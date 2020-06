Bahreinből kaphat kölcsönt a McLaren

A legfrissebb hírek szerint a bahreini nemzeti banktól (NBB) kaphat kölcsönt a súlyos készpénzhiánnyal küzdő McLaren. Ez a lépés „megmentheti” a csapatot attól, hogy jelzálogba bocsássa ingatlanjait és történelmi versenyautóit.

Fotó: XPB

Fotó: XPB

Carlos Sainz (Fotó: XPB)

Alaposan megviseli a McLaren Csoportot a koronavírus világjárvány, és az annak nyomában érkező gazdasági visszaesés. Korábban már kiderült, a cégnél 1200 fős leépítés jön (ez a versenyrészleget, így az F1-es alakulatot is érinti), felmerült a McLaren Racing 20-30 százalékos résztulajdonának eladása, és jó ideje keresik a lehetőséget egy komolyabb hitel fölvételére is.Először a brit államtól kértek volna pénzügyi támogatást (150 millió fontos kölcsönhöz folyamodtak), kérelmüket azonban elutasították. Ezt követően merült föl, hogy zálogosítják technológiai központjukat és történelmi autóikat.Nemrég egy bírósági ügyet is elindítottak, hogy felgyorsítsák ezt a folyamatot, egyes részvényesek ugyanis állítólag gátolják azt. A legfrissebb hírek szerint felcsillant a remény ennek elkerülésére, az NBB ugyanis hajlandó kölcsönt adni a cégnek, ennek feltételei pedig meglehetősen kedvezőek lehetnek, köszönhetően a bahreini üzleti kapcsolatoknak.A nemzeti bank ugyanis 44 százalékban a Mumtalakat Holding Company tulajdonát képezi, ami a McLaren 56 százalékát is birtokolja. Mivel tehát „baráti” szervezetekről van szó, a feltételek kedvezőbbek lehetnek, mint a pénzügyi piacon fellelhető hitelek esetében.Az Autosport cikke szerint a McLarennek július közepééig 280 millió fontra lenne szüksége, ezért is merült föl a jelzálogosítás ötlete, erre azonban nem biztos, hogy sor kerül, abban az esetben ugyanis, ha megkapják a kölcsönt Bahreinből, elkerülhetik az ingatlanok és a történelmi autók jelzálogba bocsátását, és a bírósági ügyet is. Ami a kölcsönt illeti, a csapat egyelőre nem kommentálta az azzal kapcsolatos fölvetéseket.