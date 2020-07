Nem sok jókra számít a Haas

A Haas csapatvezetője, Günther Steiner őszintén beszélt arról, mit vár az amerikaiaktól a 2020-as szezonban: röviden, semmi jót, hiszen arra számít, továbbra is a mezőny végén maradnak, és azért küzdenek, hogy szombatonként bejussanak a Q2-be.

Kép: XPB

Kép: XPB

Fennállása leggyengébb szezonja után komolyabb javítást vett célba a Haas, a kezdés azonban kiábrándító volt: az Osztrák Nagydíj időmérőjén ismét a mezőny harmadik harmadában voltak, a futamot pedig egyik versenyzőjük sem tudta befejezni, miután ismét jelentkeztek az életüket hosszú ideje megnehezítő fékproblémák.Ezek kapcsán Romain Grosjean a futam után kissé csalódottan megjegyezte, a legnagyobb gondot nem is a fékek jelentik számukra, hanem az, hogy autójuk továbbra sem tűnik ütőképesnek. Most Günther Steiner is hasonló megjegyzést tett.A szakember szerint a Haas továbbra is a Q2-es szereplésért küzd majd az időmérőn. „Az időmérőt fogom erősorrendnek venni, nem a futamot múlt vasárnapról, mert a verseny roppant drámai volt. Az időmérős sorrend szerintem az, ami az év erősorrendje lesz. Azért fogunk harcolni, hogy az első szakaszból továbbjussunk a másodikba. Ez nem ideális, de ez van. Szerintem láttuk a sorrendet. A Mercedes domináns, és pár csapat ott van mögöttük. Ez nem nagyon fog megváltozni” – mondta.Kiemelte, folyamatosan dolgoznak a fékproblémák megoldásán is. „Csökkentenünk kell a hibák számát, és meg kell értenünk, miért történtek. Csak kemény munkával tudunk kikerülni ebből a helyzetből. Most van időnk az adatok átvizsgálására, hiszen a mérnökeink Ausztriában maradnak, hogy átnézzék ezeket” – magyarázta.„Tökéletes szituáció nem létezik. Az ember mindig több és több időt akar magának, de idén elég kevés időnk lesz, hiszen a versenyszezon lebonyolítására csak öt hónapunk maradt. Szóval szerintem továbbra is úgy kell dolgoznunk, és azt kell tennünk, amit eddig is tettünk. Azért van még időnk arra, hogy javítsunk a dolgokon. Remélhetőleg, valamennyit azért már az előttünk álló versenyhétvégén is javulunk majd” – zárta gondolatát.