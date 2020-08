Brawn: Erőn fölüli teljesítményt hoz ki Leclerc a Ferrariból

A középmezőnybe süllyedt idén a Ferrari, mégis két dobogós helyezése van már. Charles Leclerc teljesítménye az F1 sportigazgatóját is lenyűgözte.

Charles Leclerc (Fotó: XPB)

A csapat már borítékolta, 2022 előtt még futamgyőzelmet is hiába várunk a Ferraritól, annyira rossz a helyzetük. Autójukat valóban túlzás lenne műremeknek nevezni, ám az eredményeik ehhez képest nem festenek annyira siralmas képet, hiszen Charles Leclerc jóvoltából az első ausztriai és az első silverstone-i versenyen is dobogóra állhattak.Ha megnézzük az SF1000-es valódi teljesítményét, valamint a két verseny alakulását, nyilvánvaló, hogy mindkét top 3-as eredmény a szerencsének volt köszönhető. Ez ugyanakkor a Forma–1 sportigazgatója, Ross Brawn szerint semmit sem von le Leclerc érdemeiből. A monacói a múlt hétvégén a defektes szerencséje előtt is a vártnál előkelőbb helyen tanyázott a Ferrarival, az időmérő edzésen megerősítette a szabadedzéseken mutatott jó formáját, és a negyedik rajtkockát szerezte meg, ami csapata eddigi legjobbja 2020-ban.Brawn szerint a kétszeres futamgyőztes többet hoz ki az autójából, mint amire az ténylegesen képes. „Charles dobogója véletlen volt Valtteri gumiproblémája után, de ismerve, milyen nehézségeik vannak az autóval, a teljesítménye egészen lenyűgöző volt” – dicsérte a korábbi ferraris a fiatal tehetséget. „Folyamatosan előrukkol nagy eredményekkel, amik az autó valós képességei fölött állnak. Kíváncsian várjuk, mire lesz képes, amikor rendbe hozzák az autót. Egészen rendkívülien vezet.”Leclerc teljesítménye éles kontrasztot alkotott csapattársáéval, Sebastian Vettelével, akinek ezzel párhuzamosan egy kínkeserves szenvedés volt az egész hétvégéje. A német a futam után ennek okát nem tudta megnevezni, ám arra gyanakodott, hogy valami nem stimmelt az autójával. „Sebastiannak borzalmas hétvégéje volt, de az ilyesmi benne van. Charles eredménye egy bónusz volt, és a Ferrarinak nyilván javítania kell az autóján, mégpedig gyorsan. De sok jó és tapasztalt emberük van, szóval én bizakodó vagyok” – mondta Brawn.Érdekesség, hogy a Ferrarinak eddig szinte minden alkalommal problémát okozott, hogy egyszerre tegye elégedetté a két versenyzőjét. Az első ausztriai hétvége hasonló képet mutatott, mint a mostani, Vettel szenvedését Leclerc magabiztossága és stabilitása ellensúlyozta, míg a Magyar Nagydíjon a monacói volt képtelen zöld ágra vergődni autójával, és Vettelnek ment jól. Érdekes lesz látni, a silverstone-i ismétlés hoz-e változást, és ha igen, milyen irányút.Mattia Binotto csapatfőnök fontosnak tartja reálisan értékelni a Ferrari eddigi eredményeit. „Charles mindent kihozott az autóból, nagyszerű versenyt produkált. A gumiját is jól óvta, türelmes volt, és a végén ezt jutalmazta a jó eredmény. Örülhetünk, de elégedettek nem lehetünk. Egyértelmű, hogy a Mercedestől és a Red Bulltól is el vagyunk maradva, a többi csapathoz viszont egészen közel vagyunk. Most kevés leszorítóerőt választottunk, ami hozott pár tizedet. De nagyon szoros, és lesznek versenyek, amelyeken közelebb lesz a középmezőny, és olyanok is, amelyeken előttük leszünk. Muszáj továbbfejlesztenünk az autót” – értékelt.Vettel gondjai kapcsán rámutatott, a hétvége során több műszaki probléma is hátráltatta a németet. „Pénteken a megbízhatósággal és az autó összerakásával is volt gond, ami nem segített Sebastiannak. Emiatt nem volt ez egy tökéletes hétvége. Az autónk teljesítménye összességében nem elég jó, szóval pozitívumokat és negatívumokat is láthattunk ezen a hétvégén.”