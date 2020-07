A Renault védencét nem lepte meg, hogy mellőzték Alonso miatt

A Renault versenyzői akadémiáján edződő Christian Lundgaard nem lepődött meg azon, hogy a franciák nem őt – vagy egy másik ifjoncot – szerződtették 2021-re, hanem a kétszeres világbajnok, Fernando Alonso mellett voksoltak.

Fernando Alonso (Fotó: Fernando Alonso/Twitter)

Christian Lundgaard (Fotó: F2)

Fotó: XPB

Mielőtt a Renault szerződtette korábbi klasszisát, a csapatvezető, Cyril Abiteboul is utalt arra, az elérhető nagy nevek mellett saját juniorjaikat is számításba fogják venni a pilótaválasztásnál. Akadémiájukról két jelölt volt számításba vehető, a Forma–2-ben idén debütáló Christian Lundgaard és a második szezonját teljesítő Csou Kuan-jü.Mivel mindkettejüknek szép jövőt jósolnak, és most lett volna lehetőség a bevetésükre, többen rosszallóan fogadták, hogy nem valamelyik fiatalt választották, hanem az egyszer már visszavonuló Alonso mellett voksoltak.Lundgaard azonban nm lepődött meg a döntésen, szerinte ugyanis a jelenlegi helyzetben a Renault nem kockáztatta volna meg, hogy egy fiatalt szerződtet. A dán elhintette, mindenképpen egy komoly reklámértékkel bíró sztárversenyzőre fájt a foguk. „Őszintén mondom, a jelenlegi válság miatt nem igazán számítottam arra, hogy lehet esélyem” – nyilatkozta.„Tisztában vagyok azzal, hogy egyelőre még nincs szuperlicencem, és azt is tudtam, hogy csapat nem vár Monzáig a döntéssel. Ahhoz, hogy megkapjam a szuperlicencem, nekem mindenképp ott kell lennem az első négyben az F2-ben” – magyarázta.Az persze, hogy most bezárult az ajtó, nem jelent egyet azzal, hogy a Renault sosem ad majd lehetőséget védenceinek. A kérdés csak az, mikor, ez pedig nagyban függ attól, meddig marad Alonso a csapatnál. „Fernando visszatéréséről nem igazán tudok részleteket” – jegyezte meg Lundgaard. „Nem tudom, hogy egy, vagy többéves a szerződése. De nekem mindig a saját munkámra kell összpontosítanom. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő” – zárta gondolatát.Ami a fiatal dán F2-es bemutatkozását illeti, egyelőre jó úton halad afelé, hogy év végén ott legyen a legjobb négy között: az első két hétvégén stabil pontszerző volt, ráadásul a Stájer Nagydíj sprintfutamán győzelmet is szerzett. Eredményeinek köszönhetően a magyarországi forduló előtt második a tabellán a Ferrari védence, Robert Svarcman mögött.