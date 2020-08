Hajmeresztő jelenetet úszott meg Gasly (videóval)

Kis híján nagy tempóval a falban kötött ki Pierre Gasly a Sergio Pérezzel vívott csatája elején. Nem véletlenül panaszkodott a rádión.

Pierre Gasly és Sergio Pérez az Eau Rouge-ban (Fotó: Formula1/Twitter)

Két autó egymás mellett az Eaur Rouge-ban? Már ez sem mindennapi látvány, ám a manapság már kevésbé félelmetes kanyart alakzatban vevő Pierre Gasly és Sergio Pérez csatájának az ezt megelőző pillanatai voltak az igazán ijesztőek.Az Alpha Tauri versenyzője a La Source-ból kigyorsítva indított támadást a Racing Point ellen. Jobbra húzódott, és úgy tűnt, nyerő helyzetben van, ám mexikói ellenfele igyekezett pattanásig feszíteni a húrt. Vagy inkább csattanásig…„Őszintén szólva azt hittem, a falban kötünk ki” – mesélte a jelenetről a brit Sky Sports csatornának Gasly. „Nem viccelek! Én voltam belül, és nem tudtam hová menni. És azon a ponton úgy kettőnyolcvannal, háromszázzal megyünk. Sergio egészen leszorított, amivel viszont csak azt érte el, hogy eltökéltem, csak azért sem fogom elvenni a gázt, meg fogom csinálni. És nagyon szoros volt.”A fenti képsorok ismerősek lehetnek. Sergio Pérez pár éve ugyanilyen agresszíven próbált védekezni a pálya ugyanezen szakaszán akkori csapattársa, Esteban Ocon ellen. Annak a vége ütközés és belháború lett. Gasly most szerencsésebb volt.„Sergio egy kemény versenyző, tudtam ezt. De a szívem majd kiugrott, amikor elkezdett beszorítani. Viszont elszántam magam, és úgy voltam vele, esély sincs rá, hogy visszavegyek, meg fogom csinálni, és nagyszerűen sikerült” – mesélte Gasly.Megkérdezték tőle, párharcuk alkalmával tekintettel van-e arra, éppen ki ül a másik autóban. „Nem igazán, mivel tudod, hogy hol a határ, és mindig elvárod, hogy a másik tiszteljen. És azt is tudod, hol a vonal, amit nem léphetsz át. Ez most a határvonalon volt, de végül is volt elég hely egy autónak…” – felelte.Gasly akár már csak ezért az egy manőveréért megérdemelte volna, hogy a verseny emberévé válasszák, ám a szurkolók szavazását végül nem csak ezzel nyerte meg. A 12. helyről rajtolva jött föl a 8. pozícióba alternatív taktikájával (egyedüliként rajtolt a kemény keveréken), a futam elején sok csatát nyert meg, majd később a kerékcserét követő fölzárkózásakor újra áthámozta magát az ellenfeleken.Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen még blokkolta is a kerekét, amikor kifékezte őket a Les Combes-ban. A Ferrari ellen ugyanakkor nem volt nehéz dolga: egész idő alatt csak szenvedtek az egyenesekben. „Sok mindent kipróbáltak a szárnyakkal, a kisebbel és a nagyobbal is, és eléggé fájdalmas volt látni, hogy ennyire lassúak, főleg azok után, amit a múlt évben elértek itt. Egyértelmű hátrányuk volt, és nem igazán tudtak harcolni. Örülök, hogy előttük értem célba, de nehéz időket élnek” – érzett együtt a vörösökkel, akiknek mindkét versenyzőjével jóban van.A csalódást keltő szombatja után (első vereségét szenvedte el Danyiil Kvjattal szemben az időmérőn) nagy fordítás volt a vasárnapi teljesítmény Gasly részéről. „Be kell valljam, eleinte nehéz volt a kemény gumin a közepest használókkal szemben, ezért csak próbáltam tisztán menni, közel maradni a többiekhez. Örültem, hogy két helyet is javítottam az első körben, mert nem számítottam rá. Azt gondoltuk, kicsit szenvedni fogunk az első három körben, de épp fordítva volt. Nagyszerű érzés volt. Remek volt a tempóm a többiekhez képest, és egyből elő tudtam húzni pár előzést” – mondta a futama elejéről a nap legjobbja.