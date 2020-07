Versenyzői szerint a Renault megoldotta a problémáit

A Renault versenyzői úgy gondolják, csapatuk megoldotta azokat a hűtéssel kapcsolatos problémákat, melyek miatt a szezon első két versenyén két kiesést is elkönyveltek és fontos pontokat veszítettek.

Daniel Ricciardo és Esteban Ocon (Fotó: XPB)

Esteban Ocon (Fotó: XPB)

Daniel Ricciardo egy hűtési probléma miatt adta fel a szezonnyitó Osztrák Nagydíjat, ami után a Renault átvizsgálta ugyan az autót és az érintett elemeket, a múlt heti Stájer Nagydíjon mégis hasonló gondokkal szembesült: azon a versenyen a csapattárs, Esteban Ocon állt ki hasonló meghibásodás miatt.A futam után a csapat ügyvezetője, Marcin Budkowski elárulta, a problémák a hűtőn lévő hegesztéssel kapcsolatosak, a Magyar Nagydíj előtt pedig ismét alapos vizsgálatokat végeznek majd, hogy „azonnali megoldást” találjanak.Hozzátette, a feladat nem lesz egyszerű, hiszen komolyabb változtatást ilyen rövid idő alatt nem végezhetnek. Versenyzőik szerint azonban sikerült megoldani a hibákat! „Nos, a motorsportban nincs olyan, hogy nulla kockázat, de úgy gondoljuk, sikerült megismernünk a problémát, és úgy hisszük, sikerült megoldanunk azt. Remélhetőleg nem fog megismétlődni. Kétszer is fellépett egy váratlan hiba, de igen, most már ki kell használnunk a lehetőségeinket” – magyarázta.A csapattárs, Ricciardo hozzátette: „Azt mondták, a két kiesés után most sokkal ígéretesebbnek tűnik a helyzet. A kieséseket persze nem akartuk, de a csapat dolgozott rajta, eleget dolgoztak azért, hogy megoldják.”Az ausztrál a 2020-as autó kapcsán megjegyezte, bár voltak technikai gondok, jobbnak érzi, mint a tavalyi modellt. „Nem hiszem, hogy nagyon részletesen be kellene számolnom erről, de anélkül, hogy bármit is kikotyognék, a különbséget akkor érzed, amikor a gázra lépsz. Hamarabb vagyunk teljes gázon. A nézők otthon azt hihetik, hogy a kanyarok után azonnal a gázba taposunk, és az autó megy is, pedig sok idő kell, hogy odáig eljussunk. Eddig pár másodperc kellett a teljes gázhoz, most kevesebb, mert több a leszorítóerőnk, és a tapadásunk” – magyarázta.