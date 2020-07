Ferrari K.O.: Leclerc elviszi a balhét

Első körös ütközéssel vált teljes katasztrófává a Ferrari hétvégéje Spielbergben. Sebastian Vettel nem értette, mit akart Charles Leclerc – a monacói már bocsánatot is kért tőle.

Charles Leclerc és Sebastian Vettel ütközése (Fotó: Formula1/Twitter)

Fotó: XPB

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Eltérő gumikon indította útnak a Ferrari a Stájer Nagydíjon két versenyzőjét: miközben Sebastian Vettel a 10. helyről rajtolva a közepes gumival próbált taktikai előnyt kiharcolni, Charles Leclerc a 14. helyről a lágy keveréken igyekezett minél előbb minél több pozíciót nyerni. E taktika meghatározta a két versenyző közötti szereposztást az első körben: Vettel a keményebb abroncsain beragadt a rajtnál, hárman is elsurrantak mellette, csapattársa pedig próbált agresszíven előretörni.Egészen a hajtűkanyarig jutottak, ahol a két vörös autó összeütközött.Vettel a tumultusban próbált tisztán ráfordulni a jobbos kanyarra, ám a mögötte érkező Leclerc a belső ívre húzódva rövidet fékezett, majd amikor látta a torlódást, a belső kerékvetőre húzta a kormányt. Az az autóját éppen Vettelére dobta. A német elvesztette a hátsó szárnyát, és a köre végén a garázsba fordult. Leclerc ugyan még kapott egy új orrkúpot, a padlólemeze annyira megsérült, hogy nem sokkal később ő is föladta a küzdelmet.„Két másik autóval harcoltam, szóval már eleve három autó volt abban a kanyarban. Nagyon meglepődtem, mert belül voltam, és nem számítottam arra, hogy Charles próbálkozik valamivel” – mesélte a történtekről Vettel. „Nem hiszem, hogy volt ott bármennyi hely. Nagy kár ezért, az ilyesmit el kéne kerülnünk.”A német egyértelművé tette, magát nem tartja felelősnek. „Nem igazán csinálhattam volna semmit másképp. Próbáltam óvatos lenni, konzervatív voltam, mert már eleve nagy volt a tumultus a hajtűben, ami nagyon szűk. És próbáltam jól helyezni az autómat az egyeneshez. De akkor már láttam, hogy eléggé megsérült az autóm.”Vettelt megkérdezték, túl optimistának ítélte-e csapattársát. „Nem hiszem, hogy volt ott hely. Ezért ütköztünk szerintem” – felelte.Véleményével Leclerc is egyetértett, akivel a futam alatti interjúk helyszínén négyszemközt is elbeszélgettek. „Bocsánatot kértem” – mondta a monacói, miről esett szó. „Ilyenkor nem lehet kifogásokat keresni. Csalódtam magamban, nagyon rossz munkát végeztem ma, cserbenhagytam a csapatot. Csak sajnálkozni tudok, de tudom, hogy ez nem elég. Remélem, tanulni fogok ebből, és erősebbé válok a következő versenyekre. Ez nehéz időszak a csapat számára, nincs szükségük ilyesmire. A csapat fáradozásait dobtam most a kukába. Nagyon sajnálom, de ez nem lehet most elegendő.”A kérdésre, egyetért-e Vettellel abban, hogy túlzottan optimista volt, Leclerc egyértelmű választ adott: „Igen! Igen, az voltam.”Vettelnek és Leclerc-nek a mostani a második ütközése volt azóta, hogy csapattársak a Ferrarinál. Első csattanásukat a tavalyi Brazil Nagydíjon láthattuk, ahol ugyancsak mindketten kiestek.