csapatok sorra jelentették be, még a kezdés előtt igyekeznek pályára gurulni, gyakorlási lehetőséget biztosítva ezzel a versenyzőknek, a szerelőknek valamint a mérnököknek a visszarázódásra és arra, hogy élesben kipróbálják, milyen az új biztonsági előírások szerint dolgozni.A Ferrariról már korábban kiderült, privát tesztet szervez 2018-as autójával (a szabályok szerint ez a legfrissebb gép, amivel több napig dolgozhatnak korlátozások nélkül), a gyakorlás ideje és helyszíne azonban eddig ismeretlen volt.Az utóbbi kapcsán eddig Fiaranóról beszéltek, végül azonban a vörösök választása Mugellóra esett. Ennek hátterében az állhat, hogy a – szintén a Ferrari tulajdonában lévő aszfaltcsík – jó eséllyel pályázik arra, hogy bekerüljön a 2020-as versenynaptárba (a polgármester szerint már jóformán el is dőlt, hogy lesz verseny a pályán).Mondani sem kell, a plusz kilométerek hasznosak lehetnek az istálló számára, amennyiben ez a viadal valóban zöld utat kap, érthető tehát, hogy a Ferrari ezt a helyszínt választotta (ha nem lesz mugellói futam, a gyakorlás önmagában akkor is hasznos, tehát hátulütője nem igazán lehet a döntésnek).Mugello ráadásul sokkal jobban hasonlít a szezonnyitónak otthont adó Red Bull Ringhez, mint Fiorano, a versenyzők tehát jobban hozzászokhatnak egy tempósabb, komolyabb kihívást jelentő versenypályához. Ami a versenyzőket illeti, mindkét aktuális pilóta, tehát Leclerc és Vettel is pályára gurul majd a június 23-i gyakorláson.