Claire Williams: A maradásomat akarta az új tulajdonos

Nem volt feltétele a Williams új tulajdonosának Claire Williams helyettes csapatfőnök távozása. A brit saját döntésből int búcsút az istállónak.

Claire Williams (Fotó: XPB)

Claire Williams és férje, Marc Harris (Fotó: XPB)

Csütörtökön jelentették be, hogy az F1 harmadik legsikeresebb csapatát Monzában irányítja utoljára Claire Williams, a hétvégét követően ő és alapító édesapja, Sir Frank Williams is távozik a gárdától és a Forma–1-ből. Claire Williams 2013 óta töltötte be a napi ügyeket vivő helyettes csapatfőnöki pozíciót, munkáját felemásan lehetne értékelni. Egyfelől már az nagy eredmény volt a részéről, hogy életben tartotta a családi csapatot a nehéz pénzügyi feltételek mellett, másfelől talán követett el olyan stratégiai hibákat, amik hozzájárultak a visszaesésükhöz.Williams megerősítette, a pár hete új tulajdonosként érkező Dorilton Capital fölajánlotta neki, hogy maradjon az istállónál, ám ő úgy döntött, nem akar folytatást. „Sok pletyka röppent föl Spában az én csapaton belüli helyzetemről. Tisztázni szeretném, hogy a Dorilton azt akarta, maradjak. Ez az én döntésem volt. Úgy éreztem, jobb lesz távozni” – jelentette ki a pénteki monzai sajtótájékoztatón.„Lesz egyfajta átmenet. A mostani lesz az utolsó versenyem, de pár napot dolgozni fogok minden héten, hogy a következő hetekben megfelelően megtörténjen az átadás a Doriltonnak, miközben egyeztetni fogunk a csapatról, a belső működésükről, a szakmai szempontokról. Már most aktívak, vizsgálják a lehetőségeket és azt, mibe kéne beruházniuk. Segíteni fogok nekik, tanácsokat adok a következő hetekben.”Williams az elmúlt években folyamatosan hangoztatta, nem fogja föladni a család büszkeségét jelentő csapatot, sem a függetlenségüket, ám mostanra belátta, az ő modelljük már nem illeszkedik a megváltozott közegbe. „A világ változik, és az elmúlt pár évben drámai változáson ment keresztül a Forma–1-ben. Szeretném hangsúlyozni, hogy talán nagyon sok kritikát kaptam bizonyos döntéseimért, amiket ebben a pár évben hoztam, de nem látnak bele abba, mi zajlik a színfalak mögött egy F1-es csapatnál, és főleg egy olyan közegben, amilyenben mostanság boldogulnunk kellett. Ez keményebb volt, mint valaha, főleg a legutóbbi Concorde-egyezmény miatt. És innen nézve a csapatunk rendkívüli munkát végzett” – utalt arra, hogy kis privátcsapatként szinte lehetetlen volt a feladatuk az igazságtalan politikai és pénzügyi helyzetben, amit a 2012-es keretszerződéssel teremtett az F1.„Valamennyi emberünk azon dolgozott a háttérben, hogy életben tartsa ezt a csapatot, és hogy független csapatként harcolhassunk tovább. Nagyon büszke vagyok erre a munkára. Sosem fogom megbánni, hogy úgy döntöttem, megóvom a függetlenségünket az utóbbi években.”